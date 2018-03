Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Romaniei se mentine pe locul 17 in clasamentul pe luna martie dat publicitatii de World Rugby, in timp ce nationala Irlandei, proaspata castigatoare a Turneului celor Sase Natiuni, a urcat pe pozitia a doua, dupa campioana mondiala Noua Zeelanda.Irlandezii au devansat reprezentativa Angliei,…

- Cancelarul german Angela Merkel, investita miercuri cu al patrulea mandat, se va intalni vineri dupa-amiaza cu presedintele francez Emmanuel Macron la Palatul Elysee, transmit dpa si AFP, citand un anunt al presedintiei franceze. Cei doi lideri, care au o relatie puternica de cand Macron…

- Primul film al lui martie, la Cinema Ateneu, ne indeamna sa vedem nu doar lumina primaverii, ci și pe cea din sufletele noastre. Este vorba despre comedia romantica „Lumina dinauntru” preamiata la Cannes 2017 cu premiul SACD. Juliette Binoche si Gerard Depardieu, doi dintre cei mai populari actori francezi…

- In competitie au intrat 40 de stadioane, iar membrii juriului au luat in calcul arhitectura, functionalitatea si originalitatea constructiei. Astfel, stadionul Ion Oblemenco, inaugurat cu mare fast la sfarsitul anului in 2017, a ocupat locul 4, dupa stadioane celebre in lume. Citeste si Guvernul…

- Finalizat in 1790, Panteonul Francez este un mausoleu neoclasic situat in cartierul Latin din Paris. In interiorul cladirii se afla ramasitele multor personalitati marcante ale Frantei, inclusiv Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Victor Huge...

- Colectiile romanesti au defilat in incinta elegantei ambasade a Romaniei de la Paris, una dintre cele mai frumoase și emblematice cladiri din capitala Franței. Miercuri, in cadrul Saptamanii Modei la Paris, a avut loc Romanian Designers Show, organizat de Federația Romana de Design Vestimentar și Accesorii…

- Marine Le Pen, liderul formatiunii de extrema-dreapta Frontul National, a fost inculpata dupa ce a postat pe Twitter imagini cu atrocitati comise de reteaua terorista Stat Islamic, fiind acuzata de distribuirea de mesaje violente care incita la terorism sau aduc atingere grava demnitatii umane. Actiunea…

- Laurent Cantet, castigatorul premiului Palme d Or in 2008 cu drama Entre les murs revine cu cel de-al 8-lea film, Atelierul / L’atelier, prezentat la ultima ediție a Festivalului Internațional de Film de la Cannes, in sectiunea Un Certain Regard. „Un film inteligent despre identitatea franceza moderna…

- Dupa ce a mangaiat-o pe bot pe „Haute”, vaca-vedeta a Salonului Agriculturii de la Paris, presedintele Frantei a adoptat o gaina rosie, sa aiba oua proaspete la palatul Elysee. Directorul general al fermei Loue, Yves de la Fouchardiere, a reusit o lovitura de imagine dupa ce i-a pus oratania in bratele…

- 'De la 1 ianuarie, noi am dejucat doua proiecte de atentate, care nu erau inca in totalitate finalizate', 'in sud si in vest', a afirmat Collomb pentru presa franceza. El a explicat ca gruparea jihadista Stat Islamic incearca sa puna la cale 'atentate pe sol occidental pentru a-si face…

- Guvernul francez prezinta vineri un nou plan de combatere a radicalizarii jihadiste, a carui necesitate a devenit evidenta dupa atentatele din ianuarie 2015 de la Paris si care se va concentra pe situatia din penitenciare, noteaza France Presse, informeaza AGERPRES . Acest ‘plan national de prevenire…

- 2000 de persoane din care 1700 de voluntari au desfasurat, saptamana trecuta (in noaptea de joi spre vinezi) o inedita operatiune de recenzare a celor fara un domiciliu fix (SDF) din capitala Frantei, numarul real al celor fara adapost in regiunea pariziana fiind subiect de polemici intre guvern si…

- O retea care aducea imigranti ilegali din Sri Lanka in Marea Britanie, via Paris, cu plecare de pe aeroporturi din estul Frantei sau din Germania, a fost dezmembrata in cursul saptamanii trecute, a indicat luni o sursa din cadrul politiei franceze, transmite AFP. Dupa noua luni de ancheta, politia…

- O retea care aducea imigranti ilegali din Sri Lanka in Marea Britanie, via Paris, cu plecare de pe aeroporturi din estul Frantei sau din Germania, a fost dezmembrata in cursul saptamanii trecute, a indicat luni o sursa din cadrul politiei franceze, scrie agerpres.ro.

- O noua generație de agricultori a aparut in capitala Franței, in plina agitație specifica marilor orașe. Un grup de tineri inimoși și cu dragoste pentru agricultura a gasit cea mai potrivita cale pentru a transforma o parcare dezafectata din Paris intr-un spațiu fertil, numai

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, a omagiat luni, cu ocazia implinirii a 142 de ani de la nastere, personalitatea marelui sculptor Constantin Brancusi, subliniind ca "si prin acest om Romania a devenit cu adevarat mare". "Astazi, numele lui este pomenit cu respect…

- Celebrul violonist de jazz de origine franceza Didier Lockwood a murit duminica in urma unei crize cardiace, la Paris, la varsta de 62 de ani, lasand un mare gol mare pe scena muzicala din Franta si din strainatate, informeaza luni AFP. "Sotia sa, cele trei fiice, familia, agentul, colaboratorii…

- Mick Mulvaney, directorul de buget al Casei Albe, sustine ca parada militara ceruta de presedintele american Donald Trump ar putea costa 30 de milioane de dolari. In cadrul audierilor din Congres, Mulvaney a spus ca parada ar costa intre 10 si 30 de milioane de dolari, in functie de dimensiunea…

- 'Vom lovi locul de unde se fac aceste transporturi sau acolo unde sunt organizate. Linia rosie va fi respectata', a afirmat presedintele francez, relateaza AFP. 'Dar astazi nu avem dovada, intr-o maniera stabilita de serviciile noastre secrete, ca arme chimice interzise de tratate sunt utilizate…

- 'Este vorba in special de curse scurte si medii. Pasagerii au fost avertizati si nu au venit, asa ca nu exista dificultati deosebite', au adaugat aceste surse. Potrivit acestora, 'pana acum nu sunt prevazute anulari pentru maine', sambata, pe aeroportul situat la sud de Paris. Pe aeroportul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va efectua in jurul datei de 24 aprilie o vizita de stat in Statele Unite ale Americii, prima de acest rang a unui lider strain sub mandatul lui Donald Trump, informeaza miercuri AFP, citand mai multe surse diplomatice. Presedintele Trump a decis la sfarsitul lui…

- Peste 700 de kilometri de ambuteiaje, autobuze retrase in garaje in perioada de virf a traficului si trenuri intirziate. Sint efectele iernii care s-a instalat in jumatatea de nord al Frantei. Cea mai afectata este regiunea capitalei. Stratul de zapada nu depaseste citiva centimetri, dar este un fenomen…

- Președintele francez Emmanuel Macron va efectua o vizita de stat in Statele Unite in luna aprilie. Vizita a fost anunțata de catre reprezentanții Casei Albe, scrie AFP. Ministrul de Externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat pentru televiziunea BFM ca vizita va avea loc in aprilie, iar surse diplomatice…

- Peste 700 de kilometri de ambuteiaje, autobuze retrase in garaje in perioada de varf a traficului si trenuri intarziate. Sunt efectele iernii care s-a instalat in jumatatea de nord al Frantei. Cea mai afectata este regiunea capitalei. Stratul de zapada nu depaseste cativa centimetri, dar este un fenomen…

- Presedintele Macron a avertizat Turcia in legatura cu orice tendinta de ”invadare” a Siriei. ”Daca se dovedeste ca operatiunea va lua o alta turnura decat cea a unei actiuni de lupta impotriva unui potential terorist care ameninta frontiera turca si ca este o operatiune de invadare, in acel…

- Mester in arta lemnului, Nicolae Rotaru din Crasna a fost invitat sa vorbeasca despre arta gorjeneasca in cadrul unei expozitii ce va avea loc, in primavara, in capitala Frantei. Artistul i-a cunoscut pe reprezentantii Asociat...

- Cum s-a imbracat Angelina Jolie pentru vizita cu stilata Brigitte Macron Dupa ce a vizitat cateva familii de refugiati sirieni din Iordania, Angelina Jolie a ajuns in Paris pentru a se intalni cu Prima Doamna a Frantei, Brigitte Macron, si a discuta cu aceasta despre situatia refugiatilor sirieni de…

- De cateva zile, Angelina Jolie se afla la Paris pentru a inregistra spoturi publicitare pentru celebrul brand Guerlain, iar de cand a ajuns in capitala Franței, toata atenția a fost indreptata spre ea. Angelina Jolie este o vedeta de talie internaționala cu numeroase proiecte care vizeaza pacea mondiala,…

- Actrita Angelina Jolie a fost primita marti dupa-amiaza de Brigitte Macron la Palatul Elysee din Paris. Întâlnirea a avut loc la o zi dupa vizita pe care vedeta americana a efectuat-o într-o tabara de refugiati sirieni din Iordania în calitate de trimis special al Înaltului…

- 52 de maimute, majoritatea babuini, au fugit vineri din custile lor, fiind acum in libertate prin gradina zoologica din Paris. Astfel, autoritațile au fost nevoiți sa inchida parcul pentru a evita eventuale incidente cu vizitatorii.

- Inundații in Paris. Aproape 400 de persoane au fost evacuate din casele lor, ca masura de precauție, pe masura ce raurile din Franța au continuat sa se umfle și sa iasa din matca, scrie Press Association. Treisprezece regiuni din intreaga țara sunt in alerta de inundații, dupa ce ploile abundente au…

- Un autocar in care se aflau 45 de elevi de liceu a intrat in coliziune cu un automobil, in jurul orei locale 13.00, intre localitatile Eauze si Manciet, departamentul Gers. In urma impactului, autocarul s-a rasturnat pe o parte, in afara carosabilului. Potrivit mai multor surse citate…

- "Siria condamna minciunile si acuzatiile (...) privind utilizarea de arme chimice", a spus o sursa din cadrul Ministerului de Externe de la Damasc, citata de agentia oficiala de presa SANA.Luni, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) a acuzat fortele proregim de un nou atac…

- Creatiile haute couture se vor afla, dupa incheierea prezentarilor dedicate colectiilor masculine, sub luminile reflectoarelor incepand de luni, in cadrul a peste 30 de show-uri, pana joi, la Saptamana Modei de la Paris, informeaza AFP. Casele de moda Schiaparelli, Christian Dior si Giambattista…

- Un barbat in varsta de 33 de ani a fost arestat preventiv si inculpat sambata la Paris pentru o tentativa de atentat, informeaza AFP din surse apropiate anchetei judiciare. Suspectul, fara antecedente din punctul de vedere al serviciilor de informatii, jurase credinta Statului Islamic…

- Suspectul, fara antecedente din punctul de vedere al serviciilor de informatii, jurase credinta Statului Islamic intr-o inregistrare video. El a fost retinut marti la Nimes, in sudul Frantei, de Directia Generala a Securitati Interne (DGSI), care a confiscat in urma unor perchezitii produse…

- Teatrul sucevean care poarta numele celebrului dramaturg Matei Vișniec va susține anul acesta o reprezentație la Paris, capitala Franței, dar și una dintre marile capitale culturale ale lumii.„Am primit o scrisoare de la Institutul Cultural Roman – la inceputul lunii septembrie, Teatrul ...

- In timp ce negocierile legate de iesirea Marii Britanii din UE, Brexit, intra in faza critica, vizita la Londra a presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, ii ofera premierului Theresa May sansa excelenta de a demara un...

- Camille Allard a ocupat functia de medic inspector al apelor termale de la Saint Honoreacute;, in centrul Frantei. In timpul Razboiului Crimeii 1853 1856 , el a facut parte din misiunea trimisa de guvernul de la Paris in 1855, in Dobrogea otomana, in scopul construirii unui drum intre Constanta si Rasova…

- Camille Allard a ocupat functia de medic inspector al apelor termale de la Saint Honoreacute;, in centrul Frantei. In timpul Razboiului Crimeii 1853 1856 , el a facut parte din misiunea trimisa de guvernul de la Paris in 1855, in Dobrogea otomana, in scopul construirii unui drum intre Constanta si Rasova…

- In 2016, interpreta cunoscutei piese „Babacar" a fost internata timp de mai multe zile ca urmare a intolerantei la medicamente. Cu un an inainte, cantecele lui France Gall si Michel Berger, duet simbol al Frantei, au facut parte din comedia muzicala „Resiste", montata la Palais des Sports din Paris. …

- Turnul Eiffel este inchis miercuri pentru vizitare din cauza rafalelor puternice de vint care traverseaza capitala Frantei, a anuntat societatea de exploatare a celui mai celebru monument din Paris, relateaza AFP, potrivit agerpres. Vestul si nordul Frantei si regiunea pariziana au fost lovite miercuri…

- (foto: Rise Project) In 4 decembrie 2017, Radu Mazare și-a ridicat noul pașaport de la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor București și s-a intors la impachetatul bagajelor. Trei saptamani mai tarziu, in prima zi de Craciun, pe la ora pranzului, fostul primar al Constanței…

- Programul Centenar, Sezonul Franța – Romania, EUROPALIA sau pregatirile de preluare de catre Romania a Președinției Consiliului Uniunii Europene. Sunt doar cateva dintre proiectele de mare anvergura, unice in istoria noastra culturala, pe care Institutul Cultural Roman (ICR) le pregatește pentru 2018…

- V-ați intrebat vreodata cum arata o rochie sau o jacheta fara cusaturi? Și sa mai fie și din lana. Astfel de haine sunt la moda in Rusia, iar mai nou au inceput sa fie realizate și la noi. Adriana Oprea confecționeaza rochii fara cusaturi, din lana impaslita manual. Adriana a cochetat dintotdeauna cu…

- Presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, va fi primit vineri dimineata de Emmanuel Macron, la doua saptamani dupa premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a anuntat marti presedintele Frantei, potrivit AFP. Franta are "vointa de a discuta cu cele doua parti, "israeliana si…

- Componentele selectionatei feminine de handbal a Frantei, care au cucerit duminica titlul mondial in fata Norvegiei (23-21), au fost primite luni la Palatul Elysee, de presedintele Emmanuel Macron, informeaza presa Federatia franceza de handbal (FFH), pe contul sau de Twitter. Seful statului…

- Echipa nationala a Frantei este noua campioana mondiala la handbal feminin. Selectionata antrenata de Olivier Krumbholz a castigat surprinzator cu 23-21 finala cu marea favorita, Norvegia.