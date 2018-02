Cum au fost primele luni de sarcina pentru Laura Cosoi

Stiri pe aceeasi tema

- Adelina Pestritu a facut primele declaratii despre bebelus! Vedeta a impartasit cu noi cum a aflat vestea ca a ramas insarcinata, cum i s-a schimbat viata, dar si cum au fost primele luni de sarcina!

- Bomba lunii februarie este sarcina Adelinei Pestritu! Bruneta a anuntat pe contul de socializare ca de ziua ei a primit cea mai frumoasa veste. Vedeta traiește o poveste de dragoste alaturi de iubitul ei, Virgil. Cei doi vor avea un copil, vedeta fiind gravida in primul trimestru, informeaza click.ro.…

- Fericire mare pentru Adelina Pestritu si iubitul ei! Cei doi indragostiti se pregatesc sa devina parinti pentru prima data. Anuntul a fost facut de bruneta chiar de ziua ei. Adelina Pestritu a dat vestea cea mare chiar in ziua in care implineste 31 de ani! Vedeta a postat pe pagina personala de Instagram…

- "Supermarketurile au aratat un leadership adevarat, acum trebuie ca Guvernul sa intervina si sa introduca o legislatie care sa interzica in intregime vanzarile de bauturi energizante pentru copii", a declarat celebrul chef britanic intr-un mesaj publicat pe Twitter. Jamie Oliver, care sustine…

- Primele curse efectuate de autobuzele Trans Bus pe relația Buzau – Vadu Pașii sunt programate sa aiba loc saptamana viitoare. Anunțul a fost facut astazi, de catre primarul municipiului Buzau, Constantin Toma. Tot ceea ce mai lipsește in acest moment este avizul pe care trebuie sa il dea Consiliul Județean…

- Andreea Marin este indragostita nebuneste de noul iubit, care se pare ca i-a castigat increderea si e pregatita sa faca urmatorul pas in relatie. Vedeta a marturisit ca-si doreste sa devina din nou mama, fiind cu totii pregatiti pentru acest moment.

- Fosta prezentatoare de la Acces Direct, Mirela Vaida, revine in scurt timp o noua emisiune la Antena 1, cel mai probabil in intervalul orar 14.00 – 16.00. Anuntul a fost facut de indragita vedeta tv pe retelele de socializare. Vesti bune pentru admiratorii Mirelei Vaida! Indragita prezentatoare tv revine…

- Isabela, fetita de trei ani a Oanei Roman, se bucura de toata atentia parintilor, dar in special a memei ei. Oana a postat recent o fotografie cu micuta care tine un trofeu si se afla pe o scena. In dreptul fotografiei, Oana pare sa fi facut anuntul!

- Producatorul chinez de drone DJI a anuntat organizarea unui eveniment de lansare pentru un nou produs. Acesta va avea loc pe 23 ianuarie in New York si va fi probabil concentrat pe prezentarea unui nou model de drona pentru utilizatorii de rand. Primele detalii despre aceasta sugereaza ca este vorba…

- Cu ocazia implinirii a 39 de ani, Dana Grecu si-a intervievat tatal, scrie stirilekanald.ro. Citeste si Dana Grecu, marturisire dupa divort: "Mi-a zis ca nu mai am sclipire" "Tata, ne stim de 39 de ani! Mai tii minte prima zi acasa?", a intrebat prezentatoarea de la Antena 3. "Da,…

- Televiziunea B1 TV a fost amendata cu 12.500 de lei de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), marti, pentru doua editii ale emisiunii „Lumea lui Banciu” care au fost reclamate ca au instigat la ura impotriva comunitatii maghiare. In una dintre aceste editii moderatorul Radu Banciu a comentat…

- Bianca Sarbu, frumoasa prezentatoare de la Antena Stars, a facut astazi un pas important in viata ei: s-a casatorit! Vedeta a spus "DA" in fata ofiterului de Stare Civila si a fost tot timpul cu zambetul pe buze, fericita ca in sfarsit a iesit soarele si pe strada ei.

- Gabriela Cristea a fost pusa pe ”HOLD” de sefii de la Kanal D, care au ales-o pe Bianca Dragusanu ca titulara a emisiunii ”Te vreau langa mine”. Vedeta se pare insa ca nu a ramas cu buza umflata si ca pana la urma ar fi iesit in castig de cauza, caci i s-a promis o noua emisiune alaturi de sotul ei,…

- Gabriela Cristea a vorbit pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, despre inlocuirea ei la emisiunea ”Te vreau langa mine”. Vedeta a dezvaluit ca pana la sfarsitul lunii se va decide ce va face cu viata ei profesionala.

- Gabriela Cristea era hotarata sa se intoarca pe micul ecran chiar la debutul noului an dar acum nu mai este atat de sigura ca face ceea ce trebuie. Vedeta nu se poate desparti de micuta Victoria, asa ca a avut de luat o decizie grea!

- Adriana Bahmuteanu se retrage de la Agentia Vip si isi incheie colaborarea cu Antena Stars, lasandu i pe Cristian Brancu si Bianca Sarbu la carma emisiunii. Vedeta a facut chiar ea anuntul pe pagina de Facebook, unde a explicat ca a incetat colaborarea cu postul de televiziune din Baneasa, unde lucra…

- Adriana Bahmuțeanu nu mai apare pe micile ecrane. Prezentatoarea și-a dat demisia de la postul de televiziune Antena Stars, unde a lucrat in ultimii ani. Veste neașteptata din lumea televiziunii. Adriana Bahmuțeanu, care a fost casatorita cu omul de afaceri Silviu Prigoana , nu mai apare pe micile…

- Catrinel Sandu a facut anuntul cu doar cateva zile anainte de trecerea in noul an: divorteaza! Ea s-a despartit de tenismenul Gabriel Trifu, tatal copiilor ei. Catrinel a stat o buna perioada din viata in America, dar s-a intors recent in tara. Aici a facut dezvaluirea care i-a luat pe multi prin surprindere.…

- Anul 2018 incepe cu vesti bune in invatamint. Dupa vacanta de Craciun, vor fi redeschise trei scoli primare in satele Firladeni, din raionul Hincesti, si Tepilova, din Raionul Soroca, si Bolohan, raionul Orhei. Anuntul a fost facut de ministrul Educatiei, Cercetarii si Culturii, Monica Babuc in cadrul…

- La scurt timp dupa ce s-a aflat ca vedeta va deveni mamica, Laura Cosoi a scris un mesaj pe blogul ei. Actrita este insarcinata in 12 saptamani, iar ea si sotul sau, Cosmin Curticapean, traiesc cea mai frumoasa perioada din viata lor. ( CITESTE SI: Laura Cosoi este insarcinata! Prima imagine cu vedeta…

- Este știrea bomba a zilei! Laura Cosoi este insarcinata in 12 saptamani și va deveni mama pentru prima data in anul 2018. Astazi, Laura Cosoi a plecat cu Cosmin, soțul ei, in vacanța pentru a sarbatori probabil acest eveniment fericit din viața lor. Dupa o lunga asteptare, artista este cu zambetul pe…

- Acum ca nu mai e niciun secret ca e insarcinata, sora lui Kim Kardashian nu mai simte nevoia sa-și ascunda burtica deja crescuta ori sa țina secret trimestru in care se afla. Așa se face ca, de Sarbatori, le-a daruit fanilor sai primele fotografii explicite cu burtica. Reacțiile au fost pe masura! Prima…

- Cand revine Serena Williams pe teren. Tocmai a facut anunțul. Locul 22 WTA va participa la turneul demonstrativ de la Abu Dhabi, prima competitie dupa ce a devenit mama, la 1 septembrie. Williams o va infrunta pe letona Jelena Ostapenko, la 30 decembrie, in primul meci de tenis feminin din istoria turneului.…

- Sezonul rece a venit cu neplaceri Mirela Boureanu Vaida. Vedeta TV trece prin niste momente delicate, de cand fetita ei, Carla, este bolnavioara. Fetita ei a ajuns de urgenta in spital pe perfuzii. Miercuri dimineata, Carla, fetita prezentatoarei TV, a ajuns pe mainile medicilor. Micuta este bolnavioara,…

- Ieri, aflam cu bucurie faptul ca starul din ”Neveste Disperate” e insarcinata in patru luni, cu un baiețel. Acum avem parte și de primele fotografii dupa anunțul sarcinii, cu ocazia unui shooting realizat pentru revista Oprah. Shootingul dupa anunțul sarcinii Eva Longoria traiește cea mai frumoasa perioada…

- Liderii UE și-au dat acordul pentru inceperea urmatoarei faze a negocierilor cu Marea Britanie, a anunțat președintele Consiliului European, Donald Tusk. Acest anunț inseamna ca Londra și Bruxelles pot incepe sa negocieze despre viitoare relație dintre Regat și UE, inclusiv despre relațiile comerciale…

- Primele imagini cu motanul impaiat al Oanei Zavoranu.Vedeta a publicat o fotografie cu Marty, care pare extrem de real. Aceasta a transmis și un mesaj fanilor ei. La doi ani de la decizia de a-si impaia motanul, Oana Zavoranu a decis sa publice imagini cu acesta. Marty este acum alaturi de familia lui.…

- Nicoleta Guta se afla in fata cele mai aglomerate perioade din an, cea a Sarbatorilor, urmand sa sustina mai multe spectacole atat in tara, cat si in strainatate, unde este invitata sa cante la nuntile romanilor. Cei peste 10 ani de cand are acest program solicitant au obosit-o pe manelista, care ar…

- Paula Chirila, fosta prezentatoare a emisiunii ”Mireasa pentru fiul meu” a divortat de sotul ei si a facut primele declaratii despre acest greu moment din viata ei. Chiar si asa, de dragul fiicei lor, ei isi vor petrece sarbatorile de Craciun impreuna!

- Paula Chirila, primele declarații despre divorț. Fosta prezentatoare de la Mireasa pentru fiul meu! vorit despre unul dintre cele mai grele momente din viața ei. Vedeta și Marius Aciu au pus punct relației , in urma unei discuții serioase. Deși nu mai sunt soț și soție, Paula Chirila iși va petrece…

- Anunțul a fost facut in urma cu puțin timp de Familia Regala a Romaniei. Primele date despre deteriorarea starii de sanatate a Majestații Sale au fost facute publice anul trecut, pe 2 martie.

- Oana Zavoranu a donat o buna parte din garberoba ei. Vedeta estimeaza ca toate hainele donate valorau mai bine de 200.000 de mii de euro si nu se declara deranjata de faptul ca unii ii vand deja hainele primite gratuit.

- Cele mai apreciate fotografii din 2017 pe Instagram ii au in prim-plan pe Beyonce, Cristiano Ronaldo și Selena Gomez. Postarea prin care Beyonce anunța ca e insarcinata e pe primul loc cu 11,5 milioane de aprecieri, scrie Bilboard. In 2016, Selena Gomez a avut cea mai apreciata fotografie de pe Instagram,…

- Jojo a facut anunțul despre fiica ei. Zora a crescut și iși surprinde parinții in fiecare zi. Mama ei a povestit pe contul de socializare cum este fiica ei. Jojo și Paul Ipate au impreuna o fetița, pe Zora, insa cei doi nu vor inca sa se casatoreasca. Actrița mai are un baiețel din prima casatorie.…

- Politia Romana a transmis, marti dimineata, ca pana la aceasta ora in judetele aflate sub avertizarea meteorologica (cod galben si portocaliu) nu sunt semnalate probleme de fluenta si nu sunt instituite restrictii de viteza sau de tonaj. In ceea ce priveste judetul Prahova, pe DN1A Cheia…

- "Bai, ti-am furat banii din buzunar?" "Infractorul asta, bai" "Untul s-a facut 10 lei. pe cine sustineti voi, oameni buni, romanilor?!" "Noi am facut tara asta, nu tu. La puscarie cu voi" Au fost doar cateva dintre replicile aruncate intre cele doua tabere care au…

- „Nu trebuie sa lasam acest subiect sa fie transat in spatele usilor inchise pentru ca discutam despre soarta tuturor cetatenilor acestor tari, nu a unui lider politic sau altul. Si, in egala masura, sa adaugam, alaturi de partenerii din societatea civila, pe lista de teme inca doua teme fierbinti…

- Purtatorul de cuvant al Ambulantei Prahova, George Duta, a declarat, marti, corespondentului MEDIAFAX, ca echipajul Serviciului Judetean de Ambulanta (SAJ) Prahova, format din asistent si ambulantier, a fost solicitat sa acorde primul ajutor in Ploiesti, pe strada Negru Voda. Echipajul a ajuns la…

- Purtatorul de cuvant al ISU Arges, Madalina Epure, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca pompierii au fost alertati dupa producerea unei explozii la o butelie, deflagratie produsa in Pitesti, la un restaurant. ”Explozia nu este urmata de incendiu. Exista doua victime, una cu arsuri la…