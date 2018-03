Stiri pe aceeasi tema

- „Elevii susțin ca cel mai adesea martorii sunt amuzați in fața unui act de agresiune... Pe de alta parte, este normal ca martorii sa se simta ușurați ca nu sunt ei cei agresați sau sa fie speriați de ceea ce vad. Tocmai de aceea ar trebui sa reacționeze sau sa ceara ajutor...”. 1 din 4 copii a fost…

- Elevii invata anul acesta timp de 167 de zile, de-a lungul a 35 de saptamani de cursuri. Este un record pe care il inregistreaza Romania in ultimii 10 ani, fiind cel mai scurt an scolar din acest interval. Raportat la celelalte tari europene, ne situam in coada clasamentului in privinta zilelor de scoala,…

- 36 de elevi silitori din Romania, Ucraina si Republica Moldova au invatat istorie la fata locului. Copiii au mers intr-o excursie datorita unui profesor de religie din judetul Botosani. Cadrul didactic din Radauti-Prut a facut un imprumut la banca pentru a le plati cheltuielile. Copiii provin…

- Un profesor de religie din judetul Botosani s-a gandit ca Centenarul Marii Uniri trebuie sa fie o lectie pentru cei mici! Asa ca a selectat 36 de elevi din Romania, Ucraina si Republica Moldova, pe care i-a dus intr-o excursie deosebita.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, ca decizia CCR privind Liceul Romano-Catolic reprezinta un mesaj ”extrem de dur” catre comunitatea maghiara, ca nu are dreptul la o scoala, afirmand ca ”Romania nu este stat model in ceea ce priveste drepturile minoritatilor nationale”. …

- De doi ani se vorbeste despre un program pilot al Guvernului Romaniei prin care se doreste acordarea unui suport alimentar pentru prescolari si elevi, constand in altceva decat cornul si laptele, pe care le vedem aruncate prin clase sau "raftuiteldquo; de femeile de serviciu din scoli. Dupa interminabile…

- Autoritatile din comuna Sacelu nu au primit inca fondurile necesare pentru repararea scolii din localitate distrusa recent intr-un incendiu. Flacarile au izbucnit de la sistemul de incalzire, chiar in timpul in care elevii se aflau la ore. Imobilul nu a mai putut fi salvat, fiind distrus in mare parte.…

- Ministerul Educatiei a publicat in Monitorul Oficial Ordinul nr. 3.217 din 16 februarie 2018 semnat de ministrul Educatiei, Valentin Popa, care prevede modificarea anexei nr. 1 la Ordinul nr. 5.268/2015 pentru aprobarea Metodologiei in ceea ce priveste echivalarea studiilor elevilor care se intorc in…

- Echipa de conducere a Ministerului Sanatatii s-a intalnit miercuri cu cele cinci mari companii producatoare de imunoglobulina umana, reunite in Asociatia producatorilor de plasma si produse plasmatice. In cadrul discutiilor, producatorii de imunoglobulina au dat asigurari ca vor demara, incepand…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, astazi, aceasta lege cu ajutorul careia copiii vor invata sa manance sanatos. Iar cu aceasta ocazie, consiliile judetene si locale au o noua misiune.

- Vremea capricioasa nu se da batuta nici joi, cand luna martie debuteaza cu temperaturi scazute pentru aceasta perioada, dar și cu ninsori și vant. De vineri, insa, lucrurile par sa se linișteasca in privința condițiilor meteo, astfel ca in mai multe județe, cursurile vor fi reluate.

- DECLARATIE…Senatorul ALDE Ion Hadarca este un sustinator al Programului-pilot “masa calda in scoli”, pe care il considera esential pentru reducerea abandonului scolar. Este nemultumit insa de numarul mic al unitatilor de invatamant incluse in program – 50, prea putine pentru acoperirea necesitatilor…

- Nu se fac ore in zilele de 26 și 27 februarie 2018! Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat ca elevii nu vor merge la școala luni și marți. In funcție de starea vremii, ea a adaugat ca gradinițele, școlile și liceele din București ar putea fi inchise și in urmatoarele zile.

- Premierul Viorica Dancila a avut o intalnire cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Junker, iar la final au ieșit intr-o conferința de presa comuna, la care a participat și comisiarul european, Corina Crețu. Citește și: Jean Claude Juncker face mișto, cu Viorica Dancila de fața:Nu…

- Curtea de Apel București, evacuata in urma unei alerte cu bomba. Toate persoanele aflate in cladire sunt evacuate, in urma unei amenințari cu bomba facuta la numarul 112. UPDATE ora 14.10: Alerta cu bomba de la Curtea de Apel București a fost falsa. Autoritațile incearca acum sa dea de urma persoanei…

- Echipajele de salvare iraniene au reluat in aceasta dimineața operațiunea de cautare a aeronavei care s-a prabușit duminica, in timp ce survola o regiune montana din sud-vestul Iranului. In acest timp, rudele celor 66 de oameni aflați la bordul avionului așteapta cu disperare vești, noteaza BBC News.…

- Unul dintre cele mai grave 10 atacuri armate din istoria SUA 17 persoane si-au pierdut viata in urma unui atac ce a avut loc la un liceu din statul american Florida. Atacul a avut la Marjory Stoneman Douglas High School, marti, in jurul orei locale 15:00, potrivit CNN . Autoritatile au anuntat ca 12…

- O invatatoare din Romania si-a propus sa revolutioneze educatia apeland la o noua metoda de predare, invatata in timpul instruirii la Oxford. Claudia Chiru pune accentul pe invatarea experimentala si mai putin pe note, reusind sa aiba rezultate extraordinare. Intr-un interviu pentru „Adevarul“, invatatoarea…

- Apariția unui focar de pesta porcina africana in Ucraina in cursul lunii trecute, de altfel foarte aproape de granița cu Romania a pus in alerta autorițațile cu rol de prevenire și control de la Botoșani.

- Camera a adoptat proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru scoli al UE. Proiectul asigura aplicarea eficienta a masurilor coerente in ceea ce priveste acordarea de ajutoare din partea UE pentru furnizarea si distributia…

- Elevii de etnie romana din Ucraina vor beneficia de burse de studiu, iar profesorii lor vor putea urma stagii de specializare in universitati din Romania, potrivit unei Hotarari adoptate in sedinta de Guvern din 25 ianuarie, in scopul promovarii si protejarii dreptului cetatenilor ucraineni de etnie…

- O analiza efectuata de Centrul Antidrog scoate la iveala rezultate ingrijoratoare. Respectivul sondaj la care au raspuns aproape 750 de elevi botoșaneni a fost efectuat in 2016 insa a fost facut public recent deoarece interpretarea datelor a reprezentatant un proces de durata. Bilanțul este un ingrijorator…

- Au spulberat catedra cu un pachet exploziv. Chiar au imortalizat momentul si apoi au postat imaginile pe Facebook. Aceasta este isprava - din timpul orelor de curs - a unor elevi de la Liceul "Mihai Viteazu" Ineu, din Arad.

- Vineri, 19 ianuarie 2018, Liceul Teoretic „Ioan Slavici“ din Panciu a sarbatorit 71 de ani de la inființare, in cadrul festivitații gazduite de Sala Mare a Casei de Cultura „Mihai Eminescu“. Evenimentul a reunit elevi, absolvenți, actuali și foști profesori. …

- Elevii care invața in unitațile de invațamant din comuna Șuletea nu vor merge astazi la cursuri. Vasluiul se afla sub cod portocaliu de vreme rea, cu intensificari ale vantului cu viteze de pana la 75 – 85 km/h și ninsoare viscolita, iar gheața care s-a depus pe șosea impiedica deplasarea in condiții…

- Vacanta de iarna s-a incheiat pentru elevi si prescolari. Acestia revin astazi la scoala, insa urmatoarea vacanta revine mai repede decat se asteptau: peste doar trei saptamani. Urmatoarea vacanta - intersemestriala - va fi intre 3 si 11 februarie 2018. Inainte de aceasta insa, se vor bucura de prima…

- In contextul in care ședința din PSD era așteptata abia la sfarșitul lunii, CExN-ul de luni activeaza liderii de partid care transmit mesaje-cheie pe Facebook. Iata ce declara ei in contextul conflictelor din PSD: Laude pentru Guvernul Tudose. ”Orice zi pierduta e o crima” Marius…

- "Acolo este idealul educational, daca vreti: sa vina copilul dimineata la 8 la scoala, sa stea pana la ora 12, sa ia masa, sub o forma, sa mai stea inca doua-trei ore in acel program Scoala dupa scoala si sa plece acasa fara teme si fara ghiozdan. (…) incet, spre zona aceasta ne indreptam. Sunt convins…

- Ministrul Educatiei: Programul "Masa calda in scoli" va fi extins si va inlocui "Cornul si laptele" Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat intr-o conferinta sustinuta vineri ca programul "Masa calda in scoli", demarat anul trecut ca proiect-pilot, va fi extins in urmatorii trei ani la circa 700.000…

- Asociatia Elevilor din Constanta considera ca prin faptul ca Ministerul Educatiei a interzis ca elevii sa aiba asupra lor telefoanele mobile in timpul orelor de curs, acestea urmand sa fie depuse la inceputul fiecarei ore intr-un loc special amenajat, atunci elevii nu vor mai putea sa filmeze daca un…

- Elevii trebuie sa predea telefoanele mobile la intrarea in clase, le este interzis sa mai faca serviciul pe scoala si vor primi nota unu pe loc daca vor fi prinsi in timp ce copiaza la teste. Sunt doar cateva dintre schimbarile pe care ministrul Educatiei, Liviu Pop, le impune odata cu modificarea regulamentului…

- Elevii nu vor mai fi obligati sa faca de serviciu pe scoala sau sa poarte uniforma unitatii de invatamant, insa au obligatia ca la inceputul orei sa isi depoziteze telefoanele mobile in locul special amenajat in clasa, prevede noul regulament de organizare a scolilor, care a fost modificat de catre…

- Programul national de protectie sociala ”Bursa profesionala”, care subventioneaza costurile pentru elevii din invatamantul profesional, inclusiv cel dual pentru nivelul 3 de calificare profesionala, va fi aplicat in continuare de Guvern, conform unei Hotarari adoptate recent.”Bursa profesionala se acorda…

