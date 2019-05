Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Alba Iulia au identificat doi soti, din comuna Jidvei, banuiti de savarsirea a doua infractiuni de inselaciune. Acestia ar fi comandat, pe internet, monede din aur, iar cand au primit coletele, sub pretextul ca verifica autenticitatea acestora, le-ar fi inlocuit cu unele confectionate…

- Doi cetateni romani au fost arestati in urma unui control de rutina in apropierea orasului mexican Puerto Morelos dupa ce asupra lor s-au descoperit o arma si o suma mare de bani, relateaza duminica Riviera Maya News.Citește și: Liderul PNL București a EXPLODAT: atacuri INCENDIARE la adresa…

- Cinci persoane au fost retinute de politistii constanteni pentru contrabanda cu tutun, in urma a zece perchezitii efectuate marti de oamenii legii. Anchetatorii au descoperit cu aceasta ocazie aproape 250.000 de tigarete de diferite marci care nu aveau aplicate timbre de accizare romanesti, informeaza…

- O noua escrocherie circula pe internet. Mai multi indivizi din Arges sunt anchetati pentru ca au profitat de naivitatea unor persoane in cautare de noi locuri de munca. Aceste persoane au gasit o metoda ingenioasa de a face rost de bani. Ei au profitat de naivitatea unor oameni si s-au folosit de datele…

- Inscrierile pentru programul Start Up Nation s-au incheiat, iar in mai putin de o saptamana participantilor li se va da si verdictul final. Fata de anii trecuti, interesul pentru finantarea de la stat e urias. Dar si conditiile sunt mai greu de indeplinit. Orice afacere de succes incepe cu…

- Un detinut condamnat pentru mai multe furturi, spargeri si participarea la jafuri a dat Politia in judecata, sustinand ca a fost muscat de un sobolan in arest. Magistratii au decis, in prima instanta, ca barbatul sa primeasca daune morale.