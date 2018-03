Stiri pe aceeasi tema

- O functionara a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Buzau a ajuns, luni, pe mana procurorilor, dupa ce ar fi primit mita de la un cetatean pentru a-i solutiona acestuia, cu celeritate, cererea de restituire a taxei de prima inmatriculare auto. Paratul, politist local in Buzau, potrivit comunicatului…

- Un inculpat din dosarul retrocedarii cu cantec a celor 5.000 de hectare de padure de la Gura Teghii incearca sa profite de scandalul iscat in jurul DNA. Daca anul trecut a acuzat ca stenogramele care au stat la baza dosarului sau sunt viciate, reclamand, fara succes, ca arestarea si condamnarea sa sunt…

- Un politist bistritean a fost retinut pentru 24 de ore pentru luare de mita. Potrivit DGA, acesta ajunsese sa ia spaga, alaturi de un alt coleg al sau, motorina, de la hotii prinsi in flagrant.

- Un barbat de 81 de ani a ajuns in aceasta dimineața la spital dupa ce a fost implicat intr-un accident de circulație la intersecția bulevardului Unirii cu Transilvaniei. Barbatul ar fi forțat cu mașina intrarea in intersecție pe culoarea roșie a semaforului moment in care a fost surprins și acroșat…

- Daca ai ghinion sa mergi in centrul orașului pentru ați rezolva o problema și parchezi chiar și un minut pe spațiul hașurat din fața Primariei Tg-Jiu, nici nu apuci sa deschizi portiera ca un polițist local deja face poze autoturismului și se pregatește sa scrie amenda. Miercuri dupa-amiaza,…

- Magazinele din Aurora Mall sunt raiul hotilor. Luna trecuta, un cunoscut magazin de electronice si electrocasnice de la parterul cladirii a fost jefuit chiar sub nasul agentilor de paza. Cand furtul a fost descoperit, hotii erau deja departe. La fel s-a intamplat si cu magazinul de articole sportive…

- Partidul condus de Liviu Dragnea pierde tot mai multe procente de la luna la luna, astfel ca, fata de momentul alegerilor parlamentare din 2016, a scazut in preferintele electoratului cu peste 16 procente. O parte din acestea s-au contabilizat in dreptul Partidului Nationa Liberal si Uniunii Salvati…

- Liderul social-democrat Liviu Dragnea și ramniceanul Mugurel Gheorghiaș, poreclit in studenție „Melcul”, fost coleg de facultate al primului, sunt suspecți intr-un caz de spalare de bani in Brazilia, potrivit informațiilor confirmate de procurorul federal din aceasta țara, Carlos Wagner Barbosa Guimaraes,…

- Dupa mai multe amanari cauzate de continutul unor documente depuse pe finalul procesului, joi a fost pronuntata o prima sentinta in celebrul dosar al schimbului de terenuri ale Experimentalei, tergiversat patru ani la o instanta din Targoviste din cauza unor expertize al caror rezultat nu a fost pe…

- Ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie (DGA), Serviciul Judetean Galati, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Galati, au prins in flagrant un agent de politie din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Galati. Potrivit…

- Scene revoltatoare la Timiș! Un preot este cercetat penal pentru ultraj și lovire dupa ce ar fi batut un polițist local chiar in sediul Poliției. Incidentul a avut loc in Lugoj, unde preotul se afla in vizita. Un polițist local a observat ca autoturismul acestuia era parcat neregulamentar și i-a pus…

- Inca un spectacol ieftin, miercuri dimineata, la Statia de Epurare Buzau, acolo unde reprezentantii unitatilor administrativ-teritoriale membre in Adunarea Generala a Actionarilor s-au strans mai mult pentru a avea de unde sa plece, dat fiind ca Orasul Patarlagele nu si-a trimis delegatul, facand imposibil…

- Un preot a batut un polițist local din Lugoj, județul Timiș pentru a se razbuna ca acesta pe motiv ca l-a amendat. Deși parcase mașina neregulamentar, preotul nu și-a acceptat vina, ba chiar a inceput sa devina violent....

- Asa cum era, practic, de asteptat, gruparea din jurul Companiei de Apa a facut tot ce i-a stat in putinta pentru ca Adunarea Generala a Actionarilor, care trebuia sa aiba loc marti la pranz, sa nu se desfasoare, castigand, astfel, aproape o zi pentru a studia posibilitatile legale si a trage sforile…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 grade pe scara Richter s-a inregistrat, sambata, la ora 12,00, in județul Buzau, la 16,5 kilometri adancime. A fost a doua mișcare telurica de sambata din zona seismica Vrancea-Buzau, dupa cea inregistrata la ora 6,53, de 2,9 grade pe scara Richter, produsa la o adancime…

- Cand doua instante spun ca ai incalcat legea, tu te intorci la prima sa intrebi daca nu cumva a gresit solutia! Cam asa s-ar putea spune despre fostul primar al orasului Nehoiu care incearca, prin cereri fara numar la instante, sa scape de condamnarea de doi ani si doua luni cu suspendare pentru conflict…

- In timp ce patrula, un polițist local barladean a observat pe trotuar doua carduri bancare puse intr-un suport transparent din polietilena, acoperite parțial cu zapada. S-a intamplat pe 15 februarie, cand Ionuț Hrincu executa sarcini de serviciu in zona de sud a Barladului. Dupa ce a studiat cu atenție…

- Un cetațean pe nume Sha’at Nasser a reușit sa invinga in instanța Poliția rutiera buzoiana. La inceputul anului trecut, acesta a fost depistat de radar conducand pe DN2E85, in localitatea Cioranca, cu viteza de 71 km/h. Șoferul a platit amenda inscrisa in procesul verbal, dar a acționat Poliția in…

- Un angajat al Primariei Calarași a fost prins in flagrant, dupa ce a luat mita pentru a concesiona morminte. Acesta a primit 2.000 de euro de la o persoana pentru a concesiona doua locuri de veci, au precizat reprezentanții Direcției Generale Anticorupție (DGA). Functionarul este cercetat in stare de…

- La data de 7 februarie a.c., la Direcția Generala Anticorupție (D.G.A.) – Serviciul Județean Anticorupție (S.J.A.) Alba a fost inregistrat denunțul unui agent de poliție din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Alba, care a sesizat faptul ca, in cursul aceleiași zile, cu ocazia opririi in trafic…

- Dupa ce, timp de o saptamana, mai multi adolescenti si tineri au ajuns in grija medicilor de la Spitalul Judetean Buzau in urma consumului de droguri, iar un elev de la Economic a decedat ca urmare a unei supradoze de etnobotanice-, cazurile tinand prima pagina a ziarelor, iar opinia publica s-a intrebat…

- Momentul 1 martie, data oficiala pentru inceperea lucrarilor de suprafata la Podul vechi de la Maracineni, (sensul de mers Rm. Sarat-Buzau), este tot mai aproape, iar autoritatile judetului si constructorul cauta solutii viabile pentru fluidizarea traficului. Se tine cont ca podul nou va trebui sa preia…

- Un buzoian a gasit o metoda ingenioasa de a iesi din țara insa polițistii de frontiera aradeni au fost vigilenți. Barbatul, in varsta de 32 ani, era ascuns in interiorul unei dube, sub o patura, cu intentia de a trece ilegal frontiera romano-maghiara, deoarece avea interdictia de a parasi teritoriul…

- Ca sa ințelegeți cum s-a ajuns ca un numar impresionant de rectori sa susțina un agramat pentru funcția de ministru al Educației – funcție ocupata odinioara de carturari ca Spiru Haret, Titu Maiorescu sau Petre Andrei – trebuie sa (re)citiți cateva texte despre plagiatorii aflați azi in fruntea universitaților…

- Jandarmul filmat, sambata, in timp ce lovea cu pumnul mai multi manifestanti din Piata Universitatii – dintre care unul varstnic -, este buzoian. Raducu Serban, in varsta de 33 de ani, care s-a nascut si a copilarit la Padina, a fost identificat ca fiind una si aceeasi persoana care il proteja cu mare…

- Un agent de politie al Inspectoratului Judetean de Politie Timis este cercetat penal pentru luare de mita, dupa ce ofiterii de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie (DGA) - Serviciul Judetean Timis l-au prins in flagrant.Actiunea a fost coordonata de procurorul de caz din cadrul…

- Un politist a fost prins in flagrant in timp ce ii oferea unei parti vatamate dintr-un dosar pe care il avea in lucru suma de 2.500 de lei pentru a-si retrage plangerea formulata impotriva unui agresor. Pentru intermedierea impacarii, politstul si-ar fi oprit 600 de lei.

- Cu sapte juristi angajati, Primaria Buzau a platit fara sa aiba aprobarile legale cateva zeci de mii de lei pe servicii de reprezentare juridica, fostul primar Constantin Boscodeala incalcand astfel, cu buna stiinta, dispozitiile fostului sef de partid Victor Ponta, care, printr-o ordonanta de urgenta…

- Social-democratii buzoieni s-au aflat printre cele zece organizatii PSD din tara care au dat peste cap unul dintre planurile lui Liviu Dragnea de inlaturare a premierului Mihai Tudose, respectiv motiunea de cenzura, privita ca o varianta de lucru in cazul in care primul-ministru ar fi refuzat sa demisioneze.…

- Un polițist ploieștean, detașat la Biroul de inmatriculari auto din cadrul Prefecturii Prahova și prins in flagrant in urma cu zece luni primind mita pentru a sari peste rand mai mulți proprietari care voiau sa-și inmatriculeze urgent autovehiculele a recunoscut 52 de fapte de luare de mita. El a cazut…

- Partidul Social Democrat a convocat sedinta Comitetului Executiv National (CExN) pentru luni, la sediul central al partidului, pentru a transa situatia invita ca urmare a disputei dintre premierul Mihai Tudose si ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan. Sedinta este convocata la solicitarea mai multor…

- A venit scadenta pentru fostul purtator de cuvant al Politiei Locale din Buzau, care s-a atasat de un Cielo uitat la fostul sediu al institutiei, cel de pe Bulevardul Garii, masina pe care a dezmembrat-o bucata cu bucata in afara orelor de program. Politistul local Florin Oaie a scapat basma curata…

- Criza locurilor de cazare in caminele de batrani din județ a facut-o pe o buzoianca sa gandeasca ,,un plan de afaceri“ ingenios. Femeia, in varsta de 87 de ani, și-a inființat acasa un azil, luandu-și angajamentul ca probabil sa aiba grija de alți batrani, in condițiile in care probabil abia mai putea…

- Ofiterii de poliție judiciara ai Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.) – Serviciului Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Dolj au realizat, ieri, prinderea in flagrant a unui barbat de 46 ani, cu ocazia oferirii sumei de 350 lei catre doi agenti de politie din ...

- Monica Petcu, o buzoianca in varsta de 39 de ani, trimisa in judecata la inceputul anului trecut de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Campina, fiind acuzata de santajarea unui barbat din Prahova, ar putea sta ani buni dupa gratii, avand la activ multe astfel de fapte, inclusiv…

- Primaria Orasului Ovidiu anunta organizarea unui concurs pentru ocuparea a doua functii publice de executie vacante de politist. Este vorba de politist local, clasa I, grad profesional debutant pentru Compartimentul ndash; circulatia pe drumurile publice; politist local, clasa III, grad profesional…

- O brasoveanca care venise acasa sa sarbatoreasca cu cei dragi Craciunul a trecut de la agonie la extaz in centrul orasului. Si-a pierdut portofelul in care avea inclusiv permisul de munca, dar si o suma mare de bani. A avut noroc cu un politist local care a gasit portmoneul.

- Vineri, 21 decembrie, ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie (DGA) – Serviciul Judetean Anticoruptie (SJA) Satu Mare, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Satu Mare au prins in flagrant un agent de politie din cadrul IPJ Satu Mare, imediat dupa ce a primit…