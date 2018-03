Stiri pe aceeasi tema

- ♦Antreprenorii care in toamna lui 2017 au deschis prima biblioteca de materiale din Bucuresti, MATER, un proiect unic in SE Europei, in valoare de 300.000 de euro, spun ca intentia lor este de a creste de la 2.000 de mostre, cate sunt in prezent, la 10.000 de exponate, internationalizarea conceptului…

- Ministerul Culturii a pus in dezbatere publica un proiect de Hotarare de Guvern referitor la crearea celei mai mari biblioteci online din Romania. Aceasta va fi accesata pe saitul culturalia.ro si va cuprinde peste jumatate de milion de resurse culturale, de la carti, la inregistrari audio si video.…

- Disponibil in premiera, sistemul de tractiune integrala M xDrive asigura performante dinamice superioare, dar si un control mai bun in utlizarea cotidiana. Noul BMW M5 urca astfel pe prima pozitie in topul celor mai rapide modele BMW, cu o acceleratie 0-200 km/h in 11,1 secunde. Noul BMW M5 poate fi…

- ACTUALIZARE: Includerea in program a Colegiului Național de Informatica Piatra Neamț nu reprezinta absolut deloc o surpriza. Prestigiul de care se bucura insituția de invațamant condusa de Daniela Neamțu (foto) și performanțele obținute in mod constant, de-a lungul anilor, la concursuri internaționale…

- Numarul firmelor care fac publice, in anunturile de recrutare, salariile pe care le ofera la angajare este in continuare mic, iar acesta e un indicator al imaturitatii pietei muncii din Romania, au explicat specialistii in resurse umane, consultati de Economica.net pentru analizele noastre despre piata…

- Astfel, compania vrea sa majoreze numarul de restaurante Subway din reteaua de benzinarii Petrom. „Avem 15 magazine deschise in parteneriat cu Auchan in faza de pilot. Am deschis 9 locatii cu Subway si avem alte patru astfel de statii in faza de planificare“, se arata in documentele publice ale companiei.…

- De puțin timp, pe rafturile unui mare lanț de hypermarketuri din București au aparut primele clatite gata facute, fabricate in Romania. Sunt comercializate sub brandul Clatette, conțin faina, oua și lapte și sunt rezultatul unei idei de business ce s-a nascut in urma cu aproape șapte ani in Franța,…

- Sambata, 10 martie a.c. a avut loc, la București, in sala de sport a Liceului Traian din Bucuresti, Campionatul National de Tir cu Arcul Indoor destinat persoanelor cu dizabilitati fizice, organizat de catre Comitetul National Paralimpic din Romania in parteneriat cu Asociatia Totul pentru Tine, si…

- Dupa doctoratul in economie, Ligia Munteanu a facut cursuri de voce și comunicare. Pentru ca, deși a studiat mereu științele exacte, in adancul sufletului și-a dorit sa faca televiziune sau teatru. In copilarie și adolescența, ce meserie visai sa ai? Pentru ce te pregateai in liceu? Am studiat mereu…

- Datele INS sunt crude: doar unu din opt locuitori are un loc de munca in judetul Giurgiu, pe cand in Bucuresti rata de angajare (efectivul total de salariati raportat la intreaga populatie din judet) este de 54%, fata de media nationala de 25%, arata datele pentru 2017 centralizate de ZF pe baza informatiilor…

- Potrivit informatiilor HotNews.ro, este vorba despre o publicatie tiparita si online, care ar urma sa para nu mai devreme de aprilie. Periodicitatea editiei tiparite va fi saptamanala. Din echipa fac parte, potrivit informatiilor HotNews.ro, Mircea Marian, Silviu Sergiu, Mihai Duta, Catalin Prisacariu,…

- In toamna, Allview are in plan sa aiba pe piata un ceas inteligent si o boxa care sa le permita utilizatorilor din Romania sa comande vocal produse sau servicii prin integrarea asistentului AVI cu platforme ale unor retaileri sau furnizori de servicii. „Adica daca vreau sa cumpar o pizza cu prosciuto…

- De exemplu, la ora 16:00 consumul inrergistrat in acel interval orar era cu 20% mai mare fata de cel inregistrat cu 24 de ore inainte. „Nu avem probleme, dar iarna abia a inceput“, spune Corina Popescu, presedintele directoratului Transelectrica, transportatorul national de energie care are rolul…

- Persoanele care au o experienta de mobilitate internationala au sanse mai ridicate de a fi angajate sau de a deveni antreprenori in comparatie cu cei fara experienta mobilitatii internationale, precum si asteptari salariale mai ridicate, pe care angajatorii ar putea fi determinati sa le satisfaca,…

- Potrivit informațiilor aparute pe mai multe forumuri din Italia, operatorul Ernest Airlines va opera in aceasta vara zboruri din Nordul Italiei catre Romania. Destinațiile despre care se zvonește ca ar fi fost anunțate zilele trecute la BIT (Borsa Internazionale del Turismo) Milano sunt: – Cuneo – Iași…

- Financial Times scrie ca publicarea raportului cu privire la DNA ca ar putea declansa urmatoarea etapa a luptei dintre Bucuresti si Comisia Europeana pe tema statului de drept. In articolul publicat in aceasta dimineata, publicatia britanica aseaza Romania alaturi de Polonia si Ungaria, in grupul…

- Agenda de convorbiri a inclus un schimb de vederi asupra aspectelor de actualitate ale agendei de cooperare a Parteneriatului Strategic pentru integrarea europeana a Republicii Moldova, cu accent asupra procesului de reforme si a prioritatilor de actiune relevante din perspectiva implementarii prevederilor…

- Programul in baza caruia o suta de tineri basarabeni aflati la studii in Romania vor face stagii de pregatire, timp de trei luni, in Parlamentul de la Bucuresti, a fost lansat luni, in mod oficial. Programul de stagii destinat studentilor basarabeni care studiaza in Romania este rodul conlucrarii…

- Zilele acestea, in Capitala, se desfașoara intalnirea anuala a primarilor din intreaga țara. Aleșii s-au intalnit la un hotel din București inca de ieri, iar in cadrul programului au fost stabilite mai multe dezbateri privind aspectele statutare Statutul Asociației Comunelor din Romania, respectiv:…

- In Gara de Nord din București, evident cea mai mare din Romania, trenul investițiilor nu a mai oprit de mult. Cladirea prin care trec aproximativ 20.000 de calatori in fiecare zi este un adevarat pericol: crapaturi in pereți, infiltrații de apa, pericol de incendiu. Niciuna din aceste probleme nu le…

- „La ora actuala majoritatea cartofilor sunt adusi din import pentru ca producatorii nu au spatii de depozitare. Fara spatii de depozitare, vara cartofii se strica, iar iarna ingheata“, spune Peter Kiss, proprietarul fermei de cartofi Solfarm din judetul Covasna. La un consum mediu anual pe cap de…

- In 2017 strainii au scos 1 mld. euro din Romania, ceea ce in termeni procentuali inseamna o scadere de 28% fata de 2016. Tendinta de evaporare s-a accentuat in ultima luna din 2017, cand au iesit din depozite peste 440 mil. euro. Iesirea masiva pe final de an s-a vazut in evolutia cursului care a depasit…

- Motivul pentru care Denisa Nechifor vrea sa paraseasca Romania. Vedeta a marturisit ca se gandește serios la viitorul fetiței sale, dar și al ei. Denisa Nechifor este dispusa sa o ia de la capat departe de Romania. Iși dorește o familie și un viitor mai bun pentru fetița ei și a lui Adi Cristea. „Este…

- Spre comparatie, in urma cu zece ani, in niciun sector de activitate salariul mediu nu depasea 1.000 de euro net pe luna. „Din 2008 si pana in prezent, atat in criza, cat si dupa aceasta perioada, businessurile din Romania au devenit din ce in ce mai complexe, iar multinationalele au adus pe piata locale…

- Familia Avramita a creat in peste doua decenii businessul florariei Iris, care astazi este unul dintre cele mai mari din Romania. Totul a pornit de la un florar renumit din Bucuresti, unde Lidia Avramita si sotul ei i-au fost elevi. Piata florilor din Romania este evaluata la 100 de milioane de…

- Comertul modern numara zece jucatori, dintre care sapte au afaceri care au sarit pragul de 1 mld. euro anul trecut. Pe fondul unei cresteri puternice a consumului si pe fondul deschiderilor de sute de magazine, anul trecut a fost unul dintre cei mai buni din istorie pentru comertul modern local. Profi…

- Salariul mediu brut pe economie a fost in decembrie de 3.662 de lei (2.629 de lei net) in varianta veche in care contributiile nu erau trecute de la angajator la angajat, potrivit datelor Institutului de Statistica. Din ianuarie brutul va creste cel mai probabil cu 20% (contributiile vor fi trecute…

- Tineri din peste 100 de țari vin in București in luna februarie 2018 in cadrul unei conferințe internaționale AIESEC. Intalnirea anuala a președinților din intreaga lume este gazduita in acest an de filiala AIESEC din Romania, care pregatește conferința inca ...

- ♦ Policolor, producator controlat de fondul de investitii RC2, detine o fabrica in Bucuresti si una in Bulgaria, cu un total de 900 de angajati. Grupul producator de lacuri si vopsele Policolor Orgachim si-a majorat cifra de afaceri cu 7% anul trecut, ajungand astfel la business de 64…

- Rulaj de tranzactionare dublu la Bucuresti fata de media anului l Indicele BET inchide in scadere cu 2,1% dupa ce la la ora 15:30 avea un minus chiar si de 4%. Analistii si brokerii de pe piata de capital din Romania con­sidera ca turbu­lentele de pe bur­sele internationale, care s-au simtit…

- Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020, in conformitate cu acordul semnat luni la Bucuresti de ministrii de Externe din cele doua tari, Peter Szijjarto si Teodor Melescanu, informeaza agentia ungara de presa MTI, citata de Agerpres.…

- Cristina Neagu, mesaj pentru Gica Hagi: ”Ești un idol, o legenda și așa vei ramane!”. Fostul mare international Gheorghe Hagia implinit luni, 5 februarie, varsta de 53 de ani, ocazie cu care a primit nenumarate mesaje, inclusiv de la cea mai buna handbalista a lumii, Cristina Neagu „Cand spui Romania,…

- Agentia de turism J’Info Tours, una din cele mai mari de pe piata, a bugetat in acest an afaceri mai mari cu 7% pe fondul atragerii de noi clienti din domeniul auto, dar si al bugetelor in crestere alocate de clientii existenti, potrivit lui Carmen Pavel, proprietara companiei. „Contributia clientilor…

- Mihai Save, CEO al Savemob, companie ce se ocupa de restaurari si reconditionari de mobila, iar pentru urmatorul an are un obiectiv maret: sa transforme afacerea, care in 2016 a avut o cifra de afaceri de 180.000 de euro, intr-una cu rulaje de 1 milion de euro. Cum vrea sa faca asta si cum se restaureaza…

- Retailerul olandezo-belgian Mega Image a ajuns in Romania la un pas de 600 de magazine dupa ce a deschis in ianuarie trei noi unitati pe pietele traditionale Bucuresti si judetul Ilfov (comuna Berceni). Astfel, lantul de supermarketuri si magazine de proximitate a ajuns sa controleze un sfert din…

- 'Voi deschide in instanta un proces impotriva primarului, obligandu-l sa ma despagubeasca pentru ca respir un aer poluat. Invit alaturi de mine orice iesean in acest demers. Actiunea in justitie este perfect legitima. A fost practicata si de alte tari ale UE si a fost castigat tot timpul', a spus…

- „Romania devine net importatoare de produse fabricate in strainatate. E trist ca s-a ajuns aici, dar in Romania nu ma mai mira nimic. Ca sa avem mai multa prelucrare locala trebuie sa avem o strategie de dezvoltare a industriei alimentare care sa fie sustinuta cu politici publice. Avem nevoie de investitii…

- „Volatilitatea structurii fiscale din aceste ultime luni, resimtita cel mai puternic de sectorul IT, ne pune intr-o situatie foarte delicata. Pe de o parte, validam cu colegii din afara planuri importante de crestere a centrului de suport, pe de alta parte negociem tot cu ei modele de compensare a pierderilor…

- Manuela Iordache si sotul lei, doi antreprenori din Bucuresti, au dez­vol­tat in urma cu doi ani o afacere cu auto­ru­lote dupa ce si-au cumparat un astfel de autove­hi­cul pentru uz personal. Businessul lor a ajuns anul trecut la 112.000 de lei (25.000 de euro), iar pentru anul in curs…

- „Exista un dezechilibru pe piata, care se va mentine atata timp cat nu vor fi rezolvate problemele legate de disponibilitatea fortei de munca si infrastructura.“ Cererea bruta de spatii industriale si de logistica a crescut anul trecut cu 15%, la peste 525.000 de metri patrati, inregistrand…

- Protestatarii vor porni in marș spre Parlament, pe traseul: sediile Avocatului Poporului, CCR si CAN. Protestul este anunțat pentru ora 18.00, dar zeci de protestatari din Capitala și din țara au ajuns inca de la orele pranzului in Piata Univesitatii din București, la fantana, pentru protestul 'Romania…

- Cifra, cea mai mare raportata de Google in Romania in cei 9 ani pentru care bilantul contabil este public, reprezinta insa doar o parte infima din businessul pe care il face in mod real pe plan local gigantul american. Agentia Initiative Media estimeaza, de exemplu, ca Google, Facebook si Yahoo! incaseaza…

- In ziua de 17 ianuarie 2018, la Reședința Patriarhala, Preafericitul Parinte Patriarh Daniel a primit in vizita de prezentare pe Excelența Sa doamna Michele Ramis, ambasadoarea Franței in Romania. Patriarhul Romaniei a urat succes misiunii diplomatice a doamnei Michele Ramis si a apreciat bogata experienta…

- Cu un salariu minim brut de 413 euro (1.900 de lei) pe luna, adica 252 de euro net, Romania se afla in continuare pe penultimul loc in Uniunea Europeana la acest capitol. Bulgaria este pe ultimul loc cu un salariu minim net de 226 de euro pe luna. Daca un angajat roman castiga net 252 de euro, ca…

- Venirea unei divizii a London Stock Exchange la Bucuresti este confirmata de surse din piata imobiliara, dar si din consultanta, insa negocierile actuale ii determina pe consultanti sa ofere putine informatii privind profilul joburilor cautate. London Stock Exchange are 4.000 de angajati si venituri…

- Dragos Corbu, un antreprenor din Bucuresti, a pus acum opt ani bazele unui business cu scaune auto, carucioare si scaune de masa pentru copii sub brandul Juju, produse fabricate in sase cen­tre de productie din China si care apoi sunt co­mercializate in Romania si in alte tari din Europa. Acum…

- ♦ Analistii considera ca dividendul va ramane la putere si in 2018 si nu numai ca bursa de la Bucuresti va avea cel mai ridicat randament al dividendelor din lume, dar se va distanta de alte piete. Piata de capital din Romania ar putea livra dividende cu randamente chiar si de 10-12% in…