Cum au diparut 50 de milioane de cantece de pe MySpace? My Space trece printr-o criza severa de imagine. In urma cu cateva zile, o stire a facut inconjurul lumii si i-a facut pe utilizatori sa se gandeasca serios daca mai folosesc platforma de muzica sau nu. MySpace a reusit sa piarda peste 50 de milioane de cantece dintr-odata, practic peste 80% din continut. Cum a fost posibil asa ceva si ce masuri de securitate ar fi trebuit sa ia platforma?





MySpace, candva "regele" retelelor de socializare atunci cand Facebook nici nu vazuse lumina soarelui, iar Instagram era doar un vis, trece printr-o criza de imagine. "Din greseala" - asa cum… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

