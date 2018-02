Stiri pe aceeasi tema

- Democratiile insuficient consolidate, diferentele economice inca puternice dintre Vest si Est si standardele duble practicate de unele companii au dus la accentuarea resentimentului fata de Uniunea Europeana.

- In cei patru ani care s-au scurs de la anexarea Crimeii, Rusia a creat o grupare militara puternica in peninsula, capabila sa controleze zona Marii Negre, ceea ce reprezinta un pericol pentru tarile riverane, a declarat ministrul adjunct al apararii ucrainean, Anatoli Petrenko, conform Agerpres.

- In timpul etapei in Albania a turneului sau prin statele care aspira la statutul de membru al UE, Juncker a declarat presei: "Contrar celor citite peste tot, Comisia si eu nu am spus ca Serbia si Muntenegru vor fi neaparat membri ai UE in 2025. Termenul din 2025 este deschis tuturor tarilor…

- In luna ianuarie 2018, Bulgaria avea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeana, 261 de euro pe luna, urmata de Lituania, 400 de euro, si Romania, 408 euro, arata datele publicate vineri de Eurostat, citeaza AGERPRES.Citeste si: ALERTA - Prima REACTIE a Laurei Codruta Kovesi,…

- Numarul extracomunitarilor care au patruns ilegal in Uniunea Europeana a scazut in anul 2017, fiind la cel mai mic nivel din ultimii patru ani, anunta Agentia europeana pentru protectia frontierelor (Frontex), potrivit EUObserver. In total, in anul 2017, in tarile Uniunii Europene au fost…

- Tarile membre ale UE si-au afisat joi, la Sofia, divergentele legate de extinderea spre Balcani, in conditiile in care Bulgaria a facut apel la concretizarea acestui proces, pentru a nu lasa camp liber altor puteri, precum Rusia si China, scrie AFP.

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, considera ca Uniunea Europeana ar trebui sa depuna mai mult efort pentru a integra tarile balcanice si a adaugat ca Ungaria doreste sa accelereze procesul de aderare al Serbiei, informeaza Reuters.

- ''Ma aflu aici pentru a vorbi despre politica externa, voi vorbi mai mult despre contextul international si mai putin despre Uniunea Europeana, deoarece pentru noi UE nu inseamna politica externa, ci casa noastra, este locul in care Italia trebuie sa continue sa-si dezvolte relatiile sale economice…

- Indexul privind democratia din Romania a atins nivelul cel mai redus din 2006 si pana in prezent, arata un grafic al The Economist. In total, 167 de tari au fost notate de la 0 la 10 pe baza a 60 de indicatori. Graficul publicat de The Economist arata ca notele de la 0-4 indica un “regim autoritarist”,…

- Conform grilei de finantare a programelor nationale privind protectia mediului, sunt precizate la categoria "Reducerea impactului asupra atmosferei, apei si solului, inclusiv monitorizarea calitatii aerului" credite bugetare in valoare de 20 de milioane lei, respectiv credite de angajament in cuantum…

- Specialistii companiei de consultanta imobiliara Colliers International apreciaza ca Romania poate depasi performantele economice ale celorlalte state din regiunea Europei Centrale si de Est (ECE) si in 2018, marcand inca un an foarte bun pentru domeniul imobiliar.

- Clujul, cel mai dorit oraș pentru mutare in 2018. Tendințele imobiliare ale anului Marile companii vor viza in acest an extinderea sau inființarea unor birouri in afara capitalei, iar Cluj-Napoca va fi cel mai accesat dintre orașele principale ale Romaniei, alaturi de Timișoara și de Iași, prognozeaza…

- Comisia Europeana a anuntat vineri ca va organiza pe 30 ianuarie, la Bruxelles, o reuniune ministeriala cu participarea a noua state membre, inclusiv Romania, vizate de procedura de infringement pentru nerespectarea normelor de calitate a aerului, potrivit Agerpres . Tarile respective fac parte din…

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, regreta profund faptul ca țarile din centrul și estul Europei resping cotele de acceptare a refugiaților stabilite de Uniunea Europeana. Totuși, demnitarul observa ca nici imigranții extracomunitari nu iși doresc sa ajunga in țari precum Romania, Bulgaria sau Polonia.

- Uniunea Europeana devine, pe fondul schimbarilor demografice globale, un bloc de tari relativ mici care trebuie sa 'stea impreuna' pentru a-si mentine pozitia si valorile, a declarat miercuri premierul irlandez Leo Varadkar, intr-un discurs in plenul Parlamentului European, la Strasbourg, informeaza…

- Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Laurentiu Mihai, sustine ca Romania este tara cu aproape cele mai mici contributii pentru sanatate din Uniunea Europeana, dar cetatenii isi doresc servicii de calitate comparabile cu cele din alte state care platesc mult mai mult in aceasta…

- Rata somajului in Uniunea Europeana a scazut la 7,3% in noiembrie 2017, de la 7,4% in luna precedenta si 8,3% in perioada similara din 2016, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Este cel mai redus nivel din octombrie 2008. În zona euro, rata şomajului…

- Evolutiile recente în domeniul drepturilor omului din Turcia exclud orice progres în negocierile de aderare a acestei tari la Uniunea Europeana, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, dupa întrevederea avuta la Paris cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza…

- Romania a fost enumerata, alaturi de Ungaria, Bulgaria si Polonia, printre tarile estice in care independenta justitiei este pusa in pericol, intr-un editorial publicat in Financial Times, scrie news.ro.Editorul pentru Europa al ziarului, Tony Barber, este de parere ca recentul conflict dintre…

- Editorul pentru Europa al ziarului, Tony Barber, este de parere ca recentul conflict dintre Polonia si Uniunea Europeana este o dovada ca tensiunile dintre tarile estice si cele vestice ale UE sunt tot mai mari. "Daca acest conflict nu va fi rezolvat cat mai curand, s-ar putea ca cea mai mare…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a crescut usor in noiembrie, comparativ cu luna octombrie, de la 1,7% pana la 1,8%, cele mai mari cresteri de preturi fiind inregistrate in Estonia (4,5%), Lituania (4,2%), Marea Britanie (3,1%), Letonia (2,7%) si Romania, 2,6%, potrivit Agerpres.

- Aproximativ 50 de familii din judetul Olt vor trebuie sa dea inapoi banii incasati cu titlu de alocatii de stat pentru copii. Si asta intrucat au beneficiat in mod nejustificat de acest drept atat in tara, cat si in strainatate, scrie gazetaoltului.ro. Inspectorii Agentiei Judetene pentru…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, s-a intalnit joi cu mai multi directori de la producatorul american de vehicule electrice Tesla, cu ocazia unui turneu prin Silicon Valley, ocazie cu care le-a prezentat reducerile de taxe si facilitatile oferite de autoritatile ungare producatorilor auto,…

- Problema imigrantilor nu este nici pe departe rezolvata. Mai mult, anul viitor se anunta unul extrem de tensionat din acest punct de vedere si spunem asta pentru ca reprezentantii Uniunii Europene sunt decisi sa treaca si la sanctiuni. Din cauza faptului ca tarile puternice din vest, printre care…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, s-a intalnit cu mai multi directori de la producatorul american de vehicule electrice Tesla, cu ocazia unui turneu prin Silicon Valley, ocazie cu care le-a prezentat reducerile de taxe si facilitatile oferite de autoritatile ungare producatorilor auto, informeaza…

- Productia si exportul de autoturisme produse de firmele straine reprezinta un motor al cresterii economice a Ungariei, tara unde salariile pentru muncitorii calificati sunt mult mai mici fata de nivelul din Europa Occidentala. Industria auto asigura peste 100.000 de locuri de munca si este responsabila…

- Aproape o treime din armele folosite de Statul Islamic sunt fabricate in tari din Uniunea Europeana, inclusiv in Romania, arata o investigatie desfasurata asupra vastului arsenal al grupului terorist. Militantii ISIL folosesc arme si munitie fabricate in Romania, Ungaria, Bulgaria si Germania, potrivit…

- Premierul britanic Theresa May se deplaseaza, joi, la Bruxelles, pentru summitul Consiliului European din perioada 14-15 decembrie, dupa esecul inregistrat in Camera Comunelor privind votul pentru procedura de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza site-ul BBC News.

- "Aici trebuie sa vorbeasca la fel cum o face si in Londra", a declarat Roth la Bruxelles, conform presei din Germania.El a adaugat ca s-a simtit "un pic socat" de modul diferit in care Guvernul britanic comunica la Bruxelles, fata de comunicarea din plan intern.Roth se referea…

- Cetatenii europeni cu resedinta legala in Marea Britanie vor beneficia, in continuare, de drepturile oferite de legislatia europeana, in baza obtinerii unui nou statut care le va garanta dreptul la sedere inainte de data retragerii, dupa o perioada de rezidenta de minim cinci ani, potrivit MAE.…

- Intreprinzatorul hunedorean, mai ales cel care a ales calea mai complicata de a face producție, are de cațiva ani o mare problema: nu mai gasește forța de munca calificata. Atuul forței de munca inalt calificate din Hunedoara s-a sleit și a devenit un fel de ”fake news” in textele festive de promovare…

- 10 Decembrie este o zi deosebit de importanta pentru Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, zi in care aniversam 19 ani de activitate. Sunt 19 ani in care institutia noastra s-a transformat, a evoluat si a acumulat o experienta bogata, deosebit de important in acest proces fiind sprijinul…

- Prioritatea zero - situația cetațenilor romani din M. Britanie #Brexit Dupa anuntul încheierii primei faze a negocierilor dintre britanici si europeni, ministrul român de Externe crede ca important este acum ca autoritatile de la Londra sa detalieze prevederile referitoare la drepturile…

- Un responsabil al partidului palestinian Fatah a afirmat joi ca vicepresedintele american Mike Pence "nu este bine venit in Palestina", dupa decizia presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP.Vizita lui Mike Pence in Israel si in teritoriile…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, critica actuala programa scolara, spunand ca ”supraincarca elevul” si nici nu il ”invata suficient de clar”. In plus, Pop afirma ca exista manuale in care copiii sunt invatati ca Romania urmeaza sa intre in Uniunea Europeana, ”dar noi suntem intrati de vreo 10 ani”.Prezent…

- CSM dezbate pe 7 decembrie, in plen, raportul MCV. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) dezbate joi, 7 decembrie, in sedinta de plen, raportul Comisiei Europene cu privire la progresele Romaniei in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), informeaza Digi 24 . Pe ordinea de zi a sedintei…

- Marea Britanie nu a efectuat o analiza sectoriala asupra impactului pe care il va avea iesirea din Uniunea Europeana asupra economiei britanice, a declarat miercuri ministrul pentru Brexit, David Davis, adaugand ca o astfel de analiza nu este necesara la momentul actual, informeaza Reuters. 'Din…

- Dispariția Regelui Mihai I nu reprezinta doar pierderea ultimului conducator de stat din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, ci a unui model de decența și modestie, considera președintele PSRO, Mircea Geoana. "Un om de stat care a înțeles sa-și iubeasca țara…

- Intrebat daca, in viziunea sa, acesta este sfarșitul lui Mihai Tudose, in contextul situației tensionate din PSD, Traian Basescu a raspuns: "Daca ma intrebați pe mine, eu va spun ca nu e sfarșitul lui Tudose". "Tudose e mai tare pe picioarele lui decat Grindeanu. Imaginați-va cum ar arata…

- Nutriționiștii ne-au avertizat, in repetate randuri, ca atunci cand cumparam oua din comerț exista riscul ca ele sa conțina hormoni de stres sau alte substanțe nocive pentru sanatate. Pentru a ne fi mai ușor sa aflam ce fel de produs alimentar va ajunge in farfuria noastra, reglementarile…

- Europarlamentarul și co-presedintele Comitetului Parlamentar de Asociere UE – R. Moldova, Andi Cristea, considera ca Uniunea Europeana pune, uneori, „hipercondiționalitați” R. Moldova, iar colegii sai din alte grupuri politice europene „s-au urcat cu picioarele pe R. Moldova”. Declarația a fost facuta…

- Uniunea Europeana are alocate, in premiera, in bugetul anual pentru 2018, adoptat joi in plenul legislativului comunitar, o suma de 4,9 milioane de euro care va fi folosita pentru combaterea dezinformarii si a stirilor false, propagate in special dinspre Federatia Rusa, a declarat eurodeputatul Siegfried…

- Declaratia comuna a Summitului Parteneriatului Estic de la Bruxelles este un succes pentru Moldova, intrucit prevede accelerarea asocierii politice si integrarii economice dintre Uniunea Europeana si statele semnatare. De aceasta parere este liderul fractiunii PDM in Parlament, Marian Lupu, invitat…

