- Simona Halep (nr. 1 WTA, 27 de ani) o intalnește pe estona Kaia Kanepi (nr. 70 WTA, 33 de ani) in primul tur de la Australian Open 2019. Adversara a fost caracterizata alarmant de Darren Cahill: "Poate sa invinga pe oricine intr-o zi buna". 3 informații "la cald" despre Kaia Kanepi: 1. Kaia Kanepi a…

- DIN CULISELE CULTURII ARGEȘENE. La desființarea Ateneului Popular „Gheorghe Ionescu-Gion”, fondatoarea Tatiana Bobancu a murit de suparare. Tinerii știu ca e un magazin important de haine de firma, Zara. Cei trecuți de o anumita varsta, știu ca a fost un foarte select restaurant, „Argeșul”. Dar cați…

- "Academicii" care au susținut aceste masuri in spatele ușilor inchise ințeleg foarte bine raul pe care il fac, dar sunt prea oportuniști pentru a spune adevarul celor care le asculta sfatul, spune Lucian Croitoru, consilierul Guvernatorului BNR, intr-o postare pe Facebook. Potrivit acestuia, toate aceste…

- Cinci candidați au ramas in cursa pentru ocuparea funcțiilor de conducere din cadrul Poliției Locale Buzau. Aceștia au susținut proba scrisa a examenului, insa doar un candidat a reușit sa obțina nota de trecere. Este vorba despre fostul ofiter de informatii in S.R.I., Cornel Dumitrașcu, care a susținut…

- Franta este cel mai socialist stat capitalist din lume. Generatia lui De Gaulle si cele imediat urmatoare au flirtat non-stop cu ideile marxiste ale lumii comuniste facand un adevarat balet peste decenii intre atractiile comunismului si solutiile capitalismului. Mai pe romaneste, conducatorilor francezi…

- Tudor Gheorghe a sustinut joi seara un concert la Sibiu. La iesire din Centrul Cultural „Ion Besoiu” acolo unde a avut loc spectacoolul, indragitul artist a avut parte de o surpriza de proportii.

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu susține ca Liviu Dragnea a facut un exercițiu de manipulare politica, in conferința de presa, de la Parlament. CTP arata ca liderul PSD se simte incolțit și ataca in toate direcțiile, inclusiv reporterii care ii pun intrebari in conferințe de presa.Citește…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca ALDE sustine proiectul de lege privind parteneriatul civil in Romania, depus miercuri la Parlament, dar a mentionat ca votul va depinde si de forma finala a acestei initiative informeaza Agerpres. "Sunt cativa colegi de-ai mei care…