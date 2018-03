Cum au ales sa protesteze deputatii USR, in timpul dezbaterilor la legile Justitiei

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii USR s-au asezat marti, in timpul dezbaterilor asupa legilor justitiei din plenul Camerei Deputatilor, in fata tribunei, purtand tricouri albe cu mesajul #FaraPenali. Presedintele de sedinta, deputatul PSD Gabriel Vlase, le-a cerut de mai multe ori sa pastreze decenta si sa revina…

- Luni, sub indrumarea lui Florin Iordache, parlamentarii au stabilit forma finala a celei de a treia dintre legile justitiei - cea a organizarii judiciare. Si au decis sa-l alimine pe presedinte din procedurile de numire si revocare a conducerii Curtii supreme.

- Comisia Iordache se reuneste astazi, pentru a pune in acord cele trei legi ale justitiei cu observatiile formulate de CCR. Forul s-a reunit si saptamana trecuta, dar au fost doar dezbateri generale pe cele trei legi, nu s-a dat niciun vot.

- Comisia speciala parlamentara pentru legile Justitiei a dezbatut si votat, luni, modificarile cerute de CCR la Legea 304/2004 privind organizarea judiciara. S-au inregistrat 11 voturi „pentru” si 6 „impotriva”. Comisia a avut deja, saptamana trecuta, dezbateri generale pe proiectele de modificare a…

- "Mai multe legi am discutat (cu Liviu Dragnea – n.r.), aflate in procedura parlamentara, si despre legile Justitiei, impreuna cu presedintele comisiei, Florin Iordache, ideea a fost sa avem un calendar in care sa nu ne grabim. Am avut ieri o prima sedinta a comisiei, am luat fiecare text in parte.…

- Presedintele Parlamentului, Andrian Candu, a declarat ca regreta decizia ministrului Justitiei, Alexandru Tanase, de a-si da demisia. Speakerul considera ca in dialogul telefonic dintre Veaceslav Platon si Alexandru Tanase nu sunt semne ce ar „pune sub indoiala reputatia” ministrului. Pe de alta parte,…

- Oamenii care mint tot timpul ajung sa fuga de adevar chiar si cand acesta pare sa-i ajute. O afirmatie adevarata si usor verificabila facuta de Calin Popescu Tariceanu, confirmata si de ministrul Justitiei, este negata de deputatul PSD Florin Iordache. Dupa cateva zile, in loc ca adevarul sa triumfe,…

- Incepand prin a spune despre ca a avut o zi “fructuoasa”, referindu-se la veritabilul maraton de intrevederi pe care le-a avut in cursul acestei zile, incluzna discutii cu seful stautlui, cu presedintii celor doua Camerei, dar si cu premierul, ministrul Justitiei, si sefa DNA, prim-vicepresedintele…

- Presedintele Comisiei speciale pentru legile justitiei, Florin Iordache, a declarat joi, dupa vizita la Parlament a prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca legile justitiei vor fi puse in concordanta cu deciziile CCR, astfel incat ultimele observatii incluse in MCV sa fie rezolvate,…

- Chiar in dupa-amiaza zilei in care se asteapta un anunt de la ministrul Justitiei, cu privire la raportul privind activitatea manageriala de la DNA, s-a aflat ca procurorii ar fi cerut o serie de inscrisuri de la organizatia prahoveana a PSD-ului. Concret, secretarul executiv al PSD Prahova a detaliat,…

- Dupa ce joia trecuta amana comunicarea concluziilor din raportul privind activitatea manageriala a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, ministrul Justitiei a facut in cursul acestei dupa-amiezi un anunt esential referitor la acest subiect. Si anume ca peste trei zile va face publice…

- "Trebuie lamurite legile justitiei care trebuie puse in acord cu deciziile CCR. Vor ajunge la mine si daca sunt neclaritati voi face anunturile respective. Apoi putem discuta si de altceva.", a spus Iohannis. Președintele Klaus Iohannis a declanșat in 24 ianuarie procedura pentru organizarea referendumului,…

- Subiectul justitiei a fost discutat la intalnirea de luni dintre ambasadorul Statelor Unite ale Americii, Hans Klemm, si premierul Viorica Dancila, arata Ambasada SUA la Bucuresti, intr-un raspuns transmis News.ro.

- Pana sa intre in sedinta Comitetului Executiv, liderul PSD nu s-a sfiit sa arate ca e deranjat de unele declaratii facute de unul dintre colegii sai de partid, in privinta eventualitatii ca ministrul Justitiei sa-si depuna mandatul, in lipsa unor “masuri foarte radicale”, pe fondul recent aparutelor…

- A fost o veritabila alerta la Ministerul Sanatatii, intr-o cauza cat se poate de serioasa! Unui sindicalist de la o confederatie din Constanta i s-a facut rau, in timpul unei sedinte. Omul a primit primul-ajutor inainte sa ajunga Salvarea la sediul institutiei. Incidentul s-a produs, in timpul unei…

- Au fost dezbateri aprinse, miercuri, in Parlamentul European pe tema justitiei din Romania. Parlamentarii romani au aruncat vorbe grele de la tribuna, in timp ce strainii au transmis Legislativului de la Bucuresti ca mai au timp pentru a corecta Legile justitiei, scrie Digi 24.Europarlamentarii si ar…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a declarat, miercuri, ca daca legile Justitiei raman asa cum au fost votate de Parlament, discutiile despre MCV si aderarea la Schengen se vor pune in alti termeni, potrivit Hotnews. 0 0 0 0 0 0

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri ca in perioada urmatoare va fi facuta publica o informatie catalogata mincinoasa care a fost transmisa oficial din Romania catre CE. "Noi vom prezenta zilele urmatoare o minciuna transmisa oficial de aici. Pentru noi si pentru comisie este important sa…

- Riscam sa fim manipulati cu usurinta de cei care au interese ca justitia sa nu progreseze, spune fostul șef de stat Traian Basescu, care cere dezbatere pe modificarea legilor justitiei. "Pentru a nu fi victime ale manipularii, trebuie sa citim Legile 303, 304 si 317 toate din 2004 au aproape 14 ani…

- Un mesaj fara echivoc al Comisiei Europene atrage atentia guvernarii de la Bucuresti cu privire la pericolul regresarii la capitolul reforma justitiei si anticoruptie. Comisia face apel la Parlamentul Romaniei sa regandeasca actiunile propuse in privinta legilor justitiei. ”Urmarim cu ingrijorare evolutiile…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), Traian Basescu, a declarat marti seara ca legile Justitiei trebuie ajustate dupa ce 12 ani "aproape" au fost neatinse, insa trebuie stavilit...

- Curtea Constituționala a decis marți, 23 ianuarie, ca modificarile la Legea 304/2004, privind organizarea judiciara, sunt doar in parte neconstituționale. Au fost admise doar 4 argumente de la ICCJ, iar argumentele PNL au fost respinse. Chestiunile de procedura au fost declarate constituționale.…

- „Acum cateva minute, USR a depus contestatie la Curtea Constitutionala pe cele trei legi ale Justitiei. Asteptam cu interes analiza acestor contestatii si decizia Curtii. USR a promis ca va folosi toate instrumentele legale si toate parghiile pe care le are la dispozitie pentru a incerca sa amane…

- Protestatarii vor porni in marș spre Parlament, pe traseul: sediile Avocatului Poporului, CCR si CAN. Protestul este anunțat pentru ora 18.00, dar zeci de protestatari din Capitala și din țara au ajuns inca de la orele pranzului in Piata Univesitatii din București, la fantana, pentru protestul 'Romania…

- Vicepresedintele PSD Olguta Vasilescu a precizat, marti, ca a intrebat-o pe Viorica Dancila, in sedinta CExN in care a fost votata ca propunere de premier din partea formatiunii, daca stie unde sunt sediile SRI K2 si T14, precizand ca a multumit-o raspunsul negativ al acesteia.

- In batalia pe legile justiției se investesc sume masive de catre oameni de afaceri interesați intr-o tabara sau alta, susține Alexandru Cumpanașu, președintele Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei, intr-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO. In aceasta batalie, cei mai vizibili oameni -…

- Un grup de patru persoane pleaca miercuri, 10 ianuarie, pe jos, de la Monumentul Memorandistilor din Cluj spre Bucuresti, intr-un mars de 11 zile, ca sa ajunga la protestul din 20 ianuarie privind modificarile aduse legilor justitiei.

- Prezent, vineri dimineata, la prima sedinta de plen a CSM-ului din noul an, cea in care s-au prezentat raportul pe 2017 si s-a ales noua conducere a Consiliului, presedintele a tinut sa ii felicite pe reprezentantii CSM si indeosebi pe sefa forului si pe vicepresedintele institutiei pentru activitatea…

- 'Au iesit trei legi foarte contestate, contestate nu numai de Opozitie, ci si de ICCJ, care a analizat aceste legi si a considerat ca nu se incadreaza in cadrul constitutional din Romania. Eu, presedintele Romaniei, regret ca s-a ajuns in Romania in aceasta situatie in care legile Justitiei, care…

- Președintele Klaus Iohannis a criticat, dur, vineri, in ședința CSM, modul in care Parlamentul a adoptat legile justiției, la finalul sesiunii de iarna. ”Regret, ca președinte, ca s-a ajuns ca aceste legi sa se discute in proceduri neclare; Au ingrașat porcul in ajun!”, a spus șeful statului aratand…

- Luna ianuarie se anunța una tensionata pentru Romania, „ tara care s-a luptat mult timp cu coruptia”, scrie New York Times. Cotidianul american scrie pe larg despre legile justitiei adoptate recent de Parlamentul roman si noteaza ca presedintele Klaus Iohannis este asteptat sa retrimita legislativului…

- Modificarile aduse legilor justitiei, legea privind salarizarea personalului din sectorul bugetar si cea referitoare la reducerea pedepselor executate in penitenciare in conditii improprii au fost cele mai dezbatute acte normative adoptate de Camera Deputatilor in anul 2017.

- Judecatorul Cristi Danilet spune ca, daca declaratia presedintelui Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, potrivit careia ''Legile justitiei sunt facute cu magistrati si pentru magistrati" este reala, atunci ea este foarte grava.Liviu Dragnea vorbește despre…

- Ambasada Frantei in Romania "urmareste cu atentie ansamblul evolutiilor legate de reforma Justitiei, inclusiv discutiile din cadrul societatii romanesti si dispune de propriile servicii de traducere in acest scop", se arata intr-un raspuns al misiunii diplomatice transmis la solicitarea Agerpres.

- Presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a transmis joi ministrului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, proiectele de acte normative prin care au fost modificate Legile 303/2004, 304/2004 si 317/2004 pentru a fi prezentate ambasadorilor. Potrivit…

- In postarea sa, Cumpanașu vorbește despre "legile justiției, statul de drept, USR (Uniunea Suntem Ridicoli), Ciolos, PSD + ALDE, Guru, USB/HDMI..." Redam mai jos ceea ce el a numit "O analiza ampla DIRECTA, ABRUPTA și FARA ASCUNZIȘURI, dar cu bun simț și decența": "Am fost rugat in…

- Secretarul general al Consiliului Europei cere autoritatilor de la Bucuresti sa revina asupra schimbarilor din Justitie adoptate de Parlament. Oficialul a trimis o scrisoare presedintelui Romaniei prin care il roaga sa ceara Comisiei de la Venetia o opinie asupra legilor justitiei, scrie digi24.ro.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta, vineri, ca a luat nota de pozitia exprimata de cele sapte ambasade referitor la evolutiile din domeniul justitiei, precizand ca nicio initiativa cu impact asupra cetatenilor nu este adoptata in lipsa unor dezbateri parlamentare.

- Zeci de social-democrati au sustinut in ultimele zile in Parlament depunerea de legi prin care vor sa-l scoata pe seful statului din procedura de numire a procurorilor de rang inalt, sa taie din puterea Curtii Supreme sau pentru prescrierea incompatibilitatilor si conflictului de interese.

- Aproximativ 250 de studenti ai Facultatii de Drept au protestat, miercuri, in liniste, pe treptele institutiei, fata de „abuzurile privind modificarea legislatiei penale”. Actiunea a fost organizata de Asociatia Studentilor in Drept, in „semn de solidaritate cu magistratii”, care au protestat luni…

- Senatul urmeaza sa voteze, miercuri, alte doua legi din pachetul pe Justitie, ceea ce a dus la aparitia unui nou scandal. Deputatii USR au incercat sa asiste la lucrarile forului superior, dar nu au fost lasati, acestia acuzand Puterea ca ar fi in stare sa-i puna pe oamenii de ordine de la Senat sa-i…

- Deputatii USR participa miercuri la sedinta de plen a Senatului , de la balconul institutiei, aici urmand sa fie dezbatute si supuse la vot modificarea Legii 304/2004 privind organizarea judiciara si a Legii 317/2004 privind CSM.

- "Nu am rugat pe nimeni sa nu demareze articolul 7, deoarece nu suntem in Europa petitionari (persoane care pretind un drept) si nu vom ruga pe nimeni sa fie de acord cu reformarea de catre noi a sistemului justitiei", a spus premierul Mateusz Morawiecki, potrivit Rador care citeaza Rzeczpospolita.