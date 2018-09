Stiri pe aceeasi tema

- Observatorul a fost ridicat de Romsilva, la Gura Teghii, pe varful Giurgiu, la cota 1.435, fix in punctul in care se intalnesc cele trei mari provincii istorice, Muntenia, Moldova si Transilvania. Este un observator montan, tip refugiu, in forma hexagonala si care ofera o priveliste superba a zonei…

- Multiplul campion olimpic Ivan Patzaichin a condus Flotila Romania Centenar, la prima participare a Romaniei la The Great River Race, celebrul maraton anual al Londrei desfașurat pe Tamisa, adevarata axa culturala, economica și turistica a capitalei britanice. Ediția din acest an a atras peste 330 de…

- Statul Moldova a disparut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum sa fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independentei. Statul medieval Moldova…

- Societatea romaneasca din cele doua tari a stiut sa se foloseasca de bogatia mediului inconjurator in favoarea sa, dispunand mai intotdeauna de mijloace si metode de lupta impotriva factorilor daunatori sanatatii colective, drept dovada medici ca Martin Lange, Adam Molnar si Istvan Matyus si multi altii,…

- Paul Bataillard a fost un francez ce a venit in tarile romane pentru a face un studiu asupra romilor din Europa. Odata ajuns aici el a observat ca oamenii din Moldova si Tara Romaneasca isi doresc unirea si chiar a incurajat unirea dintre cele doua state.

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi ca, din 1 iulie, punctul de pensie creste cu 10%. "Incepand cu 1 iulie pensiile romanilor se vor majora. Punctul de pensie va creste cu 10%, de la 1.000 de lei la 1.100 de lei. Pensia minima garantata va creste cu 23%, de la 520 de lei la 640 de lei", a spus…

- Peste 250 de biciclisti plecati spre "Orasul Marii Uniri" din Banat, Muntenia si Moldova, au ajuns, sambata seara, la Alba Iulia, dupa ce au "pedalat pentru Romania" timp de cinci zile, intr-un tur dedicat implinirii unui veac de la Marea Unire de la 1918. Ciclistii au strabatut, in medie, 100 de kilometri…

- Pentru prima data in municipiul Turda, sarbatorim Ziua Drapelului Național al Romaniei. Urmaș al vechilor steaguri de lupta din Moldova și Tara Romaneasca, tricolorul a devenit simbolul identitații și unitații