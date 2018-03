Stiri pe aceeasi tema

- Intram intr-o hala obișnuita, cu piese de la utilaje depașite de mult de tehnica actuala. Pe peretele frontal, ca in revistele cu benzi desenate, in cateva cadre succesive se deruleaza intreaga poveste a vinului. Pictura imi aduce aminte de ilustrațiile de la inceputul anilor ’60, de influența consomolista,…

- Domnule Iustin Cionca, in calitate de președinte al Consiliului Județean sunteți mulțumit de felul in care se circula pe drumurile județene din Arad? Nu sunt mulțumit, iar cea mai mare nemulțumire a mea este ca Guvernul a luat de la județul nostru banii cu care puteam moderniza rapid drumurile…

- Pereții casei noastre sunt mult mai vulnerabili decat credem. Pete, umflaturi, umezeala, igrasie, toate contribuie la degradarea pereților din casa. Exista multe feluri de a proteja pereții, dar foarte puține care sa le imbunatațeasca și aspectul. Noi am gasit pentru tine 4 metode eficiente și placute…

- Elis Pavaje, producatorul de pavele si borduri, are alocat pentru anul in curs un buget de investitii de aproximativ 6 milioane de euro pentru retehnologizarea unor linii de productii, actiuni de marketing si investitii in formarea si dezvoltarea profesionala a personalului companiei. In…

- In 2017, au fost incadrati in piata muncii aproape 12.000 de someri participanti in cadrul programelor de formare profesionala oferite de stat, potrivit monitorizarii efectuate timp de 12 luni de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).Distributia geografica a cursurilor de formare…

- Alte sase cazuri de deces cauzate de gripa. Numarul mortilor a ajuns la 79 Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile anunta ca numarul deceselor cauzate de virusul gripal a ajuns la 79, fiind confirmate sase noi cazuri. Este vorba despre sase persoane cu varste cuprinse intre…

- „La data de 26 februarie, politistii Sectiei 1 au fost sesizati de catre agentii de paza de la o societate comerciala din municipiul Iasi despre faptul ca ar fi surprins doua persoane care ar fi sustras mai multe bunuri din magazin. Politistii au identificat la fata locului o femeie si un barbat de…

- Un tanar din Neamt banuit ca si-a aruncat tatal de la etajul trei al blocului unde locuiau a fost prins de politisti dupa 24 de ore de cautari. Anchetatorii vor sa auda si versiunea lui. Vecinii l-au auzit cum se certa cu tatal si au vazut cum barbatul de 69 de ani care atarna in afara balconului a…

- O cisterna incarcata cu o butelie de 23 de tone de butanol si octanol s-a rasturnat, sambata, in judetul Neamt, intr-un sens giratoriu, la intersectia Roman-Iasi-Suceava. Nu sunt scurgeri de din cisterna, ci doar de combustibil din rezervorul autotrenului, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Directia Generala Anticoruptie (DGA) si-a facut bilantul pe 2017, iar ca urmare a analizei principalelor activitati de prevenire si combatere a coruptiei desfasurate de structurile judetene, Galatiul este fruntea. Astfel, Serviciul Judetean Anticoruptie Galati a fost desemnat drept structura DGA a anului…

- Primaria Municipiului Dej, in colaborare cu Centrul Național de Informare și Promovare Turistica, a organizat ieri, cu incepere de la ora 12:00, la Galeria de Arta Dej, vernisajul unei expoziții de pictura și grafica dedicata sarbatorii naționale – Ziua Brancuși. Lucrarile expuse aparțin elevilor mai…

- Drumarii au intervenit, in ultimele ore, cu 845 de utilaje de deszapezire si cu aproape 3.000 de tone de material antiderapant. Ninge in 19 judete din tara si se continua actiunile de curatare a soselelor, anunta Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).Potrivit…

- Fostul deputat PSD Ionel Arsene este urmarit penal intr-un nou dosar instrumentat de DNA, au anuntat, miercuri, procurorii anticoruptie. Arsene este acuzat ca ar fi cerut 5% dintr-un contract in valoare de 60 de milioane de lei. Procurorii anticoruptie noteaza ca Ionel Arsene, la data faptelor deputat…

- "Cand m-am uitat pe contul de Internet banking, miercurea trecuta, am observat ca am devenit cel mai bogat om din lume", a povestit Luc Mahieux pentru presa belgiana.Barbatul a explicat ca in urma cu putin timp isi introdusese detaliile bancare pe un site la care s-a abonat, insa dupa ce…

- Stirea care spune ca 2.800 de biserici vor fi demolate in urma unei decizii a Senatului francez a fost preluata si raspandita pe situri si bloguri conspirationiste, nationaliste, ruso-file, ortodoxe sau alte asemenea.

- Turistii care cauta atmosfera medievala la castelul Bran si cetatea Rasnov au parte si de un drum ca in Evul Mediu. Soseaua care leaga cetatea de castel e plina de gropi. Si vorbim despre unul dintre cele mai importante trasee turistice din tara.

- Al saptesprezecelea deces provocat de gripa a fost confirmat in Bucuresti, la o femeie de 78 de ani, anunta vineri Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Nu se cunoaste inca daca femeia de 78 de ani, confirmata cu virus gripal tip A, era vaccinata, precizeaza…

- Conform atenționarii Cod Galben emisa de Administratia Nationala de Meteorologie, incepand de astazi, ora 18.00, pana maine, ora 17.00, in județele Bistrița-Nasaud, Botoșani, Harghita, Maramureș și Mureș, precum și in anumite zone din județele Neamț și Satu Mare, vor predomina ninsorile, iar vantul…

- Avocatul Poporului a recomandat, luni, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Neamt si Primariei comunei Girov sa ia masuri pentru protectia copiilor folositi in activitati de cersetorie la nivelul judetului Neamt, precum si monitorizarea unei familii ai carei copii…

- Potrivit acestora, baronii cu influenta in partid sunt nemultumiti ca n-au primit ministere, in detrimentul liderilor interimari de filiale, pe care a contat Liviu Dragnea in razboiul cu fostul premier Mihai Tudose. Discutii pe aceasta tema ar fi avut loc inclusiv miercuri seara, la o intalnire a liderilor…

- Aproximativ 200 de angajati ai Apelor Romane din sapte judete marsaluiesc la aceasta ora pe strazile orasului Bacau, nemultumiti ca au ramas fara bonuri de masa si reclamand ca grila de salarizare prin care li se majorau veniturile nu s-a pus in aplicare, potrivit News.ro. Liderul de sindicat din cadrul…

- Ionel Arsene, președintele CJ Neamț, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, in dosarul in care este acuzat de trafic de influența. Magistratii Curtii de Apel Bacau au dispus arestarea preventiva pentru 30 de zile a președintelui CJ Neamț, dupa ce au admis contestatia procurorilor Serviciului Teritorial…

- Presedintele PSD Neamt, Ionel Arsene, si-a exprimat convingerea vineri ca Radu Oprea, propus de Comitetul Executiv National pentru portofoliul Mediului de Afaceri, va face performanta. "Ilan Laufer a facut o figura foarte buna si am convingerea ca si noul ministru Radu Oprea va face performanta…

- Trei frati cu varste cuprinse intre 30 si 45 de ani, din localitatea Amaru, judetul Buzau, traiesc sub cerul liber, la propriu, mai precis intre ruinele casei in care s-au nascut. Un apel pentru sprijinirea celor trei frati a fost lansat pe Facebook de un grup de buzoieni care doresc sa ajute familii…

- Cu ocazia primei parti a Sesiunii ordinare a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei de la Strasbourg, care s-a desfașurat in perioada 22 – 26 ianuarie 2018, parlamentarii romani au fost alesi in functii de conducere la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE), potrivit unui comunicat…

- Ansamblul DOINA BASCOVULUI, al Casei de Cultura „Adriana Trandafir” s-a calificat in semifinala „Duelului Ansamblurilor” pus la cale de echipa emisiunii „La Maruta”. Artistii bascoveni au reusit astfel sa isi dovedeasca, din nou, clasa! Ei s-au inscris in grupa selecta de numai 24 de ansambluri cele…

- Ionel Arsene i-a transmis lui Gheorghe Stefan, in ianuarie 2017, "sa stea linistit" pentru ca PSD urmeaza sa dea o ordonanta privind gratierea unor pedepse, in urma careia va iesi din inchisoare, potrivit motivarii deciziei Tribunalului Bacau de respingere a arestarii preventive a presedintelui Consiliului…

- Din ce judete provin tinerii admisi la Scoala de Politie din Cluj Candidații declarați admiși vor incepe stagiul de pregatire in 29 ianuarie, urmand sa il finalizeze in 2 noiembrie 2018. Cel mai mare punctaj obținut la concursul de admitere sesiunea ianuarie 2018, organizat de Scoala de Agenti…

- Marti, 23 ianuarie 2018, de la orele 18,30 va avea loc vernisajul expozitiei de pictura “Bucureștiul de azi, Micul Paris de ieri” a artistului ZOLTAN LORENCZ. “Sunt un calator in timp si menirea mea in aceasta viata este sa OPRESC TIMPUL intr-o imagine” - Zoltan Lorencz. Evenimentul, care va avea…

- CNAIR precizeaza ca toata reteaua de drumuri nationale si autostrazi este deschisa circulatiei. In 16 judete, duminica se circula in conditii de ceata si nu este niciun sector de drum national sau autostrada inchis ori cu circulatia ingreunata din cauza fenomenelor meteorologice din Romania. Toate…

- Fostul deputat PSD Ionel Arsene, in prezent presedinte al CJ Neamt, a fost eliberat din arest și urmeaza sa fie plasat sub control judiciar. Decizia Tribunalului Bacau nu este definitiva. La auzul vestii, Arsene a avut o reactie fulger. Fostul deputat a postat pe Facebook un mesaj de multumire catre…

- Douasprezece judete sunt, vineri, sub cod galben de vant puternic si ninsoare pana la ora 15.00, urmand a se inregistra rafale de vant si de 90 de kilometri la ora. In 30 de unitati scolare din patru judete cursurile au fost suspendate din cauza zapezii. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie,…

- Chipuri aspre, brazdate de cute adanci, semne vizibile ale trecerii timpului, mai multe perechi de maini din causul carora tasneste, sfioasa, lumina hepatica a lumanarilor, o cruce de lemn pe care, de-a curmezisul, sta scris numele lui Cristian Paturca si o chitara spanzurata de grumazul lui Bebe Astur,…

- De la ora 16:00, a intrat in vigoare o avertizare nowcasting de Cod Portocaliu, valabila pana la ora 19:00 pentru județul CONSTANȚA (Navodari, Cogealac, Corbu, Crucea, Fantanele, Gradina, Istria, Lumina, Mihail Kogalniceanu, Mihai Viteazu, Nicolae Balcescu, Pantelimon, Sacele, Targușor, Vulturu).…

- Ambulanta era din judetul Neamt si transporta un pacient in stare grava catre Bucuresti. Masina a intrat in coliziune cu un autoturism. "In prima instanta s-a luat masura trasportarii pacientului de un echipaj SMURD Adjud la Spitalul Municipal Adjud", a declarat purtatorul de cuvant al ISU…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi informeaza ca, la ora 5:30, in urma ninsorilor care au cazut in cursul noptii, circulatia era ingreunata pe mai multe tronsoane de drumuri nationale din regiunea Moldovei, dupa cum urmeaza: DN 11A Podu Turcului – Ivanesti si Radacinesti – Lehancea judetul…

- ANM a emis atenționare de cod galben de precipitații și intensificari ale vantului, in intervalul 17 ianuarie, ora 14 – 18 ianuarie, ora 22, in nordul Moldovei, Dobrogea, nordul Olteniei și pe arii restranse in nordul Munteniei. Meteorologii au emis, de asemenea, atenționare de cod portocaliu de vant…

- Se joaca la rupere in Comitetul Executiv al PSD. Primii care au luat cuvantul sunt cei din tabara lui Liviu Dragnea și au cerut insistent demisia lui Mihai Tudose, ca singura varianta de rezolvare rapida a crizei politice.Citește și: SURSE - Se cere DEMISIA lui Mihai Tudose, in Comitetul Executiv…

- Se ascut cutitele in PSD. Odata convocata de urgenta, conducerea social democrata se imparte in tabere. Numarul organizatiilor care il sustin pe Liviu Dragnea in conflictul cu premierul e tot mai mare. Majoritatea organizatiilor judetene ale PSD din tara sunt de partea liderului partidului: Prahova, Olt,…

- • „Avem deja contracte de finantare incheiate pentru obiective importante, urmind ca luna aceasta sa initiem procedura de licitatie a lucrarilor si sa ne apucam de alte noi lucrari de investitii“, spune primarul Vasile Alexandroaia • despre deschiderea minei de uraniu nu se mai stie nimic • Comuna Grinties,…

- Parintele Calistrat Chifan rupe tacerea: ”Sa nu crezi in preot, nici in pictura de pe pereții de la biserica! Tu te-ai desparțit de Dumnezeu și nu te mai unește nimeni niciodata! (...) Trebuie sa fim aparatorii propriei noastre credințe! Nu a Bisericii!

- Parintele Calistrat rupe tacerea: Sa nu crezi in preot, nici in pictura de pe pereții de la biserica! Tu te-ai desparțit de Dumnezeu și nu te mai unește nimeni niciodata! Cine vrea Anormalitatea… la Gradina Zoologica, sunt cuști suficiente! Sa se duca sa și-o caute! in Societatea Normala trebuie sa…

- UPDATE – Un barbat a fost grav ranit in urma unui accident rutier produs, marti dupa-amiaza, pe drumul european E85 pe raza localitatii Traian din comuna Sabaoani, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) al judetului Neamt, Adrian Rotaru. Potrivit acestuia,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting cod galben de ceata valabila pentru sapte judete din Moldova si pentru Hunedoara si Caras-Severin.Astfel, intra sub incidenta avertizarii judetele Vaslui, Bacau, Vrancea, Iasi, Botosani, Neamt, Galati. In aceste…

- Cod galben de ceata si polei in București și 18 judete, vineri dimineata. Avertizarea meteo este valabila pentru orele urmatoare. Pana la ora 9:00, ceata va persista in Municipiul Bucuresti si in localitati din judetul Cluj. Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:00, in localitati din judetele Buzau,…

- ''Pentru a preintampina producerea unor evenimente rutiere nedorite, sfatuim conducatorii auto care se deplaseaza in astfel de zone sa manifeste prudenta sporita la volan, sa mareasca distanta de siguranta fata de vehiculele dinainte si sa nu se hazardeze in efectuarea unor manevre riscante in trafic'',…

- Pentru europenii din Evul Mediu, Diavolul era o prezenta foarte reala in lumea din jur. Era intiparita ideea existentei Iadului, locul de veci al sufletelor celor pacatosi si, de asemenea, Diavolul avea rolul de a popula acest loc, ispitind...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis joi dimineata mai multe atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic si ceata valabil pentru 10 judete, pana la ora 11.00. Astfel, in judetele Vrancea, Galati, Bacau, Neamt si Vaslui, se va semnala ceata care determina scaderea vizibilitatii,…

- Spania, etapa a 17-a. El Clasico Real Madrid – FC Barcelona, versiunea 2017, derby-ul rundei. Meciul se joaca pe 23 decembrie. Marți, 19 decembrie 22.30 Levante – Leganes 0-0 Miercuri, 20 decembrie 20.30 Getafe – Las Palmas 2-0 VIDEO 22.30 Real Sociedad – Sevilla 3-1 VIDEO Joi, 21 decembrie 20.30 Eibar…

- 3.266 de pomi de Craciun taiati ilegal au fost confiscati, numarul fiind mult mai mic fața de perioada similara a anului trecut. In 2017 au fost confiscati 3.266 de pomi de Craciun taiati sau comercializati ilegal, fata de 7.656 de pomi confiscati in perioada similara a anului trecut, in urma sporirii…