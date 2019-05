Stiri pe aceeasi tema

- Raspunsul succint la intrebarea „Cum face alianța PSD-ALDE jocurile Rusiei?” ar fi: incercand sa transforme democrația in cleptocrație. A trecut prea puțin observat și analizat, cred, un comunicat de presa al Ministerului Afacerilor Externe de la București, care rezuma subiectele abordate in intalnirea…

- Lumea il cunoaște in calitate de umorist și mai puțin de jurnalist. Numele buzoianului Adrian Fetecau se identifica cu celebrul Grup VOUA, cea mai longeviva trupa de umor din Romania. De aproape 37 de ani Fetecau conduce VOUA, grup din componența caruia au facut parte de-a lungul timpului actori precum…

- Este cunoscut drept arhitectul care a realizat pentru Prințul Charles proiectul unei ferme, in Suceava, pentru copii defavorizați. Buzoianul Vladimir Paun incearca acum sa devina cunoscut și prin lucrarile sale de arta plastica, motiv pentru care s-a inscris, in urma cu trei saptamani, la una dintre…

- Care sa fie motivul intoarcerii Romaniei cu fundul in sus?, ma intreb citind o penibila oda inchinata celui mai corupt politician de stanga de catre un fost jurnalist de dreapta. Cum a ajuns autorul, care facea figura de mare monarhist și țaranist prin anii ’90, sa-i faca azi temenele lui Daddy? Temenele…

- Localitatea buzoiana Ramnicelu este renumita in țara pentru usturoiul care nu are rival in piețe, atat ca urmare a proprietaților solului, cat mai ales a calitaților unor semințe descoperite acolo. Pana și stema comunei de langa Ramnicu Sarat are desenata o capațana de usturoi, semn ca aceasta leguma…

- Magistrații buzoieni nu au ieșit in strada, dar au ales, totuși, sa traga un semnal de alarma privind consecințele ordonanței de urgența care modifica Legile Justiției. Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Buzau au suspendat activitatea cu publicul, iar cei de la DIICOT, potrivit deciziei…

- Chiar daca nu lucrezi la NASA, mai ai totusi o sansa sa lansezi rachete. Este vorba despre rachete de Revelion, materiale pirotehnice denumite astfel intrucat sunt folosite mai ales de Anul Nou, insa care evident pot fi achizitionate si detonate oricand doresti. Chiar daca „desfasuratorul” unei astfel…

- Senatorul social-democrat de Buzau Liliana Sbirnea, singurul parlamentar buzoian prezent in camera superioara a Legislativului la votul asupra legii care prevedea majorarea anuala a alocației de stat pentru copii in funcție de rata inflației, susține ca nu ar fi votat impotriva, așa cum OPINIA a scris…