Stiri pe aceeasi tema

- Descrierea populației romane a fost facuta, de-a lungul istoriei, de numeroși carturari care s-au perindat prin provinciile romanești. Marturiile acestora, puternic influențate de experiențele si interacțiunile pe care le-au avut cu autohtonii, sunt adesea picante, scrise intr-o maniera ostila, negativa.…

- Unul dintre numele vehiculate pentru noua echipa pe care Rednic vrea s-o construiasca in „Groapa” este cel al portarului belgian Logan Bailly, in varsta de 32 de ani, care a mai trecut pe la Borussia Gladbach, Celtic Glasgow și Mouscron. Logan Bailly a plecat de la Celtic in ianuarie, ajungand la Mouscron,…

- Regizorul Asghar Farhadi a declarat, vineri seara, dupa proiectia filmului sau, "Everybody Knows", ce a deschis Les Films de Cannes a Bucarest, ca in aceasta productie, realizata in limba spaniola, nu a dorit ca el sa fie o "Wikipedia despre Iran" ci, dimpotriva a incercat sa lucreze astfel incat publicul…

- Pana la finele anului, la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino", vor fi incadrate in total 508 posturi de specialisti, medici, cercetatori sau biologi, a declarat ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, intr-o conferinta de presa. Asta in urma unei campanii de…

- Nicolae al Romaniei, nepotul Regelui Mihai, s-a casatorit duminica, 30 septembrie, cu Alina Binder, in Sinaia. Mireasa a avut o aparitie foarte apreciata gratie rochiei care a iesit in evidenta prin simplitate si eleganta. Creatia, care apartine unui designer roman, are o poveste speciala.

- Timp de patru secole, Principatele Romane au fost vasale ale Imperiului Otoman. Voievozii romani au platit tribut in tot acest timp, dar si nenumarate alte taxe impuse de Inalta Poarta. Mai mult, sultanul vindea dupa bunul plac tronul Principatelor pretendentilor care plateau mai mult. Cu toate acestea,…

- "Primul lucru este acela ca orice scrisoare deschisa creeaza niste efecte in spatiul public si cred ca aceste lucruri care erau scrise in scrisoare precum si orice alte lucruri ar fi trebuit sa fie, in ordinea fireasca, dezbatute in cadrul conducerii si dupa aceea sa se faca o declaratie de presa…

- Vara este pe sfarsite, concediile s-au cam incheiat, iar cei care s-au intors de la mare sau de la munte povestesc cum a fost vacanta din acest an. The post Bugetarii au facut valuri la mare. Din pacate, serviciile lasa inca de dorit appeared first on Renasterea banateana .