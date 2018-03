Stiri pe aceeasi tema

- Google va plati anul acesta trezoreriei din Marea Britanie aproximativ 50 de milioane de lire sterline ca impozit pentru profiturile care au fost in valoare de 202,4 milioane de lire, potrivit BBC. Aceasta este cea mai mare suma pe care compania o va plati statului englez, dupa ce taxele…

- Diana Bulimar a facut dezvaluiri incredibile intr-o emisiune TV. Fosta gimnasta a vorbit despre ce s-a intamplat, de fapt la Competitia Jocurilor Olimpice de la Londra din 2012, atunci cand Larisa Iordache a inlocuit-o la exercitiul la barna. ”Eu am prins o singura Olimpiada, cea de la Londra,…

- Un roman de doar 20 de ani și-a pierdut viața la Londra, in Marea Britanie, intr-o incercare eroica de a-și apara prietenul, care intrase intr-o lupta cu o banda violenta intr-un centru comercial din estul Capitalei. Povestea s-a terminat tragic pentru tanarul sosit in țara insulara in urma cu doar…

- Un roman de 20 de ani care a sosit in Marea Britanie in urma cu doua luni a murit in brațele celui mai bun prieten, dupa ce a fost urmarit și injunghiat de mai multe persoane intr-un centru comercial aglomerat din Londra.

- Apar schimbari la conducerea Coca Cola HBC Romania. Jovan Radosavljevic a fost numit in funcția de director general pe care o va ocupa incepand cu 1 mai. El ii ia locul lui Jaak Mikkel, care devine director general al Coca-Cola HBC Polonia. ”Am primit cu bucurie acest nou mandat in Romania.…

- Marea Britanie va plati Uniunii Europene in urmatorii 45 de ani suma de 37,1 miliarde lire sterline, așa arata nota de plata a Brexit potrivit instituției independente care are ca atribuții prognoza bugetara a Marii Britanii. Intr-un document al Oficiului pentru Responsabilitate Bugetara (ORB), dat…

- CSM Bucuresti are un final de saptamana fierbinte, dupa ce s-a despartit de Helle Thomsen. Oficial, antrenoarea nu a fost demisa, dar ea a anuntat ca nu se mai intoarce la echipa. Campioana Romaniei discuta cu doi antrenori nordici in aceasta perioada, unul fiind Per Johansson, iar celalalt un tehnician…

- Asa cum reiese din declaratia de avere completata in luna iunie 2016, Dorina Paraschiv, sef Serviciu Financiar in cadrul Societatii Nationale Aeroportul International Mihail Kogalniceanu, detine un teren agricol de 1,1 hectare, mostenit in anul 2004, precum si un teren intravilan de 0,435 mp, cumparat…

- Compania austriaca OMV vrea sa investeasca in urmatorii sapte ani un miliard de euro in cele trei rafinarii ale grupului - Schwechat, Burghausen si Petrobrazi, in perspectiva intentiei de a dubla capacitatea de rafinare pe termen lung, potrivit Agerpres, care citeaza dintr-un comunicat al OMV referitor…

- Intreprinderile din Marea Britanie si Uniunea Europeana vor suporta costuri suplimentare anuale estimate la aproximativ 65 de miliarde de euro, in cazul in care nu se va ajunge la un acord de liber-schimb dupa Brexit, iar sectorul financiar britanic va fi cel mai afectat, releva un studiu publicat luni.…

- Actrita britanica Elizabeth Hurley a vorbit pe Twitter despre ''atacul violent'' savarsit asupra nepotului sau de 21 de ani, injunghiat joi in Londra, informeaza Press Association. Hurley a marturisit ca este un moment ''ingrozitor'' pentru familia sa si le-a multumit…

- Pe 28 februarie, o „Mona Lisa africana”, o adevarata „icoana” a Nigeriei, s-a vandut pentru 1,2 milioane de lire sterline (1,36 milioane de euro) la o licitatie din Londra, o suma de patru ori mai mare decat cea mai mare estimare si un...

- Comisia Europeana a transmis guvernului britanic ca Marea Britanie trebuie sa achite Uniunii Europene 2,7. miliarde de euro, suma fiind echivalentul taxelor vamale pentru incaltaminte si textile importate din China, conform BBC, preluat de news.ro

- „Analizam si alte oportunitati de investitii in Romania. Toate achizitiile efectuate in trecut au influentat in sens pozitiv evolutia noastra globala. Suntem increzatori ca si aceasta noua tranzactie din Romania va mentine aceeasi tendinta.“

- Cateva zeci de mineri au donat sange pentru familia tanarului care a murit in accidentul de circulatie produs luni in Dragutesti. Sotia si mama soferului au nevoie de sange. Ambele sunt in stare grava la doua...

- A fost repatriata o cantitate de aproximativ 100.000 de uncii (aproape trei tone) de metal pretios care, la cursul actual de schimb, are o valoare de 130 de milioane de dolari.In opinia Bancii Nationale a Ungariei, pastrarea rezervei de aur in interiorul tarii poate consolida si mai mult…

- Revista americana Forbes a dat publicitații noul clasamet cu privire la averile celor mai bogați oameni de pe planeta. Ion Tiriac este singurul roman inclus inacest club select, cu o avere de 1,2 miliarde de dolari, ceea ce il plaseaza pe locul 1.867 la nivel mondial. Comparativ, anul trecut Ion Tiriac…

- Ion Tiriac este singurul roman inclus in ultima editie a topului miliardarilor publicat marti de revista americana Forbes, cu o avere de 1,2 miliarde de dolari, ceea ce il plaseaza pe locul 1.867 la nivel mondial. Comparativ, anul trecut Ion Tiriac avea o avere de 1,1 miliarde de dolari…

- Dimu Liuta, sef Serviciu Aprovizionare in cadrul Aeroportului International Mihail Kogalniceanu, a mentionat la rubrica "Bunuri imobile terenurildquo; a declaratiei de avere aferente anului 2016 inregistrata pe 14 iunie 2017 un teren intravilan in Constanta in suprafata de 250 de metri patrati, dobandit…

- Cristian Fotu, seful Serviciului Securitate din cadrul Societatii Nationale Aeroportul International Mihail Kogalniceanu, detine, impreuna cu sotia sa, asa cum rezulta din declaratia de avere completata in luna iunie 2017, un teren de 1.000 mp, cumparat in anul 2009, situat in localitatea Mihail Kogalniceanu.…

- Primarul General, Gabriela Firea, s-a intalnit astazi, la sediul Municipalitatii, cu o delegatie a grupului China Power, aflata in Bucuresti cu scopul de a identifica oportunitati de implicare in proiecte de anvergura.Cu aceasta ocazie, Primarul General i-a asigurat pe oaspetii chinezi de…

- Din cauza unui glaucom cronic, medicii au fost nevoiti sa ii puna la 14 ani o proteza oculara, insa Raluca a trecut peste acest handicap si a absolvit prima din clasa liceu "Ferdinand", cel mai bun liceu din Bacau. "Dorea sa ajunga un celebru avocat care sa pledeze in procese internationale. De aceea…

- Fondul Norvegiei, cel mai mare fond suveran din lume, va continua sa investeasca in Marea Britanie, indiferent de rezultatele negocierilor pentru Brexit, potrivit Bloomberg. „Ne pastram angajamentul pe termen lung de a fi un investitor dedicat in Marea Britanie in toate clasele de active”,…

- Craig Wright, autoproclamatul inventator al bitcoin, este acuzat de o inselaciune de 5 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg. Wright, care a sustinut in 2016 ca el a creat criptomoneda bitcoin sub pseudonimul Satoshi Nakamoto, este acuzat ca ar fi initiat o schema in care ar fi utilizat…

- Profitul inainte de taxe al grupului bancar britanic HSBC a crescut cu 141% anul trecut, la 17,2 miliarde de dolari, datorita rezultatelor foarte bune inregistrate in Asia, transmite BBC. În 2016, câştigurile au fost afectate de o serie de costuri excepţionale, inclusiv vânzarea…

- Zilele trecute a fost emis un raport cu privire la finanțele membrilor familiei regale britanice, din care reies informații interesante legate de averea lor individuala și felul in care iși gestioneaza venitul. Familia regala valoreaza 95 de miliarde de dolari! Conform celor incluse intr-un raport…

- In cadrul conferinței de presa și analiști premergatoare Mobile World Congress 2018 de la Barcelona, ce a avut loc la Londra, Huawei a indemnat toate industriile la cooperare și la depașirea granițelor tradiționale ale capacitaților și conexiunilor de rețea, din domeniile afacerilor și a parteneriatelor,…

- Povestea barbatului care a transformat darul de nunta primit de la socrii sai face inconjurul lumii. Acesta a renuntat la studii pentru a-si urmari visul de antreprenor - a vandut rate de plastic intr-un apartament din Moscova

- Bogdan Mindrescu a demisionat din functia de director general al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza cele doua aeroporturi ale Capitalei, au declarat joi pentru News.ro surse oficiale. Demisia sa vine in urma raportului Corpului de control al premierului care a anuntat…

- In al saselea an consecutiv de crestere, vanzarile de produse organice au avansat cu 6% pana la un nivel record de 2,2 miliarde de lire sterline, relateaza The Guardian. Cifra de anul trecut, in crestere de la 2,09 miliarde de lire sterline in 2016, depaseste maximul istoric atins inainte de recesiune…

- Casa de licitatii Christie's a beneficiat de o crestere cu 26% a vanzarilor sale, care au totalizat 5,1 miliarde de lire sterline (5,8 miliarde de euro) in 2017, gratie unor rezultate bune obtinute in toate regiunile in care opereaza, dar si adjudecarii pentru o suma record a tabloului "Salvator…

- Casa de licitatii Christie's a inregistrat vanzari in crestere cu 26%, de 5,1 miliarde de lire sterline (5,8 miliarde de euro), in 2017, fata de anul anterior, gratie si adjudecarii, pentru o suma record, a tabloului "Salvador Mundi" de Leonardo da Vinci, transmite AFP. Majoritatea veniturilor…

- Tudor Bulmaga, un tanar din Calarași a avut partede cel mai mare coșmar al vieții sale. Acum șapte ani a aflat ca a crescut intr-o familie straina. Avea doar 16 ani cand a aflat ca a fost inlocuit la naștere și de atunci viața lui s-a schimbat, informeaza e-sanatate.md . Astfel, Tudor Bulmaga a acționat…

- Romania incearca sa obtina un imprumut extern de pe piata de la Londra, unde a lansat o oferta de euro-obligatiuni, a anuntat Bloomberg. Este vorba despre doua tipuri de instrumente financiare: obligatiuni pe 12 ani si obligatiuni pe 20 de ani. Citeste continuarea pe www.stirileprotv.ro.

- Guvernatorul Bancii Angliei (BoE), Mark Carney, le-a spus celor mai importanti oameni de afaceri ca votul din 2016 privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana costa anual economia britanica zece miliarde de lire sterline, a informat publicatia Times, transmite Reuters. Carney a fost…

- Dintr-o perspectiva macroeconomica, bulele imobiliare au tendinta de a fi cele mai periculoase pentru ca afecteaza o mare parte a populatiei. Cele mai riscante piete imobiliare din prezent sunt in Australia, Londra, Hong Kong, Suedia si Norvegia, arata intr-o analiza Christopher Dembik analistul macro…

- Familia unei femei decedate reclama un incident halucinant survenit la morga spitalului din Huedin. Capul celei decedate era înfașurat într-un scutec, iar nasul era rupt. Familia reclama nereguli de la internare și pâna la pronunțarea decesului. Rudele…

- Cuplul format din Kirsty Bertralli, fosta Miss UK, si sotul sau, are o avere estimata la 11,5 miliarde de lire sterline. Si cica ar fi cel mai bogat cuplu din Marea Britanie. Kirsty, impreuna cu sotul sau Ernesto detine o avere estimata la 11,5 miliarde de lire sterline, cei doi fiind cu mult mai instariti…

- Cum inca de la primele ore ale acestei zile in Bucuresti a nins, situatie care a produs unele inconveniente la nivel de circulatie rutiera, in sensul ca au aparut aglomeratii in trafic, cei care se intrebau daca precipitatiile specifice iernii au cauzat dificultati la nivel de circulatie aeriana au…

- Faiq Bolkiah (19 ani), nepotul sultanului din statul Brunei, este considerat cel mai bogat fotbalist din lume, cu o avere estimata la 14 miliarde de euro. Faiq Bolkiah are deja o carte de vizita impresionanta. S-a nascut in Los Angeles, iar in 2009 a fost selecționat de academia lui Southampton, recunoscuta…

- In noaptea de sambata spre duminica, politistii au actionat pe principalele artere ale municipiului Bucuresti pentru reducerea riscului rutier in randul participantilor la trafic, potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei. Au fost avute in vedere depistarea celor care conduc autovehiculele sub…

- Politistii brigazii Rutiere a Capitalei au aplicat, in noaptea de sambata spre duminica, peste 130 de sanctiuni contraventionale si au retinut 18 permise de conducere, in cadrul unei actiuni care a avut ca scop depistarea celor care conduc autovehiculele sub influenta bauturilor alcoolice, precum si…

- Dupa Brexit, statul britanic isi va lua sarcina, timp de cativa ani, sa plateasca agricultorilor subventii platite pana acum de UE, pana la crearea unui nou sistem national, a dat asigurari joi ministrul agriculturii. Agricultorii britanici primesc in fiecare an aproape 3 miliarde de lire (3,34 miliarde…

- Banca Nationala a Romaniei a cheltuit, anul trecut, circa 750 milioane de euro din rezerva valutara. In aceste conditii, in momentul de fata avem 33,494 miliarde euro, fata de 34.242 miliarde euro, la inceputul anului trecut. O buna parte din bani s-a dus pentru mentinerea cursului de schimb. Rezerva…

- La un an si jumatate dupa recuperarea copiilor preluati din familie de Protectia Copilului din Norvegia si stabilirea in Romania, familia Bodnariu este inca in proces de adaptare. Stabiliti intr-o zona muntoasa din judetul Brasov, Marius si Ruth Bodnariu sustin ca Romania este pentru ei o binecuvantare.