Cum au ajuns 11 senatori fugari vânaţi de poliţie Un grup de 11 senatori republicani ai statului american Oregon au parasit, joi, cladirea guvernamentala din Salem pentru a impiedica adoptarea unui proiect de lege si de atunci sunt de negasit. Politia a fost autorizata de catre rivalii lor democrati sa-i localizeze si sa-i forteze sa revina inainte de sfarsitul sesiunii legislative. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol: adevarul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O filmare in care Poliția oprește un barbat costumat in Superman, aflat pe role și cu caști in urechi, a starnit sute de comentarii pe Facebook. Majoritatea utilizatorilor se leaga de modul in care polițiștii au ales sa-l opreasca pe barbat: „Bai, Superman, trage-te colo pe dreapta”, informeaza MEDIAFAX.Citește…

- Un adolescent de 16 ani a disparut din Vaslui, din localitatea Popeni, comuna Zorleni. Mihai Iftode s-a certat cu tatal sau vitreg l-a luat pe frațiorul mai mic și a plecat de acasa. Mezinul a fost gasit acasa la o ruda, dar adolescentul este acum cautat de Poliție. Mihai Iftode a disparut pe 1 mai,…

- Un copil de 12 ani a fost lovit, apoi injunghiat, vineri seara, pe un teren de sport din municipiul Iasi, de catre alti copii, victima fiind transportata la Spitalul "Sfanta Maria" din municipiu.

- O fata in varsta de 12 ani din municipiul Cluj-Napoca a plecat de acasa la data de 26 aprilie, in jurul orei 12, și este de negasit. Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca la data de 26 aprilie, in jurul orei 12, minora MATEI ALIA MARIA, in varsta de 12 ani și 10 […]

- Un roman stabilit in Italia s-a ales cu dosar penal dupa ce a inceput o campanie de strangere de fonduri pentru Cazinoul din Constanța. Poliția din Constanța a anunțat ca a deschis dosar penal pentru inșelaciune pe numele unui barbat care a inițiat o campanie de strangere de fonduri pe Facebook pentru…

- Politia a deschis o ancheta in cazul strangerii de fonduri initiate pe Facebook, pentru repararea Cazinoului din Constanta. Constanteanul care a avut ideea campaniei spune ca nu l-a contactat nimeni de la Politie.

- Soferul unui Mercedes care a fost filmat conducand cu 205 km/h, cu Politia pe urme, a contestat in amenda procesul-verbal prin care permisul i-a fost suspendat. In proces, barbatul a spus ca masina de Politie nu era inscriptionata si a crezut ca este urmarit de „persoane dubioase”.