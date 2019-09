Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat, joi, pentru Mediafax, ca deși PSD a criticat partidele de opoziție în nenumarate rânduri, niciun europarlamentar român nu a votat împotriva numirii Rovanei Plumb în funcția de comisar european, la audierile din comisia JURI a Parlamentului…

- Rovana Plumb a primit un vot negativ, joi, in Comisia juridica a Parlamentului European pentru funcția de comisar european.Klaus Iohannis spune ca decizia de la Bruxelles este ”o noua dovada a incompetenței premierului Viorica Dancila” și ii cere sa ca consulte Parlamentul și președintele…

- Presedintele Klaus Iohannis ii cere premierului Viorica Dancila sa retraga imediat candidatura Rovanei Plumb pentru portofoliul de comisar european pe Transporturi si sa vina cu o noua nominalizare, doar dupa acordul Președintelui Romaniei și cu avizul Parlamentului . "Respingerea candidaturii Rovanei…

- Președintele Camerei Deputaților Marcel Ciolacu a declarat ca PSD are mai multe variante pentru inlocuirea Rovanei Plumb in funcția de comisar european. Acesta s-a aratat rezervat in privința respingerii acesteia de catre Comisia JURI, punctand importanța votului in Parlamentul European."N-am ...

- "Ii cer si presedintelui Klaus Iohannis ca, in virtutea prerogativelor pe care le are, sa se implice in nominalizarea unui nou comisar din partea Romaniei. Nu o putem lasa pe Viorica Dancila sa faca greseala dupa greseala pentru ca suntem in campanie electorala. Trebuie sa gasim impreuna un comisar…

- Presedintele Camerei Deputatilor, social-democratul Marcel Ciolacu, a declarat, joi, in legatura cu respingerea in Comisia juridica a Parlamentului European a candidaturii Rovanei Plumb pentru postul de comisar european, ca trebuie parcurse mai multe etape si nu a fost inca votul in Parlamentul European,…

- Europarlamentarul PNL Siegfrid Muresan a anuntat ca Rovana Plumb nu a primit aprobare din partea Comisiei Juridice a Parlametului European pentru a deveni comisar european pe Transporturi. Comisia juridica din Parlamentul European i-a cerut Rovanei Plumb explicatii suplimentare cu privire la diferentele…

- Premierul Viorica Dancila a transmis Parlamentului Romaniei un document prin care informeaza legislativul, așa cum cere Legea 373/2013, de nominalizarea Rovanei Plumb pentru funcția de comisar european. Documentul a fost transmis de la cabinetul prim-ministrului vineri, dupa ce Digi24.ro a scris ca…