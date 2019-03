Cum are grijă uleiul de cocos de frumuseţea ta Iata 10 utilizari ale uleiului de cocos la care nu te-ai fi gandit. 1. Crema emolienta Uleiul de cocos contribuie la hidratarea pielii. Inmoaie zilnic un burete in ulei de cocos si maseaza-ti pielea. 2. Crema antirid 2.antirid Daca duci o lupta continua cu ridurile, afla ca uleiul de cocos iti este cel mai bun aliat. Il poti manca sau il poti aplica pe piele, efectele vor fi aceleasi. 3. Crema pentru ochi 3.pentru ochi Inainte de a te duce la culcare, aplica ulei de cocos in jurul ochilor. Vei observa in scurt timp ca ridurile incep sa se estompeze. 4. Crema impotriva dermatitei atopice 4.impotriva dermatitei atopice Daca… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

