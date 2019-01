Stiri pe aceeasi tema

- Nu, ceea ce vom prezenta mai jos NU e photoshop, e doar rodul imaginației administrației din București. Intr-o intersecție din sectorul 4 au aparut, peste noapte, 6 semne de cirulație identice. Fotografia a fost realizata de Cristina Gavruș. Baluța ne mai ia de proști cateodata, da’ nu ne suparam, ca…

- Moș Craciuuuuuuun! Moș Craciuuuuuuun! Moș Craciuuuuuuun! Trebuie sa iți spunem ceva. N-o sa iți placa neaparat, dar trebuie. Din pacate, trebuie sa te anunțam ca in ultimii 20 de ani, cat ai livrat tu cadouri copiilor in fiecare iarna, numarul renilor la nivel global s-a injumatațit. Astfel de la peste…

- O adolescenta de 15 ani din Olanda a postat pe Snapchat un mesaj prin care voia sa-și invite prietenii la petrecerea de ziua ei. Postarea a ajuns virala pe Facebook, dupa ce un amic a pus mesajul pe rețeaua de socializare și mii de necunoscuți au confirmat ca vor participa la eveniment. Primarul din…

- Hei, saluuut, știi cat beau romanii? Nu, nu e o emisiune a lui Cabral, n-a intrebat 100 de romani, ci sunt date oficiale. Romanii consuma, in medie, intr-un an, 89 de litri de bere pe cap de locuitor, cu 7 litri mai mult decat la ultimul studiul al Institutului Național de Statistica. In ceea ce privește…

- Regia Autonoma de Transport București face cateva schimbari care te vor ustura la buzunar. Prima modificare are legatura cu denumirea societații, care din RATB devine STB, adica Societatea de Transport București. Urmatoarea schimbare face gaura serioasa in bugetul tau, daca obișnuiești sa circuli fara…

- Un turist a fost omorat de un trib de indigeni dupa ce a incercat sa propovaduiasca creștinismul pe insula. Turistul, pe numele sau John Alles Chau, avea 27 de ani și a ajuns pe insula North Sentinel cu ajutorul unui feribot al unor pescari. El mai fusese acolo, mai interacționase cu baștinașii, dar…

- Momentul abia așteptat de fanii romani ai trupei Coldplay se apropie. Pe 14 noiembrie, la Cine Globe, documentarul Coldplay -“A Head Full of Dreams” va fi proiectat, in premiera! Vino sa iei parte la un eveniment worldwide pentru fanii Coldplay, filmul documentar beneficiind de o proiecție in 2000 de…

- HBO raspunde cu gheața și foc la postarea de pe Twitter a președintelui Donald Trump. Liderul de la Casa Alba a postat o poza cu el cu descrierea „Sanctions are coming”- urmeaza sancțiuni. In mod evident Trump facea referire la celebra expresie Winter is coming. HBO a cerut sa nu le fie folosite sloganele…