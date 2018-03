Stiri pe aceeasi tema

- Kate Middleton, sotia Printului William al Marii Britanii, este un adevarat exemplu de stil si frumusete pentru toate femeile. Britanicele sunt innebunite dupa ea si isi doresc sa aiba o podoaba capilara ca a Ducesei de Cambridge.

- Meghan Markle a fost declarata cea mai atractiva femeie din cadrul familiei regale britanice, potrivit algoritmului Greek Golden Ratio of Beauty Phi. Chipul actriței de 36 de ani a fost gasit cel mai frumos datorita științei, arata un doctor de la Harley Street, care i-a analizat fața in comparație…

- Nu a fost o surpriza pentru ea ca viața ei va fi rascolita, an cu an, atunci cand s-a casatorit cu Prințul William al Marii Britanii. Au aparut in presa fotografii cu ea defiland intr-un outfit revelator in timpul facultații, altele surprinse in timp ce facea topless intr-o vacanța, iar acum un video…

- Ieri, Ducesa de Cambridge s-a prezentat la National Portrait Gallery, din Londra, unde era organizata o expoziție privata. Asta deși vremea n-a ținut cu ea! foto: Getty Images A infruntat ninsoarea abundenta și a sosit la evenimentul organizat la National Portrait Gallery! Pentru aceasta ocazie, Kate,…

- Tanara actrița și soțul sau, Cosmin Curticapean, se rasfața pe plajele insorite din Dubai, fugind de vremea rea și capricioasa din Capitala! Laura Cosoi traiește magia maternitații! Actrița mai are puțin și intra in ultimul trimestru de sarcina, fiind deja insarcinata in luna a șasea. Emoționata și…

- Dupa un an greu, cu divorț și reconfigurarea completa a vieții, vedeta de televiziune traiește din nou bucuria maternitații, langa un alt barbat, care o face fericita. Vestea ca Roxana Ciuhulescu asteapta al doilea copil nu prea n-a luat prin surprindere, de vreme ce inca din toamna ne spunea ca viseaza…

- Kate Middleton este o prezența foarte placuta, iar tenul ei iese repede in evidența! Asta pentru ca se ingrijește zilnic de el. Terapeutul in frumusete al Ducesei de Cambridge a dezvaluit cateva dintre trucurile la care apeleaza ca sa aiba un ten curat, luminos, fara riduri si o piele fina. Deborah…

- Dana Chera, fosta Grecu, a avut parte de un episod deloc placut pentru o vedeta. Insarcinata cu cel de-al treilea copil, cunoscuta prezentatoare TV a povestit ce i s-a intamplat in tren in timp ce venea spre București din Pitești unde locuiește. In cadrul primului interviu dupa ce s-a aflat ca va deveni…

- Ultima aparitie in public a Ducesei de Cambridge i-a atras o multime de critici din partea femeilor celebre de la Hollywood si nu numai. Kate Middleton a fost aspru atentionata, pentru tinuta pe care a purtat-o, pe toate retelele de socializare.

- Cand s-a aflat ca formeaza un cuplu, presa a inceput sa creeze valva, din cauza reputației nedorite a Donnei Air. Acum aflam ca James Middleton a ramas fara iubita, fiind un barbat liber ca pasarea cerului. S-au desparțit! Donna Air (38) a confirmat ca a pus punct relației cu James Middleton (30), fratele…

- Oscarurile Britanice s-au desfașurat duminica seara la Royal Albert Hall in Londra, iar nume cunoscute din industria filmului, dar și regalitați, și-au facut apariția pe covorul roșu, in haine de gala. A fost una dintre cele mai importante seri de premiere a filmului inainte de Oscar – Premiile Academiei…

- Kate Middleton nu s-a alaturat miscarii „Time's Up”, la gala premiilor BAFTA, care are loc duminica, la Londra, ducesa de Cambridge sosind la eveniment imbracata intr-o rochie verde semnata de Jenny Packham.Ducesa de Cambridge a sosit la gala insotita de printul William, care este presedintele…

- Ce stim despre a treia nastere a lui Kate Middleton Primavara acestui an casa regala britanica va avea parte de cea mai intensa promovare in toate colturile lumii. Sunt asteptate doua evenimente majore in viata personala a celor doi printi mostenitori. Printul William va deveni pentru a treia oara tata,…

- Grupul We Singing Colors lanseaza miercuri cel de-al doilea album, „Lone Learner”, printr-un concert care va avea loc in clubul Expirat din Bucuresti, incepand cu ora 21.00, scrie NEWS.RO.Citeste si: Sebastian Ghita RECUNOASTE: De ce a LIPSIT din sufrageria lui Oprea, in noaptea alegerilor…

- Posta Romana a inregistrat, in 2017, o crestere medie a veniturilor de 17 milioane de lei pe luna, iar in ultimul trimestru din anul trecut o majorare de circa 20% a acestora, in comparatie cu 2016, a declarat, pentru AGERPRES, directorul general al Companiei Nationale Posta Romana, Elena Petrascu.…

- Romania ocupa, pentru al doilea an consecutiv, ultimul loc in Indexul European al Consumatorului de Sanatate, cu un sistem medical mai slab decat Bulgaria, dar și decat țari din fosta Iugoslavie, precum Albania, Macedonia sau Muntenegru. Romania se afla pe locul 34 din tot atatea țari europene al caror…

- Mai sunt aproape patru luni pana cand Meghan Markle va merge la altar alaturi de Prințul Harry, devenind in mod oficial membra a Familiei Regale Britanice. Pregatirile sunt in toi la Palat, mai ales ca monarhii britanici vor avea parte de mai multe petreceri mari anul acesta – nașterea celui de-al treilea…

- Pe Claire Foy o cunoaștem din serialul ”The Crown” care spune povestea Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii. La doar 33 de ani, actrița a facut istorie in acest rol, caștigand un Glob de Aur, și fiind nominalizata pentru al doilea, grație interpretarii sale magistrale. Din pacate, in viața reala,…

- Cum nunta va avea loc anul acesta, in toamna, Prințesa Eugenie, ca orice alta mireasa nerabdatoare, se pregatește intens pentru ziua cea mare. Iar in topul listei de ”to to” pana la nunta se gasește, desigur, slabitul. Așa se face ca Prințesa Eugenie, nepoata Reginei Elisabeta a II-a, a pus cap la cap…

- Dupa ce toata lumea credea ca Ducesa de Cambridge vrea sa dea de ințeles ca urmatorul copil al ei și-al Prințului William va fi fetița (asta deoarece Kate a purtat taioare roz in doua dintre aparițiile sale), iata ca, tot in doua randuri, aceasta poarta doua nuanțe de albastru. Ieri și azi, mai exact.…

- Insarcinata in șase luni, Ducesa de Cambridge este intr-o forma fizica foarte buna și asta o demonstreaza cu fiecare apariție publica. Este apreciata pentru outfiturile alese cu stil, iar in cele noi mai fotografii Kate Middleton este de-a dreptul ravașitoare. Kate a purtat albastru din cap pana in…

- Cum mai e puțin timp pina cind iși va stringe in brațe cel de-al treilea copil, Ducesa de Cambridge a inceput sa se intereseze care e cel mai potrivit loc pentru a-i da naștere mezinului familiei. Asta deși primii nascuți, respectiv George și Charlotte, au venit pe lume la The Lindo Wing, la Londra.…

- Printesa Eugenie a Marii Britanii, nepoata reginei Elizabeth a II-a, s-a logodit cu Jack Brooksbank, un fost barman devenit proprietarul unui club din Londra, cei doi urmand sa se casatoreasca in toamna acestuia an, informeaza Daily Mail, potrivit Mediafax.ro.

Cum mai e puțin timp pana cand iși va strange in brațe cel de-al treilea copil, Ducesa de Cambridge a inceput sa se intereseze care e cel mai potrivit loc pentru a-i da naștere mezinului familiei. Asta deși primii nascuți, respectiv George și Charlotte, au venit pe lume la The Lindo Wing, in Londra.

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica a anunțat, ieri, ca a fost inregistrat un al doilea deces confirmat cu virus gripal, la un baiat de 15 ani, din judetul Salaj, nevaccinat antigripal, informeaza ...

- Ducele de Cambridge s-a intalnit cu fosti miliatari la spitalul pentru copii Eveline din Londra, in sprijinul initiativei Step Into Health, program care va ajuta veteranii sa se reintegreze in viata civila.

- Ducesa de Cambridge a fost recent la spitalul Great Ormund Street din Londra pentru a-i vizita pe copiii internați aici, ocazie cu care jurnaliștii au putut observa un detaliu nemaiintalnit pana acum la ea. Kate Middleton s-a afișat in public fara celebrul inel de logodna din safir, simbol al uniunii…

- Testul Ingerului este un test simplu, care se bazeaza foarte mult pe personalitate și pe intuiție, scrie divahair.ro. Astfel, alegand o imagine care te atrage cel mai tare, poți afla ce te așteapta in acest an și care sunt schimbarile care vor aparea in viața ta. Ești curioasa cum se va schimba viața…

- Pregatirile pentru nunta regala de pe 19 mai, dintre Prințul Harry și Meghan Markle sunt in toi: dupa ce viitorii soți au ales biserica, acum stabilesc detalii legate de masa și dans, iar vinul ales pentru a-și servi invitații este unul alb, spumant. Dupa ce au stabilit biserica la care se va oficia…

- Premierul britanic Theresa May nu va convoca un al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana, a anuntat joi purtatorul de cuvant al sefei guvernului de la Londra, pe fondul amplificarii cererilor de organizare a unei noi consultari populare privind Brexit-ul, relateaza…

- Samsung Electronics estimeaza un profit operațional de 14,1 miliarde de dolari pentru perioada octombrie-decembrie 2017, cel mai mare din istorie, scrie Reuters . Rezultatul este cu 64% mai mare fața de cel inregistrat in aceeași perioada din 2016. Divizia de memorii este responsabila de acest rezultat…

- Deși cele doua viitoare cumnate au o relație buna, dupa spusele lui Meghan, și chiar ale lui Harry, noi am sesizat deja o rivalitate intre cele doua in ceea ce privește percepția lor de catre simpatizanții regali. In sensul ca aceștia s-au imparțit in doua tabere, una susținand ca Meghan este cea mai…

- Ducesa de Cambridge si sotie a Printului William, Kate Middleton implinește astazi, 9 ianuarie, 36 de ani. Noi te invitam sa descoperi, de ziua Ducesei de Cambridge, cinci lucruri mai puțin cunoscute despre viața ei! Foto – Northfoto

- Printesa Charlotte, fiica in varsta de doi ani a printului William si a ducesei de Cambridge, a participat pentru prima data, luni, la cursurile organizate de o cresa din Londra, a anuntat familia regala britanica, informeaza DPA.

- Prințesa Charlotte, mezina Familiei Regale a Marii Britanii, a inceput oficial gradinița la doar doi ani și jumatate. Conform reprezentanților Casei Regale a Marii Britanice, astazi a fost prima zi de gradinița pentru Prințesa Charlotte și nu pe 4 decembrie așa cum era speculat de presa britanica. In…

- In sfarșit, o veste buna in familia Zarei și a lui Mike Tindall! Nepoata Reginei Elisabeta a II-a este insarcinata cu al doilea copil al cuplului, la un an distanța dupa ce fiica Prințesei Anne a suferit un avort. Zara și fiica ei, Mia De data aceasta, Zara Tindall, fosta Phillips, a anunțat sarcina…

- Zara Tindall, una dintre nepoatele reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, si sotul ei, fostul jucator de rugby Mike Tindall, asteapta venirea pe lume a celui de-al doilea copil al lor, a anuntat vineri o purtatoare de cuvant a cuplului, citata de PA. "Pot sa va confirm ca Zara este…

- Astazi, 4 ianuarie, este prima zi de gradinița a frumoasei Prințese Charlotte. Așa cum au anunțat Ducii de Cambridge inainte de Craciun, inceputul de an 2018 avea sa vina cu schimbari in viața prințesei care va pași pentru prima data intr-o clasa de la gradinița. Este prima zi de gradinița a Prințesei…

- Rita Muresan a acordat un interviu sincer, alaturi de cele doua fete ale sale, Rebecca si Gloria. Acestea au crescut, dar relatia dintre Rita Muresanu si fiicele ei este una stransa si calda. Rebecca invata deja in strainatate, iar anul viitor va pleca si Gloria in Londra, unde va studia marketing.

- Liderul clasamentului ATP, spaniolul Rafa Nadal e in pericol de a rata primul turneu important al anului 2018. Nadal a anuntat ca nu este complet refacut dupa accidentare si ca nu va lua startul la Brisbane, competitie ce precede Australian Open. Spaniolul, in virsta de 31 de ani, nu a mai jucat un…

- Tradiționalul mesaj de Craciun al reginei Elisabeta a II-a a fost difuzat de televiziunile britanice. In discursul ei, suverana a vorbit și despre viitoarea membra a familiei regale, actrița americana Meghan Markle. Aceasta s e va casatori cu prințul Harry in luna mai a anului viitor . Meghan Markle…

- Familia regala britanica se afla luni la Sandringham, proprietatea reginei aflata la 160 de kilometri nord de Londra, unde a participat la slujba de Craciun, la care au luat parte si printul Harry si Meghan Markle, proaspat logoditi. Cei doi au stat alaturi de regina Elizabeth si printul Philip, dar…

- Nimeni nu se aștepta ca acum, in toiul Sarbatorilor de Iarna, Ducesa de Cambridge sa mai aiba vreo apariție publica, dat fiind faptul ca, de regula, regalitațile se retrag in aceasta perioada la Sandringham, reședința preferata a Reginei Elisabeta. Vizita surpriza la Opera Regala Ei bine, Kate n-a putut…