In plina criza politica la Chișinau, intreaga lume și-a intors privirile catre Vladimir Plahotniuc, oligarhul care și-a asigurat, de-a lungul anilor, influența in instituții cheie ale Republicii Moldova. Vladimir Plahotniuc a avut grija sa-și ascunda proprietațile de peste hotare in spatele unor firme paravan și persoane interpuse, scrie rise.md. Imperiul imobiliar din strainatate al oligarhului numara mai multe proprietați exclusiviste care n-au figurat niciodata in declarațiile sale de avere. RISE Moldova a identificat patru dintre ele, aflate la Geneva, Sciez, Les Houches și București. Vilele…