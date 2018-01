Cum arata viitorul pietei muncii. Patru predictii de la CEO-ul Upwork

Stiri pe aceeasi tema

- Matteo Salvini, liderul partidului italian de extrema-dreapta Liga Nordului, a intrat intr-o disputa cu aliatul sau politic, fostul premier Silvio Berlusconi, privind politicile protectioniste ale presedintelui SUA, Donald Trump, Salvini sustinand ideea sanctionarii firmelor care se muta in Romania,…

- Procesul "Matritei dacice", în care o femeie solicita o recompensa de 500.000 de lei pentru ca ar fi descoperit întâmplator o matrita dacica în cetatea Sarmizegetusa Regia, a continuat luni la Tribunalul Hunedoara, administratorul sitului, audiat ca martor, afirmând…

- Maria Ghiorghiu a postat pe retelele de socializare o noua premonitie care ii va ingrozi pe oameni! Nu doar ca aceasta sustine ca vom avea parte de un cutremur mare, dar si Gheorghe Marmureanu sustine ca Romania va fi lovita de un seism devastator.

- Operatiunea Turciei in regiunea Afrin din nordul Siriei, controlata de kurzi, a inceput "de facto" prin bombardamente transfrontaliere, dar niciun fel de trupe nu au intrat in Afrin, a declarat vineri ministrul apararii turc Nurettin Canikli, citat de Reuters. Intr-un interviu acordat…

- Care ministri pleaca din Guvern - surse Negocierile pentru formarea noului Guvern au inceput deja. Potrivit unor surse din PSD, ministrii fideli lui Mihai Tudose ar urma sa paraseasca Guvernul, ALDE isi va pastra portofliile, iar cativa ministri controversati vor pleca. Astfel, ALDE îsi…

- Regina scenei romanești, Draga Olteanu Matei, susține ca a avut mai multe vise premonitorii, care i-au marcat viața personala, dar și cariera, noteaza click.ro. Draga Olteanu Matei susține ca, in urma cu 50 de ani, la debutul in cariera, Iisus i-a aparut in vis: „Stefan Banica a plecat intr-un turneu…

- Ministerul de Externe turc a declarat vineri ca cetatenii turci care calatoresc in Statele Unite ale Americii se confrunta cu riscul arestarii arbitrare si le-a recomandat acestora sa-si revizuiasca planurile de calatorie si sa-si ia masuri de precautie daca decid sa mearga in SUA.

- Transferurile de bani ale moldovenilor care muncesc peste hotare, chiar daca ramin la un nivel destul de inalt, nu mai joaca un rol important, susține economistul IDIS Viitorul Veaceslav Ionița, citat de NOI.md. Asta in condițiile in care exporturile depașesc banii introduși in țara deja al treilea…

- PSD Dambovita sustine restructurarea Guvernului, pentru a fi mai flexibil si aplicat in punerea in practica a programului de guvernare, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, vicepresedintele organizatiei, deputatul Corneliu Stefan, informeaza agerpres.ro. Intrebat daca PSD Dambovita sustine…

- La o zi de la sedinta PSD, Mihai Tudose ii da o lovitura lui Liviu Dragnea. Premierul a declarat ca „este de acord” cu cele scrise de președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, anunța marți Antena 3.Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a transmis o scrisoare liderilor partidului…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pledat luni la Xian pentru o vasta alianta intre Franta, Europa si China, in special cu privire la clima si proiectul Beijingului "Noi drumuri ale matasii", angajandu-se sa revina in China "cel putin o data pe an", relateaza AFP, preluata de…

- Washingtonul cauta un pretext pentru a spori presiunea asupra Iranului pe fondul protestelor antiguvernamentale, dar aceasta strategie nu este in conformitate cu statutul SUA ca mare putere, a declarat, vineri, vicepremierul rus de Externe, Serghei Riabkov, relateaza site-ul agentiei Sputnik.

- Fostul ministru al Justitiei, Monica Macovei, sustine ca anul 2018 va fi unul in care lupta pe justitie va continua si mai acerb. Europarlamentarul sustine ca justitia trebuie aparata si avertizeaza ca in lipsa unei justitii corecte, politicienii vor vine sanatatea si viitorul populatiei.Citeste…

- Miron Cozma a aruncat o veste-bomba la un post de televiziune. Acesta susține raspcat ca se vede in postura de lider la Cotroceni. Miron Cozma, care a fost casatorit cu Marinela Nițu , a acordat un interviu pentru postul de televiziune Antena 3. Fostul lider al minerilor și-a anunțat intenția d a candida…

- Florian Bodog, ministrul Sanatații s-a intalnit joi cu reprezentanții tinerilor medici care au obținut punctaj de promovare la concursul de Rezidențiat din anii 2015-2017, dar nu au loc sau post, anunta Ministerul Sanatatii inttr-un comunicat. Ministrul Sanatații a informat tinerii ...

- Jurnalistul Dan Tapalaga susține ca in aceste zile judecatorii constituționali sunt chemați sa restabileasca ordinea in stat. „Nu ne putem intoarce in epoca politicienilor mai presus de lege, la institutii slabe si moguli atotputernici, la statul captiv. L-am eliberat cu eforturi atat de mari din ghearele…

- Elevii Liceului Tehnologic Economic „Virgil Madgearu" Iasi s-au alaturat proiectului „Bucurie in familie – pizza pentru fapte bune" initiat de Departamentul Pro Vita al Sectorului de Misiune al Arhiepiscopiei Iasilor, proiect prin care sunt sprijinite 147 de familii cu 7 sau mai multi copii din judetele…

- Sorin Ovidiu Vantu uimeste cu ultima sa postare de pe Facebook. Daca cei care il urmareau erau obișnuiți cu texte acide și parere pertinente, iata ca SOV a postat un mesaj in care tonul este unul neobișnuit pentru cei care il citesc. Afaceristul sustine ca ziua inmormantarii Regelui Mihai l-a impresionat.…

- Parlamentul European sustine aderarea Bulgariei, Croatiei si Romaniei la spatiul Schengen. Liderul grupului Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European, Gianni Pittella, a declarat ca cele trei tari trebuie admise rapid in spatiul european de libera circulatie si a subliniat ca in Uniunea…

- Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania (APAH-RO) si psihologul Cerasela Libeg au elaborat un set de recomandari pentru pacienti si medici astfel incat relatia dintre acestia sa fie mai eficienta in perioada tratamentului. Sfaturile fac referire atat la prima interactiune, cat si la…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca liberalii susțin varianta alegerilor anticipate, punctand ca PSD nu mai are legitimitate, in contextul in care programul de guvernare nu mai are nicio legatura cu cel prezentat in campania electorala. "În masura în care…

- Daca duminica viitoare s-ar organiza un referendum in care cetații ar trebui sa aleaga intre integrarea Republicii Moldova in Uniunea Europeana sau cea Eurasiatica, 36% dintre alegatori ar vota pentru integrarea in UE, iar pentru integrarea in Uniunea Eurasiatica - 42,2%.

- In elaborarea bugetului pentru 2018, scenariul luat in calcul de Guvern prezinta o imbunatatire semnificativa a pietei muncii in anii care urmeaza. Astfel, numai in 2018 se vor crea peste 200.000 de noi locuri de munca, iar salariul mediu pe economie va ajunge la 2.600 de lei net pe luna, cu 11% mai…

- CONCURS…Noua scoli din judetul Vaslui s-au inscris in campania nationala lansata de Domestos – „Sustine igiena de nota 10”. Este al treilea an consecutiv cand Domestos ii provoaca pe profesori si elevi sa ia parte la aceasta initiativa creativa si isi propune, ca in fiecare an, sa contribuie la imbunatatirea…

- Cel mai bun jucator din istoria fotbalului romanesc, Gica Hagi, nu sustine sistemul actual de desfasurare a Ligii 1, fiind de parere ca trebuie marit numarul de echipe, nu redus, atat in prima liga, cat si in urmatoarele doua esaloane. In acest sens, Hagi, in prezent manager tehnic si patron al campioanei…

- Kay Travis sustine ca toata viata a facut doar ce a vrut. Acum, ajunsa la o varsta la care foarte putini ajung, a marturisit si care e secretul longevitatii sale. Secretul longevitatii si siluetei japonezelor Femeia de 107 ani a dezvaluit secretul longevitatii sale si nu, nu e vorba…

- Gica Hagi a sustinut o conferinta de presa inaintea partidei de sambata seara dintre CSU Craiova si Viitorul. „Regele“ a deviat de la acest meci spre starea actuala a fotbalului romanesc.

- O fosta prezentatoare a stirilor de la Antena 1 a fost arestata. Nu e nicio gluma. Fosta sotie a compozitorului Horia Moculescu, Mariana Moculescu, a transmis un mesaj disperat pe facebook. Aceasta sustine ca a fost arestata la domiciliu 30 de zile pentru ca i-a luat mașina fostului ei iubit, Cristi…

- Rasele de porci romanesti Bazna si Mangalita ar putea asigura o buna parte din necesarul de carne pe piata nationala daca Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale va sustine constant fermierii, putini la numar, care detin asemenea rase, apreciate calitativ in urma cu 27 de ani, sustine presedintele…

- MentorME este un proiect ambițios al unor moldoveni de pretutindeni, ei doresc sa lanseze o platforma prin care moldovenii din diferite colțuri ale lumii pot sa-și faca conexiune, pentru eventuale colaborari, incadrarea in noul oraș sau aplicarea la o universitate. O echipa mica, dar cu scopuri mari…

- Szijjarto a declarat ca este 'in interesul securitații Europei și al Ungariei sa opreasca un val de sute de mii de migranți din Myanmar'. 'Din acest motiv, Ungaria sprijina eforturile Myanmarului de a depași situația actuala', a afirmat el prin telefon pentru MTI, adaugand ca Budapesta susține…

- Un studiu realizat de Adecco, jucator de pe piata resurselor umane, arata ca 37% dintre firme asteapta un raspuns de la sediul central pentru a vedea ce decizie legata de salarii vor lua incepand cu 2018, ca urmare a modificarilor fiscale impuse de Guvernul PSD-ALDE. 45% dintre firme intenționeaza…

- Fostul principe Nicolae sustine ca declaratia sa din august 2015 referitoare la acceptul retragerii titlului nu a fost scrisa de el, a fost obligat sa o accepte si a refuzat sa o semneze si ca nu exista niciun acord semnat privind plecarea sa definitiva din Romania. Mai mult, el sustine ca sprijinul…

- Primarul PNL din Siret, Adrian Popoiu, susține ca așa-zisa revoluție fiscala a guvernului PSD-ALDE va falimenta orașul. El a scris pe pagina sa de Facebook ca in urma diminuarii impozitului pe venit de la 16 la 10%, Siretul va pierde aproximativ 1,5 milioane de lei. Primarul Popoiu noteaza: „Orașul…

- Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului a semnat astazi cu Organizația pentru Alimentație si Agricultura a Națiunilor Unite (FAO) doua proiecte de asistența tehnica, ce vor contribui la dezvoltarea rurala in Republica Moldova. Primul proiect vizeaza producerea pomușoarelor de catre…

- Rotary Club Campia Turzii sustine sportul local prin sponsorizarea cu echipament sportiv pentru echipa de volei feminin a CSM Campia Turzii. Echipamentul oferit este compus din urmatoarele piese: – 25

- Noile tehnologii ne ajuta sa facem lucruri si sa ne conectam unii cu altii in moduri in care pana nu demult nici macar nu ne imaginam. Este o oportunitate fara precedent, care ne permite sa colaboram, sa muncim impreuna si sa obtinem venituri in feluri...

- Claudiu Manda, seful Comisiei de Control SRI, a declarat ca Dumitru Iliescu, fostul sef SPP, a afirmat in fata comisiei ca din cunostintele sale se mai pregateste un dosar care sa vizeze membri ai Executivului, nominalizand ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. ...

- "Avem excedent de forta de munca la primar si gimnazial, forta de munca mai putin pregatita. Un excedent de forta de munca la categoria profesionisti exista, dar el este in scadere. Totodata, avem un deficit in crestere a fortei de munca cu pregatire inalta. Aceasta este ceruta din ce in ce mai mult…

- Dumitru Iliescu a spus ca se pregateste un nou ”caz Belina”, din viitorul ”lot” urmand sa faca parte ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Presedintele comisiei, Claudiu Manda, a dezvaluit cele spuse de fostul general, la finalul audierilor. ”A spus ca se mai pregateste un nou caz Belina…

- Fostul colonel Dumitru Iliescu, ex-șef al SPP, a afirmat joi, la Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI, ca se pregateste un nou "caz Belina", din viitorul "lot" urmand sa faca parte ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, la finalul audierilor, presedintele comisiei, Claudiu…

- Fostul colonel Dumitru Iliescu a afirmat joi, la Comisia parlamentara pentru controlul activitații SRI, ca se pregatește un nou "caz Belina", din viitorul "lot" urmand sa faca parte ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat, la finalul audierilor, președintele comisiei,…

- Campioana Romaniei, FC Viitorul, a invins-o, scor 3-0 (2-0), pe ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, sambata, pe terenul Central din Complexul Academiei Hagi, intr-o partida contand pentru etapa a 17-a a Ligii I la fotbal. Constantenii au dominat cu autoritate jocul, replica oaspetilor fiind una anemica. Viitorul…

- Cateva sute de aradeni și-au manifestat deja, in mediul online, interesul de a lua parte la protestul programat pentru data de 5 noiembrie. Sub motto-ul „Nu vrem sa fim o nație de hoți!”, in jur de 500 de aradeni anunța in mediul online ca se vor intalni duminica, 5 noiembrie, de la ora 18, pe platoul…

- Astfel, în primele 8 luni ale anului exportatorii au ratat circa 1,7 miliarde lei venituri datorita aprecierii valutei naționale cu 12,4% de la 20,16 Lei/USD în decembrie 2016 la 18,14 Lei/USD în august 2017. Valuta naționala continua sa se aprecieze și conform estimarilor noastre…

- Jucatorul Ionut Vina a declarat ca FC Viitorul a facut un meci perfect cu Dinamo si a subliniat ca se bucura pentru continuarea traditiei, avand in vedere ca echipa lui Gheorghe Hagi a avut mereu evolutii bune pe arena din Soseaua Stefan cel Mare."A fost un meci perfect si ne bucuram ca am…

- Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, e convins ca FCSB nu mai poate pierde titlul de campioana dupa victoria de la Severin, cu CSU Craiova, scor 5-2. Mai mult, fostul șef al Ligii suține ca patronul roș-albaștrilor e gata sa mai ia doi jucatori de la Viitorul lui Gica Hagi. "Steaua poate sa piarda…