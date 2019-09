Uraganul Dorian a crescut din nou in intensitate, ajungand la categoria a cincea de periculozitate. Imagini impresionante cu ochiul furtunii tropicale au fost surprinse din spațiu de astronauți și de sateliți. Aflat la bordul Stației Spațiale Internaționale, astronautul Luca Parmitano a fotografiat uraganul Dorian in timp ce strabatea Oceanul Atlantic inspre sud-estul Statelor Unite, relateaza livescience.com. „Uitandu-ma in ochiul furtunii”, este mesajul atașat unei fotografii pe care Parmitano a distribuit-o pe Twitter. Guardando dentro l’occhio della tempesta.Staring into the eye of the storm.#MissionBeyond…