- A fost finalizat proiectul tehnic al Podului Centenarului, pod care va fi construit in locul fostei pasarele de la Centru de Calcul. Lucrarile urmeaza sa fie finalizate pana la sfarsitul lunii noiembrie, municipalitatea dorind sa-l inaugureze in 1 Decembrie 2018, la implinirea a 100 de ani de la infaptuirea…

- Alex Velea este un adevarat sex-simbol și este de departe unul dintre cei mai invidiați barbați din Romania, iar motivele sunt pe cat se poate de evidente. Pe langa faptul ca arata impecabil și are un fizic absolut sculptat, se bucura de iubirea uneia dintre cele mai frumoase femei din lume, amintindu-ne…

- Sambata, 10 martie a.c. a avut loc, la București, in sala de sport a Liceului Traian din Bucuresti, Campionatul National de Tir cu Arcul Indoor destinat persoanelor cu dizabilitati fizice, organizat de catre Comitetul National Paralimpic din Romania in parteneriat cu Asociatia Totul pentru Tine, si…

- Ediția cu numarul 58 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar cele 10.000 de exemplare au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj cu trei tinere care au ales sa revina in Romania,…

- Potrivit informatiilor HotNews.ro, este vorba despre o publicatie tiparita si online, care ar urma sa para nu mai devreme de aprilie. Periodicitatea editiei tiparite va fi saptamanala. Din echipa fac parte, potrivit informatiilor HotNews.ro, Mircea Marian, Silviu Sergiu, Mihai Duta, Catalin Prisacariu,…

- In prezent, 50 de milioane de oameni sunt diagnosticati, la nivel mondial, cu o forma de dementa, iar specialistii estimeaza ca in anul 2030 82 de milioane de oameni vor ajunge sa fie afectati de aceasta boala, urmand ca numarul lor sa atinga un maximum de 152 de milioane pana in anul 2050. Cele mai…

- Pe Autostrada Timisoara – Arad – Nadlac, utilajele de deszapezire actionau miercuri dimineata in tandem, pe trei fronturi concomitent, acoperind toata latimea unui sens de sosea de mare viteza. Astfel, curatarea se face mai rapid si mai eficient. Daca pe drumurile nationale si pe autostrazile din…

- – subofiterii si ofiterii care s-au remarcat in timpul misiunilor desfasurate au fost avansați in grad sau recompensați cu medalii și insemne Miercuri, 28 februarie, conducerea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau a organizat un simpozion pentru a marca „Ziua Protectiei Civile din…

- Luni, 26 februarie, a fost emis ordinul de incepere pentru faza de proiectare a Podului suspendat de la Braila, au spus surse oficiale pentru ECONOMICA.NET. Contractul pentru constructia Podului de la Brailaa fost semnat pe 15 ianuarie cu asocierea italo-nipona ASTALDI S.p.A. – IHI INFRASTRUCTURE…

- De exemplu, la ora 16:00 consumul inrergistrat in acel interval orar era cu 20% mai mare fata de cel inregistrat cu 24 de ore inainte. „Nu avem probleme, dar iarna abia a inceput“, spune Corina Popescu, presedintele directoratului Transelectrica, transportatorul national de energie care are rolul…

- 'Am avut mai multe intalniri cu ministrul Transporturilor. Vrem sa vedem un plan pana pe 10-11 martie, un plan foarte bine documentat, cu etape, etape urmarite, cu persoanele care sa raspunda de fiecare etapa in parte, cu o evaluare a noastra, din doua in doua saptamani, astfel incat atunci cand venim…

- Financial Times scrie ca publicarea raportului cu privire la DNA ca ar putea declansa urmatoarea etapa a luptei dintre Bucuresti si Comisia Europeana pe tema statului de drept. In articolul publicat in aceasta dimineata, publicatia britanica aseaza Romania alaturi de Polonia si Ungaria, in grupul…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe a luat decizia de a suspenda integral programul de vizitare a pacientilor, pe fondul valului de gripa si viroze. „Avand in vedere cresterea numarului de cazuri de infectii acute si riscul de raspandire in cadrul pacientilor, din data de 22 februarie 2018…

- Compania de Autostrazi reia montarea separatoarelor din beton la Cluj Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va demara miercuri lucrarile de montare a parapetelor de beton, pentru separarea fluxurilor de trafic. Acest tip de parapet rigid prefabricat din beton a fost…

- Instituția bacauana de invațamant va reprezenta Romania la CM Școlar ce va debuta saptamana aceasta, la Doha In 1973, Bacaul reușea o performanța sportiva de rasunet: echipa de fotbal al Liceului Sportiv caștiga prima ediție a Campionatului Mondial Școlar! Organizata sub egida Federației Internaționale…

- Forta navala a Romaniei la Marea Neagra este inferioara celei rusesti, insa Romania fiind mebru NATO, comparatia trebuie privita la nivelul aliantei. Astfel, conform analizei Stratfor din 2016, NATO are capabilitati numerice superioare la Marea Neagra fata de forta navala a Rusiei, la aproape toate…

- Pana acum, anomaliile pe care miniștrii nu le-au prevazut au facut ca statul sa renunțe, in fiecare ședința de Guvern, la o parte din banii pe care estima ca ii va caștiga prin trecerea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Intre timp, noul Cod Fiscal – intrat deja in vigoare – a trecut…

- Ziua Indragostiților a fost sarbatorita și in Romania, iar vedetele s-au pregatit ca la carte pentru a-și surprinde partenerul de viața. Unele dintre persoanele publice autohtone au ales sa scrie cateva cuvinte frumoase pentru iubirea vieții lor pe rețelele de socializare, altele au impartașit momente…

- Va prezentam un top al celor mai frumoase sate din Romania, o chintesenta de valori istorice, oaze de frumusete si modele de arhitectura, care scot la lumina comorile pe care le ascunde tara noastra si care ne ajuta sa descoperim adevarata Romanie. 1. Botiza, Maramures In inima Maramuresului, la poalele…

- Vlad Cosma, citat marti la DNA Ploiesti, nu se va prezenta la audieri pentru ca nu se afla in tara. Informatia a fost confirmata de Andrea Cosma, sora fostului deputat care a precizat ca fratele sau urmeaza sa fie audiat in ziua in care se va intoarce in Romania, existand si varianta sa fie interogat…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, anunța ca iși va intrerupe vizita in Japonia și va reveni in țara, in contextul scandalului din jurul DNA. Acesta a afirmat ca va participa joi la ședința de Guvern, dupa ce luni premierul Viorica Dancila i-a transmis sa se intoarca in Romania cat mai repede. Articolul…

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a realizat un studiu care ii privește direct pe cei nascuți in Romania comunista, dar și pe cei care au venit pe lume in anii in care regimul comunist se prabușea in Europa. Ineditul studiu al BERD arata ca aceia care s-au nascut in anii care…

- Expansiunea companiilor low-cost pe piata locala a dus anul trecut la o crestere cu 23% a traficului de pasageri, comparativ cu 2016, arata datele Asociatiei Aeroporturilor din Romania. Astfel, traficul de pasageri de pe cele 17 aeroporturi din Romania a depasit pragul de 20 de milioane de pasageri.…

- Pentru ca legea sa raspunda tuturor nevoilor, parlamentarul a avut mai multe intalniri cu oamenii care au nevoie de aceasta schimbare. Ultima discutie a fost la Brasov, acolo unde Adriana Saftoiu s-a intalnit cu persoane surde care considera proiectul sansa lor la o viata mai buna. 30.000 de romani…

- La data de 29 ianuarie, pretul mediu al benzinei era, la pompele din Romania, de 5,36 lei pe litru, iar la motorina de 5,47 lei pe litru, conform ultimelor date ale Oil Bulletin, serviciul de statistica al Comisiei Europene. Preturile sunt mai mari cu doi bani pe litru fata de nivelurile consemnate…

- "Nu s-au putut gandi ca acest formular 600 creeaza probleme iar renuntarea la el creeaza probleme mai mari si o sa va spun de ce. Spre exemplu, cei care isi castiga banii din venituri liberale in momentul de fata, pentru ca s-a amanat plata taxelor odata cu amanarea formularului 600, nu isi pot plati…

- Laurentiu-Teodor Mihai a cerut saptamana trecuta, in contextul schimbarii guvernului, eliberarea din functia de membru al consiliului de administratie si de presedinte al CNAS, cu rang de secretar de stat, incepand cu data de 1 februarie. El fusese numit la sefia CNAS in data de 22 noiembrie 2017, printr-o…

- „Romania devine net importatoare de produse fabricate in strainatate. E trist ca s-a ajuns aici, dar in Romania nu ma mai mira nimic. Ca sa avem mai multa prelucrare locala trebuie sa avem o strategie de dezvoltare a industriei alimentare care sa fie sustinuta cu politici publice. Avem nevoie de investitii…

- Este considerata cea mai frumoasa cascada din Romania. Clocota, locul unde 16 izvoare termale se unesc pentru a oferi un spectacol unic, arata acum ca o groapa de gunoi.Malurile s-au umplut de deseuri si peturi care ofera o imagine dezolanta pentru turisti.

- Scandal de proporții la Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara unde Corpul de Control al Ministerului Afacerilor Interne face verificari legate de operațiuni ilegale de scoatere forțata din țara a unor migranți ajunși in Romania din Serbia. Conform informațiilor obținute de PRESSALERT.ro…

- MOL Romania și Fundația pentru Parteneriat au anunțat, ieri, lansarea celei de-a 13-a ediție a programului Spații Verzi, cea mai longeviva platforma de responsabilitate sociala a MOL Romania, prin care compania aloca organizațiilor un fond anual de 697.000 lei pentru implementarea proiectelor de protecție…

- Asocierea ASTALDI S.p.A. – IHI INFRASTRUCTURE SYSTEMS CO. LTD. a fost declarata caștigatoarea contractului pentru proiectarea și execuția Podului suspendat peste Dunare in zona Braila, cu o valoare de 1,99 miliarde de lei, fara TVA. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)…

- Noul vicepresedintele al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) Codrut Olaru si-a plagiat intreaga teza de doctorat intitulata „Particularitatile criminalitatii organizate in Romania”. Lucrarea a fost coordonata chiar de ministrul Justitiei Tudorel Toader, scrie Pressone. Tot conținutul ar fi fost…

- "Eu am solicitat inspectorului general Despescu sa dispuna masurile pe care cred ca era normal și firesc sa le ia un șef de instituție. Eu i-am solicitat demisia. Parerea mea este ca in atare situații, cand constatam ca avem niște probleme in dosare penale chiar din 2009 pana in 2018, eu am considerat…

- Fostul ministrul al Sanatații, Vlad Voiculescu, critica in termeni duri propunerea de lege privind transplantul uman. Voiculescu spune ca PSD, in plin scandal legat de modul in care se fac transplanturile in Romania , a elaborat un proiect care este “exact pe dos” fața de reglementarile din celelalte…

- Am pregatit mai jos, o lista cu sase dintre cele mai frumoase sate din Romania. Asa ca, in cazul in care planuiesti o escapada de weekend si nu stii ce destinatie sa alegi, inspira-te. Orice ai alege, nu poti gresi! 1. Sirnea Sirnea e un sat parca iesit din romanele lui J.R.R. Tolkien. E un satuc din…

- Am o intrebare la care nu multa lume va putea sa raspunda: Cine a ajuns la putere printr-o lovitura de stat in Romania, cine a interzis toate partidele politice din țara, mai puțin unul, cine și-a bagat in inchisoare dușmanii politici iar pe alții a ordonat sa fie asasinați, cine și-a pus presa in slujba…

- Intr-un vot acordat de administratorii deținatorilor de obligațiuni, Moti Ben-Moshe a caștigat cu o majoritate clara in fața miliardarului Naty Saidoff. Doar doi dintre cei 15 deținatori de obligațiuni au votat pentru Saidoff. Compania deținuta de miliardarul Lev Leviev, supranumit "regele diamentelor",…

- „Timisoreana este produsa sub licenta in Republica Moldova si castiga cota de piata in segmentul premium de acolo. In plus, Timisoreana este brandul numarul unu la export, merge in Italia, Spania, Grecia, SUA si Canada“, a spus managerul intr-un interviu acordat ZF. El nu a dat detalii despre vanzarile…

- Și anul 2017 ne-a impus, din nefericire, desparțiri dureroase de mari oameni. 18 ianuarie – actorul Ion Besoiu (n. 1931) Conform codului onoarei marinarești, „capitanul” Ion Besoiu a parasit ultimul goeleta Speranța.Prin plecarea actorului care l-a intruchipat pe capitanul Anton Lupan in serialul TV…

- Lora este una dintre cele mai iubite artiste de la noi, iar fanii o admira pentru diferite motive, nu doar pentru vocea fabuloasa. Urmarita de peste 1 milion de persoane pe Facebook, cantareața primește zilnic mesaje frumoase de la fanii ei, dar și mesaje șocante. O fana i-a declarat astazi ca o adora…

- "Am dus steagul Uniunii Europene, cum e el cunoscut, in plenul Senatului azi. USR a cerut sa discutam despre ce se intampla cu Polonia iar domnul Tariceanu a luat cuvantul pentru a ne spune ca nu intelegem nimic din democratie, ca el promoveaza statul de drept, ca noi - USR - traim degeaba in Romania,…

- Investitiile straine chineze in Europa au crescut puternic in anii de dupa criza financiara mondiala si au devenit un capitol cheie al relatiilor dintre UE si China. Investitiile straine directe (ISD) din UE avand ca origine China continentala (adica, exceptand Hong Kong si Taiwan) au atins anul trecut…

- Editura Didactica și Pedagogica va edita toate manualele. Proiectul de lege a trecut de Senat, fara dezbatare, luni, 18 decembrie. Ministrul Educatiei, Liviu Pop a anuntat, pe 23 august, in ședința de Guvern, ca va veni cu un proiect de lege prin care Editura Didactica si Pedagogica sa preia integral…

- Procurorul militar Marian Lazar a anuntat, luni, intr-o conferinta de presa, stadiul cercetarilor in dosarul "Revolutiei". "A fost stabilita componenta comandamentului politico-militar care a preluat, in timp foarte scurt, dupa fuga presedintelui in exercitiu, puterea totala in Romania. Referitor la…

- Gara din Iași a fost una dintre primele stații de calatori din Romania, fiind inauguranta la 1 iunie 1870. Edificiul a fost modelat și construit dupa dupa Palatul Dogilor din Venetia si este una dintre ce...

- Prestigioasa publicația de economie Bloomberg a avut in ediția online un articol de prima pagina care vorbește pe scurt despre contradicțiile din economia Romaniei. Jurnaliștii subliniaza faptul ca in ciuda unei creșteri economice record pentru spațiul economic, realitatea de pe teren in țara noastra…