- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla marti, pentru a doua zi consecutiv, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. De asemenea, sunt in vigoare o atentionare cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul…

- Zona de sud a judetului Arges este cea mai afectata de vremea rea anuntata de codul portocaliu de ninsori si viscol, codul portocaliu de ger si codul galben de ninsori insemnate cantitativ, intensificari ale vantului si viscol, emise de meterorologi pentru luni.

- Directoarea ANM, Elena Mateescu, a anuntat, luni, in cadrul comandamentului de iarna instituit la sediul MAI ca ar putea prelungi pana pe 2 martie avertizarea de cod portocaliu de ninsori si viscol in cele sapte judete din tara afectate de...

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Serbia cu privire la emiterea unui cod portocaliu si galben de ninsori, vant si ger pe teritoriul acestui stat. Potrivit unui comunicat transmis luni AGERPRES, MAE atrage…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod portocaliu de intensificari ale vantului și ninsori, pentru județele Gorj, Hunedoara și Caraș Severin, valabila pana la ora 18:00. In județul Gorj, in zona de munte, pana la ora 18:00, vor fi intensificari ale vantului care la rafala vor atinge 90-100 km/h viscolind…

- In contextul avertizarilor de cod portocaliu de ninsori si viscol cod portocaliu de ger și sub cod galben de ninsori insemnate cantitativ, intensificari ale vantului și viscol, emise de meterorologi, sub incidența caruia se afla și județul Argeș, cea mai afectata este zona de sud a județului. Astfel,…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se vor afla, de luni dimineata, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. De asemenea, din aceasta dimineata sunt in vigoare o atentionare cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia,…

- Municipiul Bucuresti si judetele Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta si Tulcea intra luni dimineata, la ora 10:00, sub Cod portocaliu de vant puternic, ninsori viscolite si vizibilitate scazuta. Potrivit meteorologilor, in intervalul 26 februarie, ora 10:00 – 27 februarie, ora…

- Conducatorii auto ar trebui sa plece la drum doar in caz de stricta necesitate si numai daca au autovehiculele echipate de iarna, in conditiile in care meteorologii au emis mai multe Coduri portocalii de ninsori si viscol, arata Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)."Recomandam…

- Valul de frig a cuprins toata Romania, au anuntat. ieri meteorologii, care au actualizat avertizarile cod galben si cod portocaliu. Astfel, instituțiile de invațamant din București, dar și din alte județe ale Romaniei, vor fi inchise cel puțin pentru astazi.

- Carosabilul se prezinta umed, cu zapada framantata in strat de sub 2 cm grosime spre acostament, in judetele Botosani, Vaslui, Neamt si pe DN 17A, DN 17B si DN 18, in judetele Suceava si Bacau. Pana la orele pranzului, pe drumurile nationale din administrarea DRDP Iasi s-a actionat cu 133 de autoutilaje…

- Este iarna in toata regula in Romania! Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica un cod portocaliu de ninsori si viscol, valabil pentru 12 judete din sudul tarii, inclusiv in Capitala. Autoritațile ne sfatuiesc sa ne luam masuri de siguranța cand plecam la drum. De altfel, școlile vor…

- O avertizare cod portocaliu de viscol va intra in vigoare luni pentru Bucuresti si judetele din sudul si estul tarii, pana marti dupa-amiaza urmand ca vantul sa aiba intensificari cu rafale de 55-65 de kilometri pe ora, care vor viscoli zapada. Meteorologii au emis si un nou cod galben de ninsori, intensificari…

- Scolile din judetul Constanta vor fi inchise luni. In urma ședinței de la Prefectura Constanța, de duminica, 25 februarie a fost instituit Comandamentul Județean pentru Situații de Urgența. Codul portocaliu care intra in aceasta noapte in vigoare a dus la luarea deciziei de a suspenda cursurile pentru…

- Pana la 1 martie, judetul Prahova este sub incidenta unui cod portocaliu de ger si ninsori. La Ploiesti, la sediul Prefecturii Prahova, a avut loc duminica a sedinta a Comandamentului Judetean pentru Situatii de Urgenta, care a dispus primele masuri. Iata comunicatul remis presei dupa aceasta sedinta,…

- O noua atentionare alarmanta de la meteorologi. Dupa ce Administrația Naționala de Meteorologie anuntase sambata un cod portocaliu și unul galben de temperaturi foarte scazute, o noua avertizare meteorologica a fost facuta in urma cu scurt timp.

- Avertizare cod galben de ger emisa de Administratia Nationala de Meteorologie a in vigoare duminica dimineata, pana saptamana viitoare urmand sa se inregistreze temperaturi cu 10-15 grade mai scazute decat ar fi normal pentru aceasta perioada din an. De asemenea, de luni va fi in vigoare o avertizare…

- Credeați ca iarna e pe sfarșite? Iata ca nu! Administrația Naționala de Meteorologie a emis sambata o avertizare de frig și ninsori in toata țara. COD GALBEN Interval de valabilitate: 25 februarie, ora 03 – 01 martie, ora 10 Valul de frig va cuprinde treptat toata țara și va fi in intensificare, astfel…

- PROGNOZA… Vin vijeliile din nou peste judetul Vaslui dupa ce meteorologii au anuntat, saptamana trecuta, ca temperaturile vor creste. Daca doriti sa plecati din judet, trebuie sa aveti grija si sa fiti pregatiti pentru a circula pe vreme rea. Conform celor de la Agentia Nationala de Meteorologie (ANM),…

- Dupa o saptamana cu temperaturi de primavara, ploile vor fi prezente in a aproape toata tara. De asemenea, acestea vor fi insotite si de o racire a vremii. Potrivit Mirelei Polifronie, meteorolog de serviciu, in urmatoarea perioada temperaturile se vor situa in limitele normale pentru aceasta perioada,…

- Administratia Nationala de Meteorlogie a emis, joi, o atentionare cod portocaliu de vant puternic, ninsori viscolite si zapada spulberata, pentru mai multe judete din centrul tarii si pentru judetul Tulcea. Alte zone din estul tarii sunt sub atentionare cod galben.

- Optsprezece judete din Oltenia, Transilvania si Moldova se afla pana joi seara sub cod portocaliu de ninsori si viscol. De asemenea, pana la ora 22.00 este in vigoare o avertizare cod galben de vant puternic si precipitatii abundente....

- Compania Nationala pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere (CNAIR) este pregatita sa intervina cu utilaje de deszapezire dupa intrarea în vigoare a Codului portocaliu de ninsori si viscol ce va afecta jumatate din tara, în timp ce pentru zona Iasi, unde se asteapta cele mai multe probleme…

- Meteorologii au actualizat avertizarea de vreme rea si anunta cod portocaliu in 18 judete, de miercuri dupa-amiaza. Vantul va sufla cu putere, ajungand si la 140 de kilometri la ora in zonele montane, si va ninge viscolit.

- Aproape jumatate din judetele tarii se afla, pana miercuri seara, sub atentionare Cod galben de vreme rea - vant puternic, ploi, ninsori insemnate cantitativ si strat de zapada consistent la munte, dar si polei in zonele joase. Meteorologii au emis si un Cod portocaliu de vreme rea, valabil in 19 judete…

- Administratia Nationala de Meteorologie a transmis o atentionare de cod portocaliu de vant tare, ninsori viscolite in judetele Iasi, Vaslui, Vrancea, Galati, Tulcea si zona joasa a judetelor Neamt si Bacau.

- Alerta de ultima ora de la meteorologi! Potrivit avertismentului specialiștilor ANM, 28 de judete vor fi sub alerta de cod portocaliu, respectiv cod galben de ninsori abundente si viscol. Vreamea va fi cu probleme in interval de valabilitate: 17 ianuarie, ora 14 – 18 ianuarie, ora 22.00. Așadar, mare…

- Meteorologii au emis cod portocaliu de ninsori si vant pentru Iasi, Vaslui, Vrancea, Galati, Tulcea si zona joasa a judetelor Neamt si Bacau. De asemenea, se anunta viscol si in Muntii Banatului, Carpatii Meridionali si Carpatii de Curbura.

- Urmatorul interval va aduce precipitatii mixte, ninsori, dar si perioade in care vantul va sufla cu tarie. Expertii de la Administratia Nationala de Meteorologie au transmis, in aceasta a treia zi a spatamanii, noi atentionari de vreme rea. In prima faza, incepand de miercuri de la ora 14, si pana joi…

- Meteorologii au emis cod portocaliu de ninsori si vant pentru Iasi, Vaslui, Vrancea, Galati, Tulcea si zona joasa a judetelor Neamt si Bacau. De asemenea, se anunta viscol si in Muntii Banatului, Carpatii Meridionali si Carpatii de Curbura. Pentru... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- O noua avertizare meteo emisa de ANM instituie cod portocaliu de vant, ninsori și viscol pentru mai multe regiuni din țara, iar pentru altele prelungește codul galben existent pana joi seara.

- Meteorologii au emis cod portocaliu de ninsori si vant pentru Iasi, Vaslui, Vrancea, Galati, Tulcea si zona joasa a judetelor Neamt si Bacau, avertizarea intra in vigoare joi, la ora 01.00, fiind valabila pana la ora 17.00.Meteorologii anunta intensificari ale vantului cu viteze, in general, de 75...85…

- 19 judete sunt vizate de avertizarea emisa, iar cel mai puternic vor fi lovite zonele din estul tari. Alina Serban, de la Administratia Nationala de Meteorologie, a declarat miercuri, la Antena 3, ca ne așteapta vant puternic in zonele montane și ninsori in partea de est a teritoriului.

- MAE a avertizat, luni, cetatenii romani, ca 15 regiuni din Bulgaria sunt sub cod galben de ninsori, iar pentru doua regiuni muntoase din Suedia a fost emis un cod portocaliu de furtuna, cu vant extrem de puternic si averse de zapada.

- Meteorologii au emis sambata un cod galben de vant asociat cu nincori pentru zona de munte din judetele Buzau, Arges, Prahova si Dambovita. Atentionarea este valabila pana la ora 17.Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, in zona montana inalta, la altitudini de peste 1700 m, vantul va prezenta…

- Meteorologii anunta cod galben de vant asociat cu ninsori pana la ora 17:00 in zona de munte din judetele Buzau, Arges, Prahova si Dambovita. Pentru zona montana a judetului Caras-Severin este instituit cod portocaliu.

- ALERTA meteo: vine urgia! Cod portocaliu de viscol si ninsori. VEZI ce zone sunt afectate Administratia Nationala de Meteorologie a emis un cod portocaliu valabil astazi, intre orele 10:00 – 13:00. In intervalul mentionat, la altitudini de peste 1700 m, vantul va prezenta intensificari care la rafala…

- Meteorologii au emis, joi dimineața, o atenționare Cod portocaliu de viscol pentru zonele de munte ale județelor Hunedoara și Caraș-Severin și doua atenționari Cod galben de ceața pentru zonele joase ale județelor Vrancea, Bacau, Neamț, Suceava și, respectiv, de intensificari ale vantului pentru județul…

- Doua judete - Hunedoara si Caras-Severin - se afla sub avertizare cod portocaliu de viscol, joi, in timp ce pentru judetul Timis meteorologii au emis o avertizare cod galben de vant puternic.