- Bogdan Chirieac ocupa locul unu in topul gazetarilor și locul doi in clasamentul analiștilor la evenimente interne. Iata topul lui Sorin Ovidiu Vintu: Topul gazetarilor: Sorin Roșca Stanescu, Cornel Nistorescu, Bogdan Chirieac, Ion Cristoiu, Doru Bușcu; Liviu Avram, Dan Andronic;…

- Afaceristul Sorin Ovidiu Vantu a facut, pe blogul personal, o scurta analiza a clasei politice. Dintre toate numele grele care joaca la varf, celebrul om de afaceri a selectat "crema" si a realizat chiar si un top. Vantu sustine ca desi prima pozitie in top o ocupa chiar seful Senatului, Calin Popescu…

- In a doua parte a lunii ianuarie, Florin Iordache a anuntat ca ii va convoca la Parlament pe colegii din comisia speciala. Alesii vor sa modifice Codul penal si Codul de procedura penala. Printre cele mai importante schimbari ar fi redefinirea abuzului in serviciu. Sunt si alte propuneri controversate…

- Familia Regala si-a prezentat marti activitatea pe 2017 si bilantul celor 20 de ani de prezenta in Romania, care include 315 vizite oficiale externe si 105 intalniri cu sefi de stat, aratand ca "toate vizitele au fost acoperite financiar din fondurile personale ale Regelui Mihai I". Precizarile vin…

- Senatorul PSD, Eugen Teodorovici, a anunțat, sambata, ca va face o solicitare catre președintele Comisiei de control al SRI, Claudiu Manda, liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, și președintele social-democrat, Liviu Dragnea, pentru a cere acțiuni cu privire la interceptarile pe care SRI le-a facut…

- „Palatul Elisabeta este proprietatea statului roman și in proiectul pe care l-am depus, dupa cum știți, nu se schimba statutul juridic al Palatului Elisabeta. Pana astazi, pana la moartea Regelui a fost data in folosința familiei regale și propunerea de proiect este sa ramana in folosința, nu in proprietate.…

- Toader, discutii cu Dragnea si Tariceanu privind transpunerea Directivei privind prezumtia de nevinovatie – surse Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a venit, joi, la Parlament, unde s-a intalnit cu presedintii celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, surse parlamentare mentionand…

- Codul Administrativ: Se menține intrarea in guvern a persoanelor condamnate penal, dar care au fost reabilitate Codul Administrativ nu va mai fi adoptat prin proiect de lege de Guvern ci a fost depus la Parlament, mai exact la Senat, ca propunere legislativa a senatorilor PSD, in frunte cu Liviu…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, si presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, sustin convocarea unui referendum pe tema monarhiei, in contextul simpatiei manifestate de romani fata de Casa Regala la funeraliile Regelui Mihai. Referendumul pentru monarhie ar putea fi convocat simultan…

- Liderul PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, a cerut demisia senatorului Marius Nicoara, condamnat cu suspendare pentru ca a condus baut la volan. ”Domnule Nasra, nu fiți ipocrit și nu vorbiți de funie în casa spânzuratului! Daca tot faceți pe “viteazul”…

- Transportatorii renunța la protest din respect pentru Regele Mihai Președintele COTAR Vasile Ștefanescu a declarat la REALITATEA TV ca din respect pentru Majestatea Sa protestele transportatorilor nu vor mai avea loc. Vasile Ștefanescu a declarat la REALITATEA TV ca transportatorii nu vor mai…

- Procurorii anticoruptie au dispus, luni, schimbarea incadrarii juridice, in sensul retinerii formei agravante a infractiunilor initiale, precum si punerea in miscare a actiunii penale fata de societatea Tel Drum si reprezentantii acesteia, intr-un dosar privind fraudarea fondurilor europene, cu un…

- A murit tatal lui Alexandru Chipciu. Fotbalistul de 28 de ani trece prin momente cumplite, parintele sau a trecut in neființa dupa o grea suferința. Oficialii celor de la Anderlecht sunt alaturi de internaționalul roman, așa cum se poate observa și din mesajul postat pe contul oficial al clubului. ”Clubul…

- Sedinta solemna a Camerelor reunite ale Parlamentului s-a desfasurat in prezenta presedintelui Klaus Iohannis, a Custodelui Coroanei, principesa Margareta si a patriarhului Daniel. Au fost prezenti fostii sefi ai statului Emil Constantinescu si Traian Basescu, premierul Mihai Tudose, membri…

- Ies la iveala dezvaluiri incendiare dupa decesul Regelui Mihai I. Inca din vara acestui an, moștenitorii Casei Regale, in speța Principesa Margereta și șoțul ei, ar fi decis sa mareasca serios chiria pe care o platește statul roman pentru Castelul Peleș.Vezi AICI cati bani ar vrea sa obtina…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a replicat dur cererea lansata de membri ai Opozitiei de a amana dezbaterile pe Legile Justitiei dupa decesul Regelui Mihai I.Citeste si: Tudose raspunde la intrebarea-cheie: Vrea sa preia PSD? - VIDEO "Iertati-ma, chiar nu-mi permit, din respect pentru…

- Parlamentul ii va aduce un omagiu Regelui Mihai Foto: Arhiva Parlamentul îi va aduce, astazi, un omagiu Regelui Mihai, sedintele plenare urmând sa se deschida cu momente de reculegere în memoria fostului suveran. Ședințele de plen din cele doua Camere ale Parlamentului vor…

- Presedintele Comisiei pentru controlul activitatii SRI, senatorul PSD, Claudiu Manda, a declarat marti ca nu a primit niciun raspuns de la SRI referitor la solicitarea de retragere din functia de secretar general a generalului Dumitru Dumbrava.Manda a raspuns astfel unei intrebari pe aceasta…

- Printre persoanele care sunt invitate pentru audieri, in perioada urmatoare, la Comisia pentru controlul activitații SRI se vor regasi fostul președinte Traian Basescu, Calin Popescu-Tariceanu, care in 2005 era prim-ministru, Florian Coldea, fost prim-adjunct al SRI, și George Maior, fost director…

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, Lucian Romascanu, afirma ca moartea Regelui Mihai "aduce cu sine o mare tristete în inima fiecarui român" si ca acesta "a purtat cu sine, pretutindeni, valorile morale si culturale

- ”Regele Mihai ramane un simbol al patriotismului, al dragostei fata de tara si popor, a afirmat, marti, presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. Ziua de astazi este una trista pentru poporul roman, a mai spus acesta, intr-un mesaj postat pe pagina de socializare. „Cu profund regret si durere…

- PSD renunta la mitinguri, dupa anuntul decesului Regelui Mihai PSD a anuntat ca renunta la mitingurile anuntate pentru acest sfarsit de saptamana, dupa ce Casa Regala a Romaniei a anuntat ca Regele Mihai a decedat. "În aceste momente triste pentru toata natiunea, este mai important sa ne…

- Copreședintele coaliției de guvernare, Calin Popescu Tariceanu, îi loveste neasteptat pe social-democrati, în privința mitingurilor. "Nu este nevoie de niciun miting împotriva statului paralel", spune presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, despre intentia PSD…

- De cand a lovit comunicatul Departamentului de Stat al SUA, mai ales, a explodat o furie a dezinformarilor care de care mai gogonate, menite sa creeze foarte mult zgomot si multa confuzie. Am sa fac un mic inventar al celor care mi se par cele mai importante, fara a avea nicidecum pretentia ca el este…

- Conducerea PSD se reuneste de urgenta, la ora 12:00, dupa mesajul dur al Departamentului de stat al SUA cu privire la modificarile propuse la legile justitiei. In aceasta dimineata, o mica sedinta a avut loc si in biroul presedintelui Senatului. Calin Popescu Tariceanu a discutat cu ministrul de Externe,…

- Senatul a adoptat tacit, in sedinta plenului de luni, propunerea legislativa initiata de social-democratii Serban Nicolae si Liviu Plesoianu pentru modificarea OG 26/2000 privind organizarea si functionarea asociatiilor, fundatiilor si federatiilor.Termenul de adoptare tacita s-a implinit…

- USR cere demisia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, dupa decizia CCR de a respinge cererea presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, cu privire la un posibil conflict juridic de natura constitutionala intre Guvern si DNA, in dosarul Belina.

- Curtea Constituționala a respins solicitarea lui Calin Popescu Tariceanu și a decis ca procurorii DNA pot ancheta hotarari de guvern. Astfel, CCR a decias ca nu exista un conflict juridic de natura constitutionala intre Ministerul Public si Guvern. Ancheta DNA in cazul Belina nu vizeaza oportunitatea,…

- "Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu au refuzat, fara nicio justificare, solicitarea PNL de a astepta avizul Comisiei de la Venetia pe legile Justitiei. Asa cum am avertizat de ieri, cand am depus aceasta solicitare la Birourile reunite, PSD prin liderul sau si partenerul de alianta ALDE, Calin…

- Politica externa a unei tari nu trebuie sa fie obiectul competitiilor electorale interne, ci trebuie sa fie o politica bazata pe interesele fundamentale nationale si care trebuie sa fie promovata de absolut toata lumea, a declarat, luni, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, la lansarea…

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, "iși face treaba cu brio", iar "deranjul" pe care l-a provocat pachetul de legi din domeniul Justiției ar trebui sa ii puna pe ganduri pe romani. "Calitatea profesionala…

- Senatul a acceptat, luni, solicitarea lui Calin Popescu Tariceanu, in calitate de initiator, ca propunerea legislativa privind Statutul Casei Regale sa fie adoptata in procedura de urgenta, initiativa fiind un gest de respect fata de rolul pe care Casa Regala a Romaniei l-a avut in decursul istoriei,…

- Pe data 16 noiembrie 2014, Klaus Iohannis a fost ales presedinte al României, dupa ce l-a învins pe Victor Ponta, în turul 2 al alegerilor prezidentiale. Au trecut trei ani de atunci, iar în mandatul sau a trebuit sa faca fata unor provocari dificile, cauzate de cele…

- Judecatorii Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) au dezbatut pe cererea presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, de a se constata conflictul juridic intre Guvern si DNA ca urmare a cercetarii privind legalitatea hotararilor Executivului prin care parti din insula Belina si bratul Pavel…

- Judecatorii Curții Constituționale a Romaniei (CCR) au ramas, joi, in pronunțare pe cererea președintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, de a se constata conflictul juridic intre Guvern și DNA ca urmare a cercetarii privind legalitatea hotararilor Executivului prin care parți din insula Belina…

- Coaliția parlamentara PSD-ALDE a aprobat, luni, intrarea in procedura de urgența la Senat a ordonanței emisa miercuri de Guvern, care aduce modificari substanțiale Codului Fiscal. Informația a fost confirmata de liderul senatorilor social-democrați, Șerban Nicolae, dar și de președintele Senatului,…

- Cateva zeci de persoane - printre care vicepremierul Paul Stanescu, secretarul general al PSD, Marian Neacsu, deputatii Claudiu Manda si Andreea Cosma - au venit luni in fata sediului DNA pentru a-l sustine pe liderul PSD, Liviu Dragnea, care a fost citat intr-un dosar de coruptie.Nu este…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, au depus Inițiativa legislativa pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei. Aceasta decizie era una luata de mult, dar se pare ca depunerea inițiativei a fost grabita din cauza…

- „Nu e foarte clar ce au vrut sa spuna cei care au afirmat ca documentele erau imprastiate pe jos sau ca au fost atacate, pentru ca in 2005 nu era arhiva aici. Spatiile in care se afla documentele SIPA au apartinut directiei care functiona atunci, nu era desfiintata, erau birouri de lucru al unor…

- Tariceanu, despre amanarea masurilor fiscale. Președintele ALDE a declarat, luni, la Senat, ca atunci cand e vorba de aprobarea unui pachet atat de important de masuri, de catre Executiv, rapiditatea nu e factorul cheie. Calin Popescu Tariceanu a declarat ca nu știe despre o ședința a coaliției care…

- Fostul procuror general Ilie Botos si fostii ministri ai Justitiei Tudor Chiuariu si Titus Corlatean vor fi audiati miercuri de Comisia parlamentara de ancheta privind arhiva SIPA.Pana in prezent au fost audiati actualul ministru al Justitiei, Tudorel Toader, si fostii ministri ai Justitiei…

- Ziua Armatei a fost celebrata cu mare fast in București. Parcul Carol, locul unde se afla Monumentul Ostasului Necunoscut, a fost in centrul atenției. Șeful statului, Klaus Iohannis, președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose…

- Comisia parlamentara de ancheta privind arhiva SIPA l-a invitat pe ministrul Justitiei la audieri joi, incepand cu ora 10.00, urmand ca la audierile viitoare sa fie chemati fostii ministrii ai Justitiei Monica Macovei, Tudor Chiuariu, Catalin Predoiu si Titus Corlatean. Presedintele comisiei, senatorul…

- Urmatorii invitati vor fi fostii ministri ai Justitiei Monica Macovei, Tudor Chiuariu, Catalin Predoiu si Titus Corlatean, dupa cum anunta in urma cu o saptamana presedintele comisiei, senatorul Serban Nicolae. "Va propun, daca sunteti de acord, dupa ce il invitam pe domnul ministru Toader,…

- Președintele senatului, Calin Popescu Tariceanu va depune luni sesizarea privind un presupus conflict juridic intre puterea judiciara si cea executiva determinat de deschiderea de catre DNA a dosarului Belina. Anunțul a fost facut de președintele Senatului, miercuri, dupa ședința coaliției de guvernare.…

- Intrebat daca se va ajunge pana la urma la Curtea Constitutionala cu o contestatie privind dosarul Belina, Liviu Dragnea a raspuns: ”Eu cred ca se va ajunge”. El a precizat ca proiectul sesizarii este gata, iar forma finala va fi gata azi sau maine (miercuri - n. red.). Totusi, Liviu…

- "La amendamentele care s-au formulat in cadrul dezbaterilor din comisie, MFP și nici inițiatorii nu au clarificat o serie intreaga de elemente care țin de impactul bugetar al exonerarii sau exceptarii de la aplicarea obligatorie de la 1 ianuarie a unor categorii de contribuabili. S-a facut propunerea…

- Premierul Mihai Tudose este gata sa ia primele masuri in urma sondajului realizat de Avangarde, care arata ca romanii si-au pierdut increderea in cabinetul Tudose. "Nu sunt in ordine lucrurile, unele nu sunt deloc. Oricum nu iese nimeni la pensie din aceasta functie. Despre sondajul acela…

- Liderul grupului senatorilor social-democrati, Serban Nicolae, a reacționat cu privire la acest subiect. "In general, este anormal ca cineva sa-i ceara socoteala Președintelui Senatului pentru ca iși exercita atribuțiile. Potrivit Constituției, Guvernul iși desfașoara activitatea sub autoritatea…