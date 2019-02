Cum arata topul celor mai vandute masini din Romania in 2018: Lupta apriga pentru locul secund

Stiri pe aceeasi tema

- Dacia are doua modele in topul celor mai bine vandute masini din Europa in 2018. Sandero si Duster au fost printre cele mai achizitionate vehicule anul trecut pe Batranul Continent, dupa cum ne arata un raport realizat de Jato Dynamics. Cu 216.306 vehicule vandute (crestere de 8%…

- Constructorul auto Dacia a vandut, in 2018, 519.088 de masini in tarile din Uniunea Europeana, ceea ce inseamna o crestere de 12% fata de anul 2017. Astfel, Dacia obtine un nou record de vanzari in UE. Potrivit datelor publicate de Asociatia Europeana a Producatorilor de Automobile (ACEA /…

- Euro scade putin la inceput de saptamana in raport cu moneda nationala, dupa ce saptamana trecut a atins maximul istoric in trei zile. In schimb, dolarul este in crestere. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,6771 de lei/unitate, mai putin cu 0,02% fata de ultima zi a saptamanii…

- Dacia va intra pe piata vehiculelor electrice cu un automobil al carui pret va fi "socant de accesibil". Publicatia britanica Express anunta ca producatorul auto de la Mioveni va lansa in viitor o masina electrica, ce ar putea avea impactul pe care l-au avut Sandero si Duster. Masinile…

- Taxa pentru pasaport poate fi platita de catre cei care locuiesc in Bucuresti si in Ilfov incepand cu data de 3 ianuarie la sase automate ale CEC Bank din centrele comerciale Plaza Romania si Parklake Shopping Center, anunta Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Potrivit MAI, Trezoreria Statului,…

- Aeroportul Gatwick a sfatuit calatorii sa verifice situatia zborurilor joi dupa ce au fost depistate mai multe drone zburand deasupra aeroportului, lucru care a dus la suspendarea mai multor zboruri, scrie The Guardian. Doua drone au fost depistate deasupra unei piste miercuri seara la al…

- Leul scade, usor, joi, atat fata euro, cat si fata de dolar. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,6556 de lei/unitate, in crestere cu 0,03% fata de sedinta de miercuri. Si dolarul american a crescut, fiind cotat de BNR la 4,1091 de lei/unitate, cu 0,09% mai mult…

- Europa este cea mai populara destinatie pentru turismul wellness, in timp ce piata americana genereaza cele mai multe venituri in domeniu, potrivit relaxnews.com. Informatiile au fost prezentate intr-un raport realizat de Global Wellness Institute, la un mare eveniment dedicat turismului,…