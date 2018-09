Stiri pe aceeasi tema

- Romania are, in județul Neamț, o scara care urca spre cer. Ar putea fi ințeleasca drept o metafora, insa, la propriu, treptele care duc spre Varful Toaca din Masivul Ceahlau, par a fi drumul spre acel albastru infinit.

- Suspansul a luat sfarșit, dupa ce doi roboți au aterizat cu succes pe asteroidul Ryugu și au surprins imagini nemaivazute pana acum. In cadrul misiunii de explorare, au realizat mai multe fotografii chiar de pe suprafața asteoridului. Cei doi roboți au fost trimiși in cadrul misiunii de prelevare de…

- Doua rovere miniaturale robotizate au fost eliberate vineri de la bordul unui vehicul spatial japonez, cu misiunea de a se plasa pe suprafata unui asteroid aflat la o distanta de 300 de milioane de kilometri in raport cu Terra, informeaza DPA si AFP. "Separarea dintre sonda Hayabusa-2 si roboti s-a…

- Uraganul Florence care a fost retrogradat in intensitate, miercuri seara, la categoria 2 din 5 pe scara Saffir-Simpson nu este mai putin periculos. Aproape 1,7 milioane de persoane au fost avertizate sa se adaposteasca.

- Peste o luna, doi roboti vor asoliza pe un asteroid cunoscut sub denumirea de Ryugu in cadrul misiunii Hayabusa-2 a JAXA. Apoi un alt lander va ajunge pe asteroid care va detona o explozie. In ultima faza, chiar nava spatiala Hayabusa-2 va cobori...

- Laboratoarele nationale Sandia din SUA au publicat imagini video in care este prezentata lansarea bombei nucleare B61 din avionul de vanatoare F-15 Strike Eagle. Clipul a fost publicat pe canalul YouTube al institutiei.

Pagina de Facebook Tiroliana Cheile Turzii a publicat o inregistrare video din care se poate vedea pregatirea unui salt, dar și imagini surprinse pe traseul care are o viteza maxima la coborare...

- Imagini spectaculoase surprinse de un pescar din Taiwan. Zeci de mii de sardine au inceput sa sara concomitent din apa in barca lui. Potrivit barbatului de 31 de ani, acestea erau urmarite de baracude, o specie de pești care mananca alții mai mici.