Stiri pe aceeasi tema

- Un artist cu numele de utilizator Tw1tterPicasso a devenit viral dupa ce a creat cele mai unice portrete mai multor vedete și le-a postat pe contul sau de Instagram. Unii le numesc portrete, alții caricaturi, dar indiferent cum ne referim atunci cand le privim, cu siguranța ne lasa o impresie unica.…

- Intre baby showerul surorii sale, Khloe Kardashian și ziua de nastere a lu Tristan Thompson, Jenner a luat o pauza pentru a-si face niste selfie-uri in dressingul proaspat renovat. Imaginile au mers direct pe Instagram, iar followersii ei au putut vedea aici peste 100 de genti, printre cele mai scumpe…

- De ziua internaționala a femeilor, Zara Larsson a postat un mesaj puternic pentru femeile din intreaga lume pe contul sau de Instagram, dar Chris Brown nu a putut suporta tupeul artistei. Ah I wish I didn’t have to get mad every time I write something about women’s issues, but how could I not? And I...…

- Dwayne ”The Rock” Johnson a sarbatorit Ziua Internaționala a Femeii alaturi de adorabila lui fetița de 2 ani, Jasmine Johnson. Actorul a postat pe Instagram un clip in care incearca sa o invețe pe Jasmine care e treaba cu girl power! Girl power. To every woman out there ‘round the world – all ages and…

- Kylie, cea mai tanara mamica din marea familie Kardashian – Jenner este indragostita pana peste cap de fetița sa. Dupa ce a ținut sarcina ascunsa timp de 9 luni și a uimit pe toata lumea cu vestea ca a devenit mama pentru prima oara pe 1 februarie, acum mezina Kylie nu se mai oprește din distribuit…

- Maluma i-a furat inima lui Alice, pe Instagram. “Fetele sunt innebunite dupa el. De cand a renuntat la fotbal pentru muzica, pare sa aiba si mai mult succes. E tanar, atragator, plin de fler si carisma si e genul acela de barbat despre care ai vrea sa stii totul. Deocamdata, ne multumim cu faptul ca…

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, a mers la Drew Barrymore. “Astazi, la #instalove, avem parte de un moment de tandrete. Cei care au cate o felina acasa stiu foarte bine cat de pretioase sunt acele clipe speciale pe care ti le ofera neconditionat o pisica. In aceasta situatie se afla si actrita Drew…

- Cum arata silueta lui Kylie Jenner dupa nastere Kylie Jenner a avut una din cele mai discrete sarcini din showbiz. Vedeta a ascuns ca este insarcinata pana in ultimul trimestru de sarcina, a evitat sa isi expuna public sarcina, astfel ca venirea pe lume a fiicei sale a starnit un adevarat taifun media.…

- Este sarbatoare mare in familia lui Kylie Jenner și a partenerului ei, rapperul Travis Scott. Fetița lor a implinit deja o luna de cand a venit pe lume, iar sora lui Kim Kardashian a facut publice doua fotografii cu micuța ei prințesa, iar in una dintre ele i se vede fața. Fanii au admirat-o indelung…

- Un studiu recent realizat de psihologii indieni au stabilit ca multe dintre persoanele care posteaza foarte multe poze pe rețelele de socializare și care dezvolta o obsesie pentru realizarea de selfie-uri dezvolta o problema psihica pe care ei au numit-o selfitis, scrie BBC News. Britanicul Junaid Ahmed,…

- Primul selfie cu fetita lui Kim Kardashian si cea mai de succes postare pe Instagram din istorie Kim Kardashian a devenit mama pentru a treia oara, de aceasta data apeland la o mama surogat, care a adus pe lume o fetita. Micuta poarta numele Chicago si a fost prezentata pentru prima oara publicului…

- Vedeta de reality tv Kim Kardashian West, in varsta de 37 de ani, a postat pe Instagram o fotografie cu Chicago, fiica sa nascuta in luna ianuarie de o mama surogat, informeaza luni Press Association. Imaginea are un filtru care le permite celor doua sa aiba urechi de ursuleti de plus si nasuri roz.…

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, mereg la Robin Thicke. Starul “Blurred Lines“, Robin Thicke, a devenit tata pentru a doua oara. El a impartașit cu fanii acest moment unic, postand un filmuleț de cateva secunde, in care o ține in brațe pe micuța Mia Love. Robin Thicke mai are un fiu, Julian Fuego,…

- Credeai ca doar Donald Trump poate sa faca in așa fel incat acțiunile sa scada in urma unei declarații? Ei bine, nu! A fost o saptamana grea pentru aplicația Snapchat, care oricum se afla de aproape un an intr-o situație dificila. Update-ul aplicației de saptamana asta nu a fost primit cu aprecieri…

- Nu știm daca pe Zayn Malik l-a lovit melancolia sau doar iubește sa se joace cu ritmurile in postarile de pe Instagram, dar cert e ca ne pregatește ceva. Cantarețul a postat in mod repetat bucați de piese ce suna melancolic, iar daca acele fragmente vor deveni o piesa, cu siguranța noul hit ne va...…

- Chiar daca cei doi nu și-au terminat relația in termeni tocmai amiabili, se pare ca Rihanna e cam greu de uitat pentru Chris Brown. Artistul a ținut sa-i ureze lui Riri un calduros la mulți ani printr-o postare emoționanta pe Instagram. Acesta a folosit o fotografie a vedetei din copilarie, careia i-a…

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, merge astazi la doua dive: Beyonce & Blue Ivy! “Au iesit in oras, ca fetele, in gasca, mama, fiica si bunica. Cea mica are 6 ani si ii seamana leit tatalui, Jay-Z. Beyonce a iesit in oras cu fiica sa, Blue Ivy, si mama sa, Tina, si au mers sa vada... View Article

- Khalid s-a oprit in mijlocul concertului pentru a cobora de pe scena și a imbrațișa un fan ce plangea. Fetița in varsta de doar 8 ani a inceput sa planga pentru ca-și vedea una din vedetele favorite pe scena și era super emoționata. Atunci cand Khalid a vazut-o, nu s-a putut abține și a vrut... View…

- Nick Jonas a postat un cover dupa piesa sa favorita de dragoste pe Instagram, ca dedicație pentru fanele sale in luna indragostiților. Artistul este un fan al acestei sarbatori și a profitat de ocazie pentru a ne induce in starea profunda pe care doar dragostea ți-o poate da. Fanele și-au exprimat și…

- Solistul trupei Maroon 5 și soția sa Behati Prinsloo, model Victoria’s Secret au primit cu imensa bucurie venirea pe lumea a fetiței lor, pe nume Gio Grace Levine. A doua fetița a familiei Levine a venit pe lume acum 2 zile, asta ca o mare surpriza dupa ultima fotografie, postata de Adam Levine pe…

- Liviu Varciu a publicat pe Instagram o fotografie cu fiica lui si a Andei Calin, Anastasia Maria. Fanii au remarcat cat de mult seamana Anastasia cu tatal ei, Liviu Varciu. „Pui mic…. esti copie la indigo tati”, i-a transmis cineva lui Liviu Varciu. „Seamana foarte mult cu tine!”, a comentat si altcineva.…

- Christina Aguilera le-a testat imaginația fanilor postand o serie de fotografii incendiare pe contul sau de Instagram. In cele trei fotografii in alb și negru artista pare ca se distreaza de minune in apa plina cu spuma. Cantareața in varsta de 37 de ani arata incredibil și are de ce sa fie mandra,…

- Astazi, vineri, inima lui Alice, pe Instagram, bate pentru Ed Sheeran! “El nu trebuie sa faca absolut nimic ca sa primeasca like-uri pe Instagram. El nici macar nu stie sa-si faca selfie-uri, sa foloseasca filtre si nici instastory-uri nu l-am vazut sa faca. El, pur si simplu, poate sa stea pe un scaun…

- Zilele acestea Dua Lipa a spart unul dintre cele mai mari recorduri din istoria YouTube, dupa ce piesa “New rules” a atins pragul de 1,000,000,000 de vizualiari. Cantareața a impartașit acest moment unic din viața sa și pe Instagram, postand o fotografie din copilarie. I picked up the phone and found…

- Nu trece nicio zi fara ca familia Kardashian sa fie in prim plan. Dupa ce mezina clanului, Kylie Jenner, a surprins o lume intreaga dupa ce a anutat ca nascut o fetita la inceputul lunii februarie, acum a venit randul lui Kim sa fie in centrul atentiei.

- Kylie Jenner este „in al noualea cer” de cand a devenit mama. Vedeta in varsta de 20 de ani a nascut primul ei copil si al iubitului ei, Travis Scott, o fetita, care a primit numele Stormi, in urma cu o saptamana. O sursa a spus pentru revista People, potrivit contactmusic.com: „Kylie este in al […]

- Kylie Jenner și bebelușul Stormi și-au facut cea mai apreciata fotografie din istoria Instagram-ului. Au primit peste 14.1 milioane de inimioare și in jur de 536 mii de comentarii. In partea opusa e Beyonce, care impreuna cu gemenii a strans la o fotografie din iulie 10.3 milioane de aprecieri și 317…

- Kylie Jenner și-a pastrat secreta sarcina, tocmai pentru a pastra momentele in care ii prezinta bebelușului lumea abia dupa ce vine pe lume. Nu ca la varsta asta copilul ar ințelege despre ce este vorba. Clipul a venit odata cu nașterea fetiței, dar este o surpriza pregatita de Kylie și familia sa pe…

- I-a șocat pe fanii sai cu anunțul ca a devenit pentru prima data mama. Mezina familiei Kardashian și-a ținut ascunsa sarcina timp de 9 luni, perioada in care a decis sa stea departe de viața publica, dorind ca aceasta calatorie spre rolul de mamica sa fie una discreta. In weekend, Kylie Jenner nu și-a…

- Bomba in showbiz-ul de peste hotare! Sora mai mica a lui Kim Kardashian a nascut o fetita, dupa ce a tinut sarcina ascunsa. Kylie Jenner (20 de ani) a dezvaluit ca a devenit mama in urma cu cateva zile, printr-o postare pe Instagram, in care a explicat si de ce a tinut sarcina secreta. Bruneta a povestit…

- Kim Kardashian West iși lanseaza linia de parfumuri create special pentru Valentine’s day și vrea ca atat prietenii, cat și adeversarii, sa primeasca puțin din esența victoriei. Intr-un video postat recent pe Instagram apar o serie de notițe cu nume pe ele, precum Cardi B, o buna prietena a vedetei,…

- Fana Reese Witherspoon, Alice a lasat o inimioara pe contul ei de Instagram. De ce? “Sunt ca doua picaturi de apa șinu sunt gemene. Blonde, ochi albaștri, frumoase și celebre. Care-i mama, care-i fiica? Rees radiaza alaturi de fiica sa Ava, care s-a facut cat ea de mare. E o copie fidela! Trasa la indigo.”...…

- Fetița cantareței P!nk și-a intalnit idolul la decernarea premiilor Grammy și n-o sa-ți vina sa crezi cine este persoana catre care aspira micuța. Este vorba de Rihanna, care a facut un show incendiar la a 60 a ediție Grammy. P!nk chiar a postat la Grammy o poza pe Instagram in care se reflecta superb…

- Dupa un an de senzație in care fosta iubita a lui Charlie Puth a trecut de la a-l insela, la aderarea la o comunitate LGBT, explorand o alta latura a sa pentru publicitate, acum se pare ca Bella vine cu vești noi privind viața personala. Printr-o poza postata pe Instagram de prietenul sau, cuplul Bella...…

- Astazi, in zi de sarbatoare, inima lui Alice, pe Instagram, merge la Rita Ora si Bebe Rexha! “Coincidenta sau nu, dar astazi s-a produs un fel de “unire”si pe instagram. Unirea celor doua blonde, celebre, tinere, frumoase si talentate. #Instalove pentru o apropiere senzuala, cum nu am mai vazut demult,…

- Celebra actrița și cantareața este mama a doi copii, o fetița și-un baiețel, de 10, respectiv 6 ani. Ei bine, daca baiețelul ii seamana mai mult tatalui sau, producatorul Tommy Mottola, fetița este bucațica rupta din mama sa, celebra Thalia. Thalia și fiica sa, Sabrina Iar una dintre postarile recente…

- Alex Pall, unul dintre componenții trupei The Chainsmokers, a fost surprins de iubita lui, Tori Woodward, ca o inșela. Ea a postat pe Instagram un filmuleț care-l arata pe DJ sarutandu-se cu o alta femeie. Imaginile au fost surprinse de o camera de supraveghere. Clipul postat de Tori Woodward a fost…

- Katty Perry a declarat intr-un interviu ca se considera o victima a rețelelor de socializare datorita presiunii pe care o simte la orice mișcare in online. Cantareața de 33 de ani și cea mai urmarita persoana pe Twitter susține ca rețele de socializare precum Instagram și Twitter reprezinta “declinul…

- Selfie-ul Anastasiei Gruzdeva, o tinara care locuiește la Iakutsk, Rusia, a devenit viral pe internet, fotografia publicata pe rețeaua sociala Instagram fiind apreciata de peste 40 de mii de utilizatori din intreaga lume. In imagine se vede ca genele fetei sint acoperite cu promoroaca. In descriere…

- Se pare ca Zayn chiar nu a invațat nimic din fostele povești de dragoste. Fostul solist One Direction tocmai ce a implinit, vineri, 25 ani, iar pentru a celebra aceasta ocazie speciala, iubita sa Gigi Hadid i-a postat un mesaj pe Instagram, impreuna cu un Boomerang in care acesta danseaza și lasa la…

- Astazi, inimioara lui Alice, pe Instagram, a plecat undeva, intr-un colt de Rai, daca cumva si acolo exista iarna: “Acum ca a nins ca lumea si in Romania, nu doar in Miami, va propun sa admiram natura, dincolo de hotarele tarii, asa cum niciun creier, amortit de frig la – 5 grade, n-ar putea conceape...…

- Fiecare hater de pe internet iși are nașul și, de multe ori, atunci cand e impertinent, e lovit de o replica ce il lasa fara ….ei bine…replica. S-a intamplat recent pe profilul de Instagram al Deliei. Mai exact, aritsta a postat o fotografie din vacanța din Maldive, care a strans sute de comentarii.…

- Sfaturile Mihaelei Radulescu. Vedeta a postat un mesaj pe contul personal de Instagram in care a explicat ce reprezinta pentru ea seducția și a oferit cateva sfaturi tutror femeileor care doresc sa fie cuceritoare. Potrivit Mihaelei Radulescu, seducția nu se refera neaparat la purtarea hainelor strampte…

- In curand, selfie-urile vor trece la urmatorul nivel. Apar din ce in ce mai multe drone care dau rușine tradiționalului selfie-stick. Cel mai recent exemplu este Selfly, o drona atat de mica incat creatorii au reușit sa o faca sa incapa in carcasa telefonului, fiind gata de acțiune in orice moment.…

- Fetita cantaretei de 28 ani este superba, iar ultimele imagini aparute pe contul de Instagram al vedetei arata ca este si talentata. Micuta Maya s-a filmat in timp ce canta melodia mamei sale, iar imaginile sunt adorabile.