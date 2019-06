Constantin Dița, actorul care-i da viața personajului Giani din sitcomul „Las Fierbinti”, este un familist convins, total in dezacord cu rolul pe care-l joaca. Constantin Dița este casatorit cu Oana Raluca Dița, iubita sa inca din vremea adolescenței, semn ca este foarte statornic iin sentimente, și este tatal a doi baieței. Daca in serialul de comedie acesta este un burlac convins care cauta cu orice preț sa descopere posibilitatea de a face bani fara a munci, in viața reala, actorul se dedica trup și suflet atat vieții de familie, cat și carierei. Constantin Dița, atunci cand nu este pe platourile…