- Familia Alexandrei Maceșanu a luat o decizie incredibila. Parinții fetei pe care Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal, a spus ca a ucis-o, au facut un apel emoționant catre toți romanii.

- Rihanna este cel mai bine platita artista la nivel mondial și totodata o femeie cu o frumusețe greu de egalat. Cantareața din Barbados are trasaturi rar intalnite și se poate mandri cu acest lucru.

- Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) e campioana la Wimbledon! A trecut in finala de Serena Williams (37 de ani, 10 WTA), scor 6-2, 6-2. Ilie Nastase a oferit declarații controversate inaintea meciului, dar la final a fost mult mai reținut. „Eu cred ca a fost cea mai rapida finala de la Wimbledon.…

- Ionuț Radu (22 de ani) a salvat senzațional poarta Romaniei U21 in prelugirile primei reprize cu Anglia U21, in cel de-al doilea meci de la EURO 2019. Vezi AICI Anglia U21 - Romania U21 In minutul 45+1, Mason Mount a șutat puternic din afara careului „tricolorilor", de la circa 20 de metri de poarta,…

- Miercuri, 5 iunie, trebuia sa aiba loc conferința de prezentare a lui Eugen Neagoe in funcția de antrenor al clubului Dinamo. Ideea oficialilor "roș-albi" a fost insa "anulata de suporteri", potrivit mediafax.Citește și: Unda verde! O companie-gigant face sute de angajari in Romania Fanii…

- La doar 26 de ani, Irina Tanase este una dintre cele mai controversate figuri, din cauza relației cu Liviu Dragnea, dar la capitolul aspect fizic trebuie sa recunoaștem ca nu i se poate reproșa mare lucru.

- Despartirea nu e deloc usoara! Divortat recent de Corina, femeia cu care a impartit bune si rele in ultimii ani, Marian Dragulescu se obisnuieste greu cu noul sau statut. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro spun totul despre ceea ce simte marele gimnast in aceste momente.

- In urma experienței de la „Insula iubirii”, Alexandra Diaconescu a inflorit de-a dreptul! De la concurenta la ispita este doar un pas, iar Alexandra stie insa, si cate sacrificii a facut pentru a ajunge femeia care si-a dorit intotdeauna sa fie.