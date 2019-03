Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe vedete au participat, duminica, la premiile Daily Front Row’s 5th Annual Fashion Los Angeles, ocazie cu care au și-au etalat noile ținute superbe. Printre celebritațile care au facut furori a fost Lady Gaga, care a fost aproape de nerecunoscut, intr-o rochie in nuanțe alb și negru, care denota…

- S-au cunoscut in urma cu 20 de ani, insa niciunul dintrei ei nu a știut ca vor ajunge sa aiba o relație și cu atat mai mult sa se logodeasca. Jennifer Lopez și Alex Rodriguez au avut parte de o inatlnire extrem de draguța, cu mulți ani inainte ca el sa o ceara de soție. Lopez și Rodriguez s-au logodit…

- Selena a fost domnisoara de onoare. Iata cum s-a imbracat! Selena Gomez a participat ieri la nunta celei mai bune prietene ale sale, Courtney Barry. Si nu in calitate de simplu invitat, ci ca domnisoara de onoare. Vezi aceasta postare pe Instagram Selena at Courtney Barry’s wedding in Los Angeles…

- Lady Gaga și-a facut doua tatuaje care au o semnificație speciala pentru artista. Un tatuaj reprezinta un trandafir imens, de-a lungul coloanei vetegrale a cantareței, iar celalalt un portativ. Dupa ce s-ar fi desparțit de logodnicul ei, impresarul Christian Crino, Gaga a ales sa iși petreaca Ziua Indragostiților…

- Jennifer Lopez a organizat un adevarat festin dupa ce a reușit sa termine cu succes provocarea „Fara carbohidrați și fara zahar”. Cantareața și iubitul ei și-au facut cadou o masa grandioasa. Timp de 10 zile, J-lo și Alex Rodriguez au ținut o dieta de 10 zile. In aceasta perioada nu au avut voie sa…

- Instagram a facut o mare gafa in momentul in care a șters o postare de-a lui Will.i.am, in care cantarețul urcase o piesa, pe contul sau. Dupa ce a șters postarea, Instagram i-a trimis acestuia un mesaj in care il anunța ca nu are drepturi asupra piesei. Artistul a facut publica povestea și a glumit…