Stiri pe aceeasi tema

- Inaintea casniciei cu Elodia, Cristian Cioaca a fost casatorit cu Lavinia Balan. Mariajul celor doi a durat foarte putin si a fost ca un vis urat pentru Lavinia, care s-a mutat apoi definitiv in Franta, unde si-a refacut viata alaturi de Oliver.

- Inainte de mariajul cu Elodia Ghinescu, Cristian Cioaca a fost insurat cu o femeie pe nume Lavinia Balan. Aceasta se afla in Franța, unde ii merge de minune. Cristian Cioaca, deja celebrul polițist care a ucis-o pe avocata Elodia Ghinescu , a fost condamnat in 2014 la 16 ani și opt luni de inchisoare…

- Potrivit declaratiilor facute de Maria Ghiorghiu, cadavrul Elodiei Ghinescu este zidit in peretele unei case vechi. Infiorator este faptul ca parapsiholoaga a dezvaluit ca trupul sotiei lui Cristian Cioaca nu are cap, iar cel care a ingropat ramasitele sale intr-un perete este un barbat. "Elodia…

- India va depasi anul viitor Marea Britanie si Franta, din punct de vedere al economiei, estimeaza Institutul britanic pentru Economie si Cercetare in Domeniul Afacerilor (CEBR), potrivit Reuters.

- O brasoveanca care venise acasa sa sarbatoreasca cu cei dragi Craciunul a trecut de la agonie la extaz in centrul orasului. Si-a pierdut portofelul in care avea inclusiv permisul de munca, dar si o suma mare de bani. A avut noroc cu un politist local care a gasit portmoneul.

- Franța solicita oficial ca WhatsApp sa nu mai transmita catre Facebook date privind utilizatorii sai, scrie Reuters , care citeaza CNIL, autoritatea de protecția a datelor din Hexagon. Daca WhatsApp nu se se va supune deciziei, aceasta risca amenzi. De asemenea, autoritatea franceza a anunțat ca WhatsApp…

- CSM Volei Alba Blaj a debutat cu o victorie in noua ediție a Ligii Campionilor la volei fete. Campioana Romaniei s-a impus dupa o ora și 55 de minute de joc echilibrat. CSM Volei Alba Blaj a invins formația elvețiana Volero Zurich cu scorul de 3-1 (26-24, 25-22, 24-26, 25-21), miercuri seara, la Sibiu,…

- Prezenta ruteniului pe teritoriul Romaniei nu a mai fost detectata ulterior datei de 3 octombrie. Masuratorile efectuate de Institutul de Securitate Nucleara din Franta arata ca nivelul concentratiei nu a pus in pericol sanatatea populatiei sau mediul, au transmis, luni,

- Un barbat si-a ucis mama in bataie si apoi a lasat-o sa zaca in casa. Cei doi locuiau impreuna iar barbatul o considera pe femeie vinovata pentru divortul lui de sotie. Marti, individul de 48 ani a baut cu un prieten pana si-a pierdut mintile. Mort de beat, si-a sunat fosta sotie cu care a…

- Istoria conflictului din Ierusalim. Jurnaliștii de la New York Times au incercata sa afle de la mai mulți specialiști de ce este atat e importanta decizia lui Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala Israelului prin mutarea ambasadei Statelor Unite aici. In decembrie 1917 – acum exact…

- La capatul celalalt al firului era, insa, o femeie. Mai mult decat atat, din receptor se auzeau sunete ciudate: gemete și vaiete. Umilința pe care care Vikkie a simțit-o in acel moment este fara margini, mai ales ca aceasta și-a dat seama ca este inșelata. Cand Vikkie Kenward a fost…

- Prezentatorul de televiziune Razvan Simion, din nou impreuna cu cea care i-a fost sotie. Chiar aceasta a dat vestea pe o retea de socializare. Prezentatorul de televiziune Razvan Simion a lasat-o pe Lidia Buble si a fugit direct la Timisoara, acolo unde locuieste fosta sa sotie, Diana, impreuna cu cei…

- Noul Duster a fost luat la puricat de presa de specialitate in aceasta saptamana. Jurnalisti auto din inteagra lume au fost invitati sa testeze noua generatie a SUV-ului romanesc, iar una dintre cele mai arzatoare curiozitati a fost cea a consumului. Publicatia franceza L'Argus a…

- Politia Capitalei a declansat un control la Arestul Central, in urma unor informatii aparute in spatiul public privind o presupusa relatie intre o femeie incarcerata si un angajat al structurii de Retinere si Arestare Preventiva.

- Rachete cu raza scurta, cumparate din Franta, ar putea apara spatiul aerian al Romaniei, aflat deasupra bazelor militare sau obiectivelor strategice. Rachetele sunt construite de una dintre cele mai mari firme de profil din Europa. Iar o parte dintre piese ar putea fi fabricate in Romania. O echipa…

- „Dragul meu soț, Iți scriu aceasta scrisoare pentru a-ți spune ca te parasesc, scrie ciao.ro. Am fost o soție buna in toți acești 7 ani, dar nu am primit nimic in schimb. Ultimele doua saptamani au fost tortura, dar ultima picatura a fost sa primesc un telefon de la șeful tau care mi-a zis…

- Romanii investesc in Franta. Tot mai multe firme isi extind afacerile in tarA care atrage ca un magnet investitiile. In fiecare saptamana, aproape 20 de firme straine intra pe uriasa piata franceza. Li se ofera Mai multe facilitati fiscale.

- Vineri, 17 noiembrie 2017, de la ora 17.00 (ora Romaniei), Volei Alba Blaj isi va afla adversarii din grupa Ligii Campionilor, ceremonia voleiului european urmand a se desfasura la Moscova (transmisa in direct la Laola1.tv). In cadrul Galei Voleiului European se vor decerna si distinctii individuale…

- Marie, eu cred ca ma duc… si vreau sa-ti spun ultimele mele dorinte… - Ioane, spune si asa am sa fac. - Marie, sa ai grija de copii. - Da, Ioane. - Sa fii femeie cinstita si gospodina cum te stiu. - Da, Ioane. - Dupa ce mor eu, sa te mariti cu Gheorghe. - Cum așa cu Gheorghe, ca e cel mai mare dusman…

- O romanca de 19 ani a avut parte de un sfarșit cumplit, cadavrul ei fiind gasit desfigurat și prezentand 26 de lovituri de cuțit, intr-o padure din Franța. Femeia a fost ucisa cu brutalitate in urma cu un an, in decembrie 2016, cadavrul ei fiind descoperit in padurea Frasnois, din regiunea Haut-Jura,…

- Institutul francez de securitate nucleara a identificat un nor radioactiv desupra Europei, cauzat cel mai probabil de un incident nuclear produs in Rusia sau in Kazahstan, scrie Reuters. Prezența unui nor de poluare radioactiva asupra Europei in ultimele saptamani indica faptul ca undeva in Rusia sau…

- Betty Salam se pare ca are toate calitațile pentru a deveni soție, lucru care se va intampla anul viitor. Adolescenta se pricepe și la gatit, iar recent i-a gatit iubitului ei mai multe delicatese.

- Necazurile au tot inceput sa se țina scai de el, scrie vip24.ro. A fost parasit de soție, iar apoi parinții sai au murit. Deși viața a fost dura cu el, Neșu a reușit sa depașeasca acele momente. Recent, la Oradea, fostul jucator de fotbal a fost la un eveniment organizat de fundația sa pentru ajutorarea…

- In raportari de tot felul sunt necesare informatii despre populatie. Insa datele care monitorizeaza an de an accesul la educatie ar putea fi gresite, relateaza BBC. Respectiv 350 de milioane de copii din intreaga lume nu au, de fapt, acces la educatie. Acest numar nu este deloc mic, nici macar prin…

- O femeie a fost lovita, marti, in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni, de un autocar inmatriculat in Franta si condus de un cetatean bulgar. Victima a fost transportata in stare de inconstienta, de rude si localnici, la spital, cu o duba, deoarece niciuna dintre cele trei ambulante din…

- O femeie in varsta de 67 de ani, din Filiasi, victima a unui accident rutier, a fost transportata la Spitalul Craiova, marti, cu o duba, deoarece toate cele trei ambulante din localitate erau indisponibile. Aceasta a murit in noaptea de marti spre miercuri, la spital. Purtatorul de cuvant al IPJ Dolj,…

- Situatie iesita din comun in supermarketurile din Franta. Mai multe magazine din Hexagon au ramas fara unt si efectul imediat al acestei crize a fost cresterea pretului croissantelor. Iar situatia se dovedeste dificila pentru guvernul de la Paris, care tocmai se pregatea sa faca mai putin complicat…

- O femeie, de aproximativ 50 de ani, a fost lovita in urma cu putin timp pe o trecere de pietoni din fata primariei din orasul Filiasi de un autocar cu numere de Franta condus de un sofer bulgar. La fata ...

- Svetlana Alexeenko este ultima persoana care s-a nascut in orasul de langa catastrofa nucleara de la Cernobil și care a fost evacuat. Fata s-a nascut pe 26 august 1986, cu zece ore inainte de explozia nucleara.

- Au trecut 10 ani de cand avocata Elodia Ghinescu a disparut fara urma, iar politistul Cristian Cioaca a fost condamnat pentru omor. Cazul care a ținut, ani de-a randul, primele pagini ale ziarelor și nu numai, pare sa fi intrat intr-un con de umbra, fara sa se mai discute la aceeași intensitate. Ce…

- La data de 16 octombrie a.c., Politia Orasului Ticleni a fost sesizata prin apelul 112 de o femeie de 41 de ani, din localitate, cu privire la faptul ca un barbat de 40 de ani, din comuna Aninoasa, aflat sub influenta bauturilor alcoolice, si-a agresat cei doi copii minori aflati pe o baza sportiva…

- Fotbalistul de 22 de ani a crescut la Metz, una dintre academiile celebre din “Hexagon”. Nouvier isi acorda note si povesteste o zi obisnuita de la o academie care isi propune sa gaseasca “baloane de aur”. “Nationala Frantei poate alinia trei echipe de nivel apropiat!” De cate ori nu am auzit asta,…

- Casa in care Elodia Ghinescu a locuit pentru ultima oara este și in momentul actual nelocuita. Apartamentul in care avocata și soțul sau, polițistul Cristian Cioaca, au stat a fost abandonat, iar vecinii spun ca e greu ca aceasta locuința sa se vanda

- Au trecut 10 ani de cand avocata Elodia Ghinescu a disparut fara urma, iar politistul Cristian Cioaca a fost condamnat pentru ca a omorat-o. Mulți dintre cei care l-au cunoscut nu cred nici in ziua de azi ca el este criminalul. Vecinii din blocul din Brașov in care au locuit Cristian Cioaca și Elodia…

- Presedintele Frantei a declarat ca toti strainii care se afla in situatie neregulata si care se fac vinovati de delicte trebuie scosi sistematic din Hexagon. ”Vom lua cele mai dure masuri. Toti cei si cele, straini fiind si fara acte in regula, si care comit delicte indiferent de natura acestora, vor…

- In perioada 16-17 octombrie, Universitatea „Transilvania” Brasov gazduieste, al Aula Universitatii, Summitul International al Cartii. Aflat la cea de-a șasea ediție, acest eveniment global, special, dedicat cartii, bibliotecilor si lecturii, a fost lansat in anul 2012 de Biblioteca Congresului SUA,…

- Marcel Toader a avut șase soții și tot atatea divorțuri. La doua luni de la desparțirea de Maria Constantin, afaceristul se gandește deja la o noua casatorie. "In ciuda faptului ca s-a implicat sufletește in toate relațiile amoroase și, in special, in cea cu Maria, barbatul nici nu ia in calcul…

- Provenita din „linia Paektu“, considerata sacra, Kim Yo-jong a fost promovata, la 30 de ani, în principalul organ decizional al partidului opac si atotputernic ce domneste în Coreea de Nord. Analistii si expertii estimeaza ca promovarea surorii liderului nord-coreean…

- Jumatate din materia normala din univers - protoni, neutroni si electroni - nu a putut fi observata de catre cercetatori, pana acum, desi se stia despre existenta ei. Doua echipe diferite de oameni de stiinta au descoperit materia ascunsa „privirii” noastre. Aceasta este compusa din particule subatomice…

- Un individ inarmat cu un cutit a fost retinut, luni dupa-amiaza, in centrul orasului francez Nisa, dupa ce a amenintat mai multi trecatori, afirma surse citate de presa franceza, potrivit Mediafax. Știre in curs de actualizare. ...

- Noua romani, suspectati ca au comis in Franta furturi in valoare de peste un milion de euro, au fost arestati in Romania si asteapta sa fie transferati in Hexagon pentru a fi anchetati, informeaza jandarmeria din Besancon, citata de Le Figaro și preluat de Mediafax . Advertisement Acestia operau in…

- Noua români au fost arestați pentru comiterea unor furturi în valoare de peste un milion de euro în Franța. Ei așteapta sa fie transferanți în Hexagon pentru a fi anchetați, informeaza jandarmeria din Besancon.

- In Savoia, la Lescheraines, au incetat din viata un pilot in varsta de 25 de ani si iubita sa care ii era copilot, o tanara de 24 de ani. Cei doi au murit dupa un accident in timpul celei de-a cincea speciale, din cauza caruia masina a luat foc.In Dordogne, a decedat intr-un accident la…

- Cinci persoane au murit și opt au fost ranite, dintre care trei grav, intr-un incendiu la un imobil, izbucnit in noaptea de duminica spre luni la Mulhouse, in estul Franței, au anunțat pompierii, scrie agerpres.ro.Focul s-a declanșat in subsolul imobilului, a precizat aceeași sursa.

- Un incendiu devastator a avut loc intr-un imobil din estul Franței, duminica noapte, in urma caruia cinci persoane au murit și opt au fost ranite, dintre care trei grav. Incendiul a izbucnit, azi noapte, intr-un imobil din Mulhouse, (Haut-Rhin), in ...