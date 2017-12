Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Cioaca, deja celebrul polițist care a ucis-o pe avocata Elodia Ghinescu, a fost condamnat in 2014 la 16 ani și opt luni de inchisoare. Inainte de mariajul cu Elodia Ghinescu, Cristian Cioaca a fost casatorit cu o femeie pe nume Lavinia Balan. Despre aceasta nu se știu foarte multe…

- Maria Ghiorghiu sustine ca trupul neinsufletit al Elodiei Ghinescu, femeia disparuta in urma cu 10 ani, ar fi zidit intr-un perete al unei case vechi. Clarvazatoarea sustine ca un barbat ar fi facut acest gest necugetat.

- Maria Ghiorghiu, clarvazatoarea care a prezis incendiul de la Colectiv, dar si alte tragedii din Romania si nu numai, a facut dezvaluiri halucinante in legatura cu locul in care s-ar afla trupul Elodiei Ghinescu. Contactata de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , cunoscuta parapshiholoaga a explicat…

- China va depasi Statele Unite pana in anul 2032, devenind cea mai mare economie din lume, arata estimarile Centrului de Cercetare in domeniile Economiei si Afacerilor, conform Bloomberg. China ar urma sa depaseasca Statele Unite si sa ajunga pe locul intai la nivel global pana in anul 2032. De asemenea,…

- Un sofer roman in varsta de 40 de ani, domiciliat la Freiburg, in sud-vestul Germaniei, a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata de un tribunal din Freiburg, fiind gasit vinovat de violarea si asasinarea unei tinere alergatoare in noiembrie 2016, transmit AFP si dpa. Inculpatul, prezentat sub…

- Grupul francez Lactalis a anuntat joi retragerea de pe pietele din Franta si din strainatate a inca 720 de loturi de lapte praf din cauza riscului contaminarii cu salmonela, la doua saptamani...

- Presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, va fi primit vineri dimineata de Emmanuel Macron, la doua saptamani dupa premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a anuntat marti presedintele Frantei, potrivit AFP. Franta are "vointa de a discuta cu cele doua parti, "israeliana si…

- El spune ca accidentele feroviare lipsesc din Romania pentru ca transportul cu trenul a devenit aproape inexistent. "Eu sunt ingrijorat ca au fost accidente de tren in Germania, Franța, Marea Britania, Spania, Olanda, acum in SUA, iar in Romania nu. Asta arata ca in Romania nu mai exista…

- Franta este noua campioana mondiala la handbal feminin, dupa ce a reusit sa invinga cu scorul de 23-21 (11-10) selectionata Norvegiei, detinatoarea titlului, in finala CM 2017, disputata duminica la Hamburg (Germania). Acesta este al doilea titlu mondial din istoria handbalului feminin din Hexagon,…

- In sistemul medical aproximativ 15.700 de medici romani isi practica in prezent meseria in strainatate, cu precadere in state din vestul Europei (Germania, Marea Britanie, Franta). In ceea ce priveste cercetarea-dezvoltarea, diaspora stiintifica este alcatuita in prezent din aproximativ 15.000 de…

- Lupta pe viata si pe moarte pentru cele doua locuri care asigura prezenta in finala turneului final al Campionatului Mondial de handbal din Germania. In urma rezultatelor inregistrate in sferturile de finala ale competitiei, Suedia, Franta, Olanda si Norvegia au obtinut biletele pentru semifinalele…

- Serviciile secrete ruse se pregatesc pentru un potențial atac terorist la Cupa Mondiala de fotbal de anul viitor, temandu-se ca atat ISIS, cat și Al-Qaeda vor trimite „grupuri de sabotaj”, a declarat un fost agent KGB intr-un interviu pentru Daily Mail. Serviciul Federal de Securitate (FSB) a declarat…

- Dupa ce mai multe comisii și senatori din Franța, Olanda, Belgia și SUA iau in considerare sa incadreze jocurile video cu Loot Boxes achiziționabile cu bani reali și cu beneficii in gameplay drept pariuri, Noua Zeelanda refuza sa se alinieze. Comisia de pariuri din micul stat oceanic a stabilit…

- Partidul francez de extrema dreapta Front National a fost acuzat in Franta, in calitate de entitate juridica, in cadrul anchetei privind presupusele posturi fictive de asistenti ai parlamentarilor europeni FN, a declarat, marti, pentru AFP un membru al acestui partid.

- Consiliul Cosntituțional din Franța s-a pronunțat pe 8 decembrie 2017, cu privire la independența magistraților din Parchete fața de ministrul Justiției. Uniunea sindicala a magistraților francezi a sesizat Consiliul cu privire la art. 5 din ordonanța din 22 decembrie 1958 privind statutul…

- Vremea nefavorabila - caderi abundente de zapada, vanturi violente, polei și gheața pe șosele - afecteaza incepand de duminica Franța, Germania și Marea Britanie, perturband transporturile și privand de electricitate mii de locuințe, informeaza scrie agerpres.ro.

- Autoritatile franceze au interzis vanzarea si au cerut retragerea unor formule de lapte praf si produse alimentare pentru copii fabricate de gigantul francez Lactalis, dupa descoperirea bacteriei salmonella,...

- Sute de oameni s-au adunat pe bulevardul Champs-Elysees si la Biserica Madeleine pentru a-i aduce un ultim omagiu starului francez Johnny Hallyday, care a murit la 74 de ani din cauza cancerului pulmonar. Presedintele Frantei Emmanuel Macron va tine un discurs la slujba de inmormantare.

- In urma sesizarii formulate de mai multe organizații ale magistraților, judecatorii Consiliului Constituțional au apreciat ca aceasta subordonare este 'conforma Constituției' și ca ea nu afecteaza independența Parchetului. Ei au estimat in verdictul lor ca dispozițiile contestate asigura 'o conciliere…

- In Uniunea Europeana, cheltuielile pentru protectia sociala au reprezentat, in medie, 29% din PIB in anul 2015. Romania se afla si la acest capitol pe ultimul loc din UE, cheltuind numai 14,6% din PIB pentru protectie sociala, fata de peste o treime din PIB in Franta, Danemarca si Finlanda, arata datele…

- Memorialul Sighet primeste Marca Patrimoniului European (European Heritage Label), veste exceptionala pentru Romania, Maramures, dar mai ales pentru cei care de-a lungul vremii s-au implicat in deschiderea si sustinerea activitatii singurei institutii de acest fel din tara. Reprezentantii Ministerului…

- Potrivit datelor Eurostat, raportul dintre veniturile din taxe si produsul intern brut, adica ponderea ocupata de suma taxelor si contributiilor sociale in PIB, este de 47,6% in Franta, fata de 47,3% in Danemarca si 46,8% in Belgia, potrivit Agerpres.

- Campionatul Mondial de handbal feminin 2017, din Germania. Romania debuteaza cu Paraguay, pe 2 decembrie! Rezultatele Campionatului Mondial de handbal feminin 2017 CLASAMENTELE, AICI . Grupa C 15.00 Rusia – Japonia 29-28 18.45 Tunisia – Muntenegru 21.30 Brazilia – Danemarca Grupa D 13.00 Camerun – Coreea…

- Romania și Spania au jucat cel mai strans meci disputat, pana acum, la Campionatul Mondial de Handbal feminin, din Germania! A fost 9-7 pentru tricolore la pauza, iar la final a fost 19-17.Romania are, acum, trei victorii la aceasta ediție, dupa cele cu Paraguay, 29-17, și cu Slovenia 31-28,…

- Mario Centeno, in varsta de 50 de ani, il va inlocui in functie pe olandezul Jeroen Dijsselbloem, actualul presedinte al Eurogrupului, incepand din 13 ianuarie. Presedintele Eurogrupului coordoneaza politicile economice in zona euro si organizeaza reuniunile ministrilor de Finante din statele…

- O noua provocare stupida și periculoasa și-a facut apariția in randul elevilor din Franța: jocul ardeiului iute. Autoritațile au fost nevoite sa atraga atenția asupra acestei noi „mode”, care poate provoca suferința.

- Autoritatile din Franta au dispus retragerea de la vanzare a unor loturi de lapte pentru copii dupa ce 20 de bebelusi au fost infectati cu Salmonella, anunta Directia Generala franceza pentru Sanatate, citata de site-ul 20Minutes.fr si de publicatia La Depeche. "Autoritatile sanitare au…

- Gica Hagi a gasit solutia salvatoare pentru fotbalul romanesc. "Multinationalele fac miliarde in Romania! Au bani de nu mai stiu de ei! Va rog, implicati-i! Implicati multinationalele! In Germania, in Franta, in Olanda se implica multinationalele. La noi de ce nu se poate? Cand multinationalele…

- "Daca acordul ar fi sa esueze, acest lucru ar fi un semnal devastator in directia unei curse a inarmarii in regiune si in intreaga lume", a declarat Gabriel, inainte de plecarea sa la Washington. "Cel mai recent test nuclear al Coreei de Nord arata potentialul de escaladare care este inerent in cazul…

- Stefan Șimonca-Oprița are 17 ani și este in clasa a XI-a la Colegiul de Arte ”Sabin Dragoi” din Arad. Canta la vioara, viola și pian, dar și compune, iar pe scena se simte ”invingator”. Muzica este pentru el o rugaciune, lacrimeaza cand asculta Mahler, il topește recviemul lui Verdi. A castigat numeroase…

- ”Eu sper din tot sufletul ca odata cu acest comunicat dat de Parlamentul Romaniei, cea mai importanta instituție a țarii noastre, aceasta criza, in opinia mea, artificiala total, intre Romania și SUA, categoric vorbind, cumplit acest moment. Așa ceva nu a mai existat cred ca de la Mineriada. Lucrurile…

- Romania a ramas pe locul 15 in topul mondial la rugby. Naționala de rugby a Romaniei incheie anul pe locul 15 in clasamentul mondial dupa infrangerea suferita in weekend-ul trecut in meci test in fața Tonga (20-25), potrivit ierarhiei date publicitații luni de World Rugby. ‘Stejarii” ocupau poziția…

- Mirajul unui job peste hotare ii ademenește nu numai pe cei care au nevoie disperata de un loc de munca, ci și pe oamenii care au acasa un venit stabil. Dorința de a strange avere i-a impins pe mai mulți doljeni din comuna Braloștița sa plece in straintate, printre cei care au lucrat in Spania, la cules…

- Cinci migranti au fost raniti, sambata, in timpul unei batai intre doua grupuri de afgani, in portul Calais, a anuntat prefectura locala, conform presei franceze, citata de news.ro. Afganii s-au batut folosind initial bate si lovindu-si rivalii cu pietre. Apoi, ...

- Institutul Oncologic ”Ion Chiricuța" din Cluj-Napoca a primit denumirea de ”Clinical Cancer Center” din partea instituției de profil europene, Organisation of European Cancer Istitutes (OECI). Evenimentul reprezinta o premiera pentru România…

- Echipa nationala a Romaniei a urcat patru pozitii in clasamentul FIFA, dat publicitatii pe 23 noiembrie, aflandu-se acum pe pozitia 41, cu 737 de puncte. Germania ramane prima echipa in clasamentul forului mondial, cu 1602 puncte. Podiumul este completat de Brazilia si Portugalia, cu 1483 respectiv…

- Aproximativ 3.500 de militari si specialisti din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Roman de Informatii, cu peste 350 de mijloace tehnice, din care circa 50 de aeronave, si militari din mai multe tari aliate sau partenere vor participa vineri, 1 Decembrie, incepand…

- Criza de rezultate pe care o traverseaza Real Madrid in campionatul Spaniei, unde ocupa locul 3 dupa 12 etape, avand 10 puncte mai puțin decat liderul și marele rival Barcelona, se explica și prin forma precara a celor doi atacanți: portughezul Cristiano Ronaldo (32 de ani) și francezul Karim Benzema…

- "Oare in Franța o fi existat un stat paralel care l-a facut pe Macron președinte? Oare in Germania faptul ca multinaționalele sunt protejate inseamna ca e un stat paralel”, s-a intrebat retoric analistul Cozmin Gușa, care a declarat la REALITATEA TV, in cadrul emisiunii Realitatea romaneasca ca „statul…

- Un barbat, care striga „Allah Akbar” ( Allah e mare) la granița dintre Franța și Spania, a fost impușcat de autoritațile spaniole, dupa ce s-a observat ca acesta avea un obiect suspect in mana.

- Casa Corpului Didactic Timiș, in parteneriat cu Institutul Intercultural Timișoara, a organizat un workshop pe tema voluntariatului, la care au fost invitați tineri din Franța, Italia, Spania și Grecia, care desfașoara activitați de voluntariat in Romania, in cadrul programului european E.V.S. Intalnirea…

- Handbalul romanesc a ajuns la patru Centre Nationale de juniori, doua la feminin (Valcea, Brasov) si doua la masculin (Sighisoara, Bucuresti). Ultimul a fost inaugurat la Bucuresti, la Colegiul Tehnic Media, si a pornit la drum cu o grupa de 16 copii nascuti in 2002-2003, coordonata de Gabriel Borodi.…

- Franta va gazdui turneul final al Cupei Mondiale de rugby din 2023, au decis, miercuri, prin vot, federatiile nationale si confederatiile membre ale World Rugby, organismul international suprem in sportul cu balonul oval, scriu agentiile internationale de presa.

- Tenismanul David Goffin va fi liderul echipei de Cupa Davis a Belgiei pentru finala cu Franța, programata in perioada 24-26 noiembrie la Lille, pe suprafața dura, a anunțat, marți, capitanul nejucator Johan Van Herck. Alaturi de Goffin, aflat în mare forma și care l-a învins…

- Gabriel Tamaș, actualul fundaș al israelienilor de la Hapoel Haifa, este laudat de fostul sau coleg de la Auxerre, rapidistul Daniel Niculae, care subliniaza rolul pe care l-a avut Tamaș in perioada petrecuta de cei doi in Franța. "Tamas a fost foarte ok, anul meu cel mai prolific la Auxerre i se datoreaza…

- Olga Tudorache s-a nascut pe 11 octombrie 1929, in Oituz, judetul Bacau, iar in 1951 a absolvit Institutul de Teatru. Imediat si-a inceput activitatea la Teatrul Tineretului, unde a jucat neintrerupt timp de 15 ani. Ulterior a dat viata personajelor cu talent si daruire la Teatrul Mic, Teatrul Foarte…