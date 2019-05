Stiri pe aceeasi tema

- Lorelai Moșneguțu, fata fara maini care a caștigat concursul Romanii au talent in 2017, a trait una dintre cele mai frumoase experiențe din viața sa luna trecuta, in America. Lorelai Moșneguțu a impresionat o țara intreaga dupa ce a participat și a ieșit invingatoare, in 2017, la show-ul de televiziune…

- Austin Smith, un barbat in varsta de 30 de ani, și-a impușcat mortal soția, pe care o banuia ca-l inșeala, doi dintre cei trei copii și pe un barbat, fratele presupusului amant al nevestei sale, pentru ca "așa i-a spus Dumnezeu". El și-a ucis doi copii, unul de 7 ani, celalalt de 5, cruțandu-i viața…

- "Dragii mei, ma bucur nespus de mult și sunt emoționat sa va revad in numar așa de mare și entuziaști. Dragi prieteni europeni, sunteți intr-o țara europeana, pro-europeana, și ne bucuram ca sunteți alaturi de noi. O atmosfera excelenta, oameni hotarați, cu prieteni buni. Ce ne trebuie mai mult?…

- Ambasada Statelor Unite la București a postat pe pagina de Facebook un videoclip in care mai mulți tineri raspund la intrebarea „Cum ar fi viața ta fara corupție?”. Aceștia cred ca am trai mai bine, am avea salarii corecte și un sistem de invațamant și de sanatate mai eficiente. „Fara corupție am avea…

- Artista a postat pe contul sau de Facebook prima fotografie cu ea si cu fetita si a adresat si primul mesaj dupa incident. "Dragii mei, abia astazi mi-am luat fetita, Clara Maria in brate, dupa 2 zile de lupta ca sa traiesc. Va multumesc din suflet tuturor pentru mesajele frumoase, le-am citit pe toate!…

- Fashion-editorul Iulia Albu a facut și ea declarații despre situația in care se afla cantareața Andreea Balan. Artista se afla la terapie intensiva dupa ce a suferit un stop cardio-respirator in timpul operației de cezariana pe care a facut-o. Iulia Albu a decis sa renunțe saptamana aceasta la rubrica…

- Andreea Balan a nascut, luni, și in timpul nașterii a suferit un stop cardio-respirator, a anunțat iubitul acesteia, George Burcea. ”In urma zvonurilor care au tot circulat, doresc sa confirm ca intr-adevar, Andreea a suferit un stop cardio-respirator. In acest moment ea este stabila. Fetița noastra,…

- Lia Olguta Vasilescu a postat de asemenea mai multe imagini de la eveniment, completand astfel mesajul de astazi al sotului ei, Claudiu Manda. "Cununia religioasa! Multumim tuturor celor care ne-au trimis astazi mesaje si au fost alaturi de noi, dar si presei care a inteles ca e un eveniment privat…