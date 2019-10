Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul condus de Viorica Dancila a fost daramat in Parlament. Cum alegerile anticipate sunt doar un slogan de campanie imbrațișat de aproape intreaga fosta Opoziție, dupa consultarile de la Palatul Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis, se va ajunge la instalarea unui guvern de tranziție. Cel…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, luni, ca la o ora dupa ce va trece motiunea de cenzura in Parlament va propune PSD sa refaca majoritatea de stanga, fara Viorica Dancila, mentionand ca are doua sau trei propuneri de premier care nu au carnet de partid. Ponta a precizat ca, daca se…

- Presedintele Klaus Iohannis a refuzat sa-l numeasca pe Nicolae Hurduc in functia de ministru interimar al Educatiei si o trimite, din nou, pe Viorica Dancila in Parlament, pentru un nou vot de incredere. Seful statului acuza Guvernul ca a amanat organizarea examenului de rezidentiat. In contextul in…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi ca nu ii este 39; 39;teama 39; 39; sa se prezinte cu Guvernul in Parlament pentru un vot de incredere, argumentand ca, la votul pentru sefia Senatului, PSD a demonstrat ca are majoritate. Avem o Opozitie cinica si imatura care, orbita de interesele personale…

- Senatorul PSD Serban Nicolae l-a acuzat pe presedintele Iohannis ca a încalcat Constitutia dupa ce presedintele a respins remanierea solicitata de premierul Viorica Dancila si a invitat-o pe sefa PSD sa mearga cu Guvernul la vot în Parlament.

- Romania se afla, la fiecare pas, intr-o premiera politica! Dupa ce Klaus Iohannis a refuzat o remaniere, punand Guvernul in imposibilitatea de a mai conduce țara, premierul Viorica Dancila incepe sa joace dur.Astfel, potrivit informațiilor din interiorul CEX, la Mamaia, Dancila le-a spus colegilor…

- Klaus Iohannis este favorit in cursa pentru un nou mandat la Palatul Cotroceni, arata ultimul sondaj realizat de IMAS, la comanda Europa FM. Calin Popescu Tariceanu se pozitioneaza pe locul doi, la aproape 30 de procente distanta. Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, PNL s-ar situa…

- Ziarul Unirea Un fost comisar acuza: ”Trebuie sa aiba tupeu electoral jegos pentru a propune Referendum pentru viol” Un fost comisar acuza: ”Trebuie sa aiba tupeu electoral jegos pentru a propune Referendum pentru viol” Fostul comisar -șef al BCCO Alba critica in termeni extrem de duri ideea premierului…