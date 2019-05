Stiri pe aceeasi tema

- Romania participa, pentru al unsprezecelea an consecutiv, cu un stand national, la Salonul International de Carte de la Torino, 18 evenimente fiind organizate de Institutul Cultural Roman, in cadrul celei mai importante manifestari de profil din Italia, desfasurata in perioada 9-13 mai. Potrivit unui…

- Trei din cinci analiștii financiari membri ai CFA România considera piața imobiliara din principalele orașe ale țarii ca fiind supra-evaluata și doar un sfert dintre ei cred ca prețurile de pe segmentul imobiliar sunt cele corecte. Despre cursul viitor al euro/leu, media consensuala a analiștior…

- Unsprezece orașe din Romania vor organiza concerte in cadrul Festivalului Internațional George Enescu din acest an, fața de șapte orașe in ediția anterioara. Publicul va avea ocazia sa participe, sub egida...

- autor: Boerescu Dan-Silviu Clujul, Timișoara, Brașovul, Sibiul sau Bucureștii ascund o sumedenie de evenimente și intamplari misterioase care pot servi ca baza a teoriei conspirației in diferite epoci și pe care, in general, istoriografia oficiala le evita sau le mistifica propagandistic. O privire…

- Inițiativa semnta de deputați ai opoziției, cat și ai puterii este motivata de faptul ca Romania are doar 300 de librarii la o populație de 19 milioane, iar romanii sunt ultimii la numarul de carți citite pe cap de locuitor din Uniunea Europeana. In media, doar 3 euro cheltuie fiecare roman pentru…

- ”Oh, Ramona!”, prima producție romaneasca ajunsa vreodata la incasari de peste un milion de dolari atinge, dupa doar cinci saptamani in cinematografele romanești, peste un sfert de million de spectatori. Cu un total de 250.907 de spectatori, potrivit cifrelor publicate de cinemagia.ro, comedia ”Oh,…

- Romania are un loc special in cadrul Salonului Internațional de Carte de la Paris. Timp de patru zile, mii de vizitatori vor trece pe la standul țarii noastre, realizat intr-o viziune moderna și adaptata temei "Anul Romaniei in Europa".

- Noua orase din Romania apar pe o lista care include peste 1.200 localitati - parte dintr-un plan prin care americanii erau pregatiti sa le atace in cazul izbucnirii unui razboi nuclear in perioada Razboiului Rece.