Cum arata Romania fata de alte 5 tari membre UE care au sarbatorit anul acesta centenarul

Stiri pe aceeasi tema

- Renumitul contratenor Cezar Ouatu a sarbatorit 100 de ani de Romania alaturi de valceni. Pe scena amplasata in centrul orasului, in cadrul unor evenimente care au dat startul Targului de Craciun „Decembrie Magic”, dupa modelul inspirat de la Sibiu, Ouatu a cantat in premiera piesa lui Daminescu „Romania,…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, sustine ca nu a pus niciodata in discutie si nici nu va pune libertatile fundamentale pe care se bazeaza Uniunea Europeana, printre care libera circulatie. Teodorovici sustine ca declaratia sa referitoare la dreptul de a munci in Uniunea Europeana viza…

- Situatia a fost tensionata sambata in cartierul Palatului Elysee din Paris, unde fortele de ordine au recurs la gaze lacrimogene pentru a-i dispersa pe manifestatii miscarii „vestelor galbene”, care au...

- Comisia Libertatilor Civile (LIBE) si-a reiterat luni îndemnul adresat ministrilor statelor membre Uniunii Europene (UE) de a aproba rapid aderarea României si Bulgariei la spatiul Schengen, ca membre cu drepturi depline, anunta Parlamentul European.

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan a depus un amendament privind bugetul multianual al UE post-2020, prin care solicita cresterea la doua miliarde de euro pentru proiecte si actiuni privind consolidarea si apararea statului de drept in UE. Bugetul initial era de 565 milioane euro. …

- Romania a avut in septembrie, pentru a opta luna consecutiv, cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preturilor de consum de 4,7%, similar cu cel inregistrat in august, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat),…

- Parlamentul European s-a declarat joi favorabil ridicarii vizelor pentru locuitorii din Kosovo, a carui independenta nu este recunoscuta de cinci state membre ale Uniunii Europene (Spania, Romania, Grecia, Cipru si Slovacia), informeaza agentia de presa AFP. Decizia, care deschide calea negocierilor…