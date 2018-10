Stiri pe aceeasi tema

- Emoții mari la nunta de 10 ani a cuplului Dinu și Deea Maxer. Cei doi au organizat mirrcuri seara o petrecere, la un restaurant de lux din Capitala, iar prietenii și familia le-au fost aproape in cea mai importanta zi din viața lor Petrecerea a inceput cu valsul mirilor, momente in care Deea Maxer a…

- Deea și Dinu Maxer se pregatesc sa faca o noua nunta la zece ani de la casatorie. Cei doi se afla pe ultima suta de metri cu pregatirile. Deea Maxer și partenerul ei de viața, cantarețul Dinu Maxer , se pregatesc pentru cea de-a doua nunta. Cei doi artiști, care au impreuna un baiețel pe nume Andreas…

- Bianca Rus a facut nunta, weekendul acesta, dupa ce – in luna mai – se cununase civil cu Antonio, alesul inimii ei. Petrecerea a avut la Sat-Mare, iar vedeta a posta pe Facebook o fotografie in care apare imbracata in rochie de mireasa. Din cate se poate observa in respectiva fotografie postata pe…

- Mare eveniment mare in familie artiștilor Deea și Dinu Maxer, care fac nunta pentru a doua oara. Deea Maxer și partenerul ei de viața, cantarețul Dinu Maxer , se pregatesc pentru cea de-a doua nunta. Cei doi artiști, care au impreuna un baiețel pe nume Andreas , sunt pe ultima suta de metri cu pregatirile…

- Deea și Dinu Maxer fac nunta din nou. Cei doi și-au propus sa ajunga pentru a doua oara la altar, iar Deea iși dorește ca totul sa fie exact ca la carte, prin urmare va imbraca și rochie de mireasa. Deea și Dinu Maxer vor face nunta pentru a doua oara peste doar o luna, in acest mod cei doi punctand…

- Deea și Dinu Maxer vor merge din nou la altar, la zece ani de relație, iar petrecerea va fi una așa cum au visat. Cei doi au facut declarații emoționante, in direct la tv. „Faptul ca este jumatatea mea, de aceea il am in continuare langa mine, de aceea suntem inca impreuna. Acum, la zece ani de la casatorie,…

- Zi aniversara pentru Deea și Dinu Maxer. Cei doi artiști sarbatoresc zece ani de casnicie. Deea și Dinu Maxer formeaza unul dintre cele mai unite cupluri din showbiz-ul romanesc . Se ințeleg perfect și au o familie frumoasa alaturi de fiul lor, Andreas . Deea și Dinu Maxer sarbatoresc 10 ani de casatorie,…