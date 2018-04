Stiri pe aceeasi tema

- Shannen Doherty, actrița americana care a interpretat rolul Brendei in serialul Beverly Hills 90210, va fi supusa unor noi investigații medicale pentru cancer, dupa ce rezultatele analizelor au ieșit prost. La un an dupa ce boala a intrat in remisie, actrița in varsta de 46 de ani a fost supusa unor…

- A fost una dintre cele mai frumoase actrițe care au interpretat-o pe Fecioara Maria intr-un film despre viața lui Iisus Hristos. Este vorba despre Olivia Hussey, o actrița britanica cu origini argentiniene, care a ajuns acum la varsta de 66 de ani. Olivia, in rolul Fecioarei Maria Dupa cum bine știm,…

- Ca tot suntem in Saptamana Patimilor, poate ca este bine sa ne amintim de filmul pe care multe televiziuni il reiau in aceasta perioada: Isus din Nazaret, realizat in anul 1977 și finanțat de biserica catolica. Robert Powell, in filmul Iisus din Nazaret Este vorba, de fapt, despre miniseria regizata…

- Robert Powell, actorul britanic care a jucat rolul lui Iisus in mini-seria „Iisus din Nazaret” a ajuns la varsta de 71 de ani. Robert Powell a devenit extrem de cunoscut in anul 1977 cand a aparut filmul „Iisus din Narareth” in regia lui Franco Zeffirelli. Apropiatii acestuia au declarat atunci ca actorul…

- Vloggerul Ela Voineag va intra in culisele ”The Four – Cei 4”, emisiune care va avea premiera pe 31 martie, de la ora 20.00, la Antena 1, pentru a afla totul despre show-ul care schimba regulile și transforma c...

- Mirela Vaida, surpriza de proporții de ziua sa, din partea mamei. Prezentatoarea de la Antena 1 implinește 36 de ani, iar cea care i-a dat viața a impresionat-o pana la lacrimi. ”Nu ma așteptam sa am parte de o astfel de surpriza, chiar imi rugasem colegii sa nu faca nimic special in emisiune, pentru…

- O imagine din 2013 cu Mihai Goțiu, in care aparea cu tarnacop in mana parand ca ataca niște jandarmi, a fost luata drept reala de postul TV Antena 3. De fapt, poza cu senatorul este un act artistic.

- Cazul din Marea Britanie, unde un fost agent secret rus a fost otravit cu o substanta neurotoxica creata in Rusia, se poate repeta in orice stat NATO, pentru ca Moscova joaca extrem de agresiv, spune ministrul roman al Apararii, Mihai Fifor. "Intamplator sau nu, am avut o intalnire importanta,…

- Razvan Simion a trecut printr-un accident extrem de dur pe vremea cand era doar un puști. A ramas cu buza in mana. Prezentatorul matinalului de la Antena 1, Razvan Simion, care a fost casatorit cu Diana Simion , a avut parte de un incident extrem de neplacut in vremea copilariei. Despre acest accident…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a dezvaluit, marti seara, la Antena 3, ca fostul lider al UNPR Gabriel Oprea i-a spus in 2015, dupa ce a discutat cu Florian Coldea la telefon in prezenta sa, ca Valeriu Zgonea trebuie sa fie presedinte al PSD dupa demisia lui Victor Ponta. De asemenea, Dragnea a sustinut…

- Interpreta de muzica populara Nicoleta Voica a facut declarații la TV dupa ce s-a aflat ca Israela Vodovoz ar fi murit din cauza inelului gastric pe care il avea, care s-a rupt și i-a provocat o hemoragie interna. Israela Vodovoz a incetat din gviața in urma cu cateva zile, fiind gasita moarta in locuința…

- Conturile pe care Fiscul a pus poprire pentru recuperarea datoriilor vor putea fi deblocate mai usor. Mirela Calugareanu, sefa institutiei, a declarat la Antena 3, ca sistarea se va putea face imediat dupa ce o persoana achita sumele datorate statului.

- A fost scandal, duminica seara, la Antena 3! Cornel Nistorescu și reprezentantul PNL au avut un schimb dur de replici. Cel mai vehement a fost jurnalistul, care l-a numit ”latrau” pe Ionel Danca, purtatorul de cuvant al liberalilor.”Cornel Nistorescu: Ești un latrau! Daca vorbești așa, sa…

- Antena 3 a obținut, pe surse, rezultatele alegerilor de la Congresul PSD. Viorica Dancila este noul președinte executiv al social democraților, potrivit surselor din interiorul partidului. Știre in curs de actualizare

- Președintele USR, Dan Barna a lansat un sondaj IMAS, care arata intenția de vot. PNL - 29,4% PSD - 28,6% USR - 11,2% ALDE - 10,6% Un alt sondaj al Sociopol care arata intenția de vor, da un alt clasament al partidelor politice. PSD - 34% PNL - 33%…

- Astfel, Chirica a fost sunat astazi sa explice, pentru Antena 3, de ce au fost atat de darnici invitatii de la botezul mezinului sau. Edilul a spus ca la petrecere au participat 500 de oameni, cheful a durat 12 ore, dar si cheltuielile au fost pe masura. "Dar nu-l ajung inca pe domnul Tiriac. Trebuie…

- Actrița Rodica Popescu Bitanescu a vorbit in emisiunea „De-a viața ascunselea”, de la Antena 3, despre tinerețe și adolescența și a explicat ca a trait experiențe traumatizante. Citește și: Mișcare cu impact MAJOR in PSD: linia dura a partidului primește intariri Citește și: Soferii…

- Așadar, duminica seara, un moment inedit s-a desfașurat in studioul Antena 3, in emisiunea Danei Chera. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, și-a deschis servieta, de care a declarat ca nu se desparte niciodata, aratandu-i jurnalistei Chera ce se ascunde in ea. „Am tot ce trebuie ca sa raspund…

- Potrivit unei analize de prime-time realizata de Pagina de Media, romanii urmaresc seara, in mare parte, doua posturi de televiziune care difuzeaza in intervalul orar 19.00-23.00 show-uri de divertisment.

- Avocatul Laura Vicol a declarat miercuri seara, la Antena 3, ca a fost și este in continuare amenințata. Aceasta a vorbit despre valul de ura care se extinde in Romania, devoaland faptul ca a fost ținuta in catușe chiar și la medicul din arest. Laura Vicol, a fost achitata in octombrie 2017 dupa ce,…

- Show-ul “Ie, Romanie” incepe joi, 1 martie, și vineri, 2 martie, de la ora 21.15, la Antena 1 și va debuta ca o aventura rurala, al carei scop este acela de a descoperi fete frumoase și harnice și oameni talentați din cele noua regiuni istorice ale Romaniei: Maramureș, Bucovina, Transilvania, Oltenia,…

- Delia, Cheloo si Mihai Bendeac revin pe micul ecran cu cel de-al cincilea sezon al emisiunii “iUmor” (Antena 1). Pe langa replicile acide ale rapper-ului si umorul actorului, in emisiune au ajuns sa faca istorie si tinutele solistei, noteaza click.ro. O singura aparitie a Deliei costa cel putin 5.000…

- Dancila: "Intram in Schengen pana in 2019" Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, ca presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a asigurat-o ca pana la preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, in anul 2019, Romania va intra in spatiul Schengen si nu va mai fi sub…

- PSD sustine decizia privind revocarea lui Kovesi: In sfarsit, cineva a „rupt pisica” Raportul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, a carui concluzie a constat in cererea de revocare a procurorului sef DNA, a fost unul cu argumente clare si solide, iar social-democratii sustin decizia lui Toader, a…

- "S-ar putea ca uneori sa vorbesc foarte mult și rau, așa cum spunea Liviu Dragnea, din funcția pe care o am. (...) Nu ma așteptam ca al meu coleg și camarad sa spuna acest lucru in public. (...) Nu imi este frica de nicio competiție in PSD. Sunt foarte sigur ca oamenii care vor fi in sala, la Congesul…

- Fetița Mirelei Vaida a implinit 3 ani, așa ca parinții ei au avut grija sa ii organizeze o petrecere pe cinste, la locul de joaca. Micuța Carla i-a avut alaturi pe cei mai buni prieteni. Mirela Vaida a organizat petrecerea intr-un loc de joaca pentru copii, acolo unde toti invitatii s-au jucat si s-au…

- Ozana Barabancea, jurat la emisiunea "Te cunosc de undeva", de la Antena 1, a aflat ca postul familiei Voiculescu a scos din grila show-ul transformarilor. Astfel, artista a ramas fara emisiune.

- Fostul președinte al PNL și președinte interimar al Romaniei, Crin Antonescu, a declarat ca ”niciodata nu am fost șantajat de nimeni”, atunci cand a fost intrebat daca s-a retras din fruntea PNL și din postura de prezidențiabil al PNL in favoarea lui Klaus Iohannis ca urmare a unei operațiuni de…

- Elena Udrea a oferit o declarație in exclusivitate pentru Antena 3, prima de la plecarea sa in Costa Rica. Dupa ce s-a aflat de curand ca este insarcinata, fosta șefa de la Turism a dezvaluit ca va avea gemeni.Citește și: udrea-se-teme-de-ce-mai-rau-mi-e-teama-ca-o-sa-ma-intorc-in-pu-carie_1249481.html"…

- Dupa o lunga perioada de absența, o indragita prezentatoare de televiziune s-a decis sa bucure din nou telespectatorii cu emisiunile sale. Deși formatul proiectului in cadrul caruia va activa este puțin diferit fața de emisiunea pe care a prezentat-o o buna perioada de timp, vedeta TV spera sa le caștige…

- Mirela Vaida revine luna aceasta pe micile ecrane, la Antena 1, in calitate de prezentatoare a noii emisiuni „Totul pentru dragoste“, in cadrul careia mai multe persoane isi vor spune povestile in fata unor specialisti in domeniu.

- *Ca sa vedeți, fraților, cum lucreaza karma asta: la doar o zi dupa ce Gadea i-a zis, cu naduf, unui domn de la Peneleu ”Pupați-o, domle, in cur, pe Kovesi”, ghici pe cine a trebuit sa invite Mihaița aseara, in emisiune la Antena 3? Cum pe cine? Pe premierița, pe Vasilica și pe Viorica, pe […]

- Indragita actrița Doinița Oancea a avut parte, astazi, de o surpriza din partea colegilor sai, pe platoul de filmare al serialului ”Fructul Oprit”, produs de Ruxandra Ion și difuzat, in fiecare miercuri, la Antena 1.

- "Incapatanarea Laurei Codruta Kovesi de a ramane in functie ar putea duce la distrugerea DNA", avertizeaza UDMR. Presedintele Uniunii, Kelemen Hunor a vorbit, la Antena 3, despre jocurile de culise care o pot salva pe Kovesi, in ciuda unui anunt de demitere pe care l-ar putea face ministrul Justitiei.…

- Procurorii DIICOT au descins in aceasta dimineața la sediile mai multor companii de medicamente din București. Potrivit unor surse judiciare citate de Antena 3, aceste percheziții au legatura cu medicul Mihai Lucan, care ar fi primit anumite sume de bani din sponsorizari din partea acestor firme.…

- Noi dezvaluiri bomba, care vor zdruncina din temelii gruparea infractionala din interiorul DNA, vor fi prezentate diseara, la Sinteza Zilei! Nu ratati editia din aceasta seara, orele 21.00, de la Antena 3 prezentata de Mihai Gadea! Episodul 3 din seria dezvaluirilor halucinante…

- Noi inregistrari devastatoare vor fi difuzate marti, 13 februarie, la Sinteza Zilei, Antena 3. Iata cum stabilea DNA Ploiești prejudiciile din dosare: < Intregistrarea va fi difuzata integral marți seara, intr-o ediție exploziva „Sinteza zilei”, de la ora 21.00.

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a afirmat ca membrii Comisiei vor analiza daca "domnul Dragos", invocat in emisiunea de duminica seara de la Antena 3 de fostul procuror DNA Mihaiela Moraru Iorga, are legatura cu SRI. "Daca vorbim de practicile…

- Asia Express debuteaza in aceasta seara, la Antena 1, de la ora 20.00. Vietnamul este prima destinatie a celor sapte cupluri de vedete care au acceptat provocarea inedita de a parcurge aproape 5.000 de kilometri pe teritoriul unui continent necunoscut, cu doar un singur euro pe zi.

- Potrivit unor surse judiciare, avocatul Ingrid Mocanu care il reprezinta pe Vlad Cosma a depus plangere vineri la Parchetul General impotriva procurorilor Mircea Negulescu, Lucian Onea, Giluela Diaconu si Alfred Savu pentru compromiterea intereselor justitiei, cercetare abuziva, represiune nedreapta,…

- DNA a oferit prima reacție oficiala, prin intermediul unui comunicat, cu privire la dezvaluirile Antena 3, de pe 11 februarie 2018, in care au fost prezentate o serie de inregistrari audio, ce redau presupuse discuții purtate de procurorul șef al Serviciului Teritorial Ploiești - Onea Lucian cu inculpatul…

- Dupa ce a dezvaluit relatia stransa de prietenie pe care o avea cu Laura Codruta Kovesi, Sebastian Ghita rupe tacerea si marturiseste, in cadrul unui interviu acordat Antena 3, ca a fost invitat la petrecerea controversata organizata de Gabriel Oprea in noaptea alegerilor prezidentiale din 2009.…

- In ultima perioada un post de televiziune generalist a inceput sa inregistreze record, prin care a devansat tradiționalii lideri Pro Tv și Antena 1. Este vorba de Kanal D, care a reușit sa se claseze pe locul 1 in topul audiențelor cu show-ul Exalton, care este urmarit de peste 2 milioane de romani…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, neaga aceasta informație. "Fals. Catu nu a fost pe subiect. E total fals ideea cu impozitul pe gospodarie.", a spus Teodorovici in direct la Antena 3. revenim cu declarația completa [citeste si]

- Contribuabilii care au venituri din activitati independente vor depune o singura data formularul specific si vor face o singura plata la final de an, a declarat, joi seara, la Antena 3, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. „Vom avea actul normativ care va spune foarte clar ce trebuie sa…

- Fosta garda de corp a lui Nicu Gheara, Mihai Calin Novacescu, este consilierul personal al vicepremierului Paul Stanescu, scrie Antena 3, preluat de Romania TV. Intrebat despre numirea lui Novacescu, vicepremierul Paul Stanescu a declarat ca nu stia ca Novacescu ar fi fost garda de corp a lui Nicu Gheara.…

- Au mai ramas doar cinci zile pana la marea premiera a celui mai dur reality show, Asia Express, care va ține telespectatorii Antena 1 cu sufletul la gura incepand cu 12 februarie, de la ora 20:00.

- Adrian Porumboiu, fostul mare arbitru international si cel care a finantat pe FC Vaslui, a anuntat ca ar prefera ca Liga I sa aiba un alt format. El acuza ca din cele 16 echipe prezente in momentul de fata, doar zece ar merita sa evolueze in prima divizie, restul fiind interesate de banii veniti…