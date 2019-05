Cum arată proiectul de OUG pentru Uber, Bolt și Clever Iata ce conține proiectul pus in dezbatere de Ministerul Transporturilor: Autorizarea operatorilor platformei digitale care intermediaza efectuarea transportului alternativ Art. 4 - (1) Transportul alternativ poate fi intermediat numai de catre un operator al platformei digitale autorizat in acest sens in conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgența. (2) Intermedierea transportului alternativ fara a fi autorizat este interzisa. Art. 5 - Intermedierea transportului alternativ pe teritoriul Romaniei este supusa autorizarii de catre Ministerul Comunicațiilor și Societații Informaționale,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de ordonanta de urgenta are in vedere crearea unui sistem unitar de reglementare a activitatilor de transport alternativ, care functioneaza prin intermediul unor platforme digitale, prin autorizarea administrativa a acestora pe o perioada de trei ani, atat in ceea ce priveste platformele digitale…

- Aplicatiile de transport alternativ trebuie sa fie autorizate de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, autorizatia devenind valabila dupa plata de catre operator a unui tarif de autorizare de 50.000 de lei, potrivit proiectului de Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind reglementarea…

- Potrivit sursei citate, transportul alternativ poate fi intermediat numai de un operator al platformei digitale autorizat in acest sens, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta. "Proiectul de ordonanta de urgenta are in vedere crearea unui sistem unitar de reglementare…

- Ministerul Transporturilor a publicat, joi seara, proiectul de Ordonanta de urgenta a Guvernului privind reglementarea activitatii de ridesharing, la cateva ore dupa ce a cazut de acord cu reprezentanții Uber, Bolt și Clever pentru autorizarea serviciilor lor de transport. Proiectul de OUG privind…

- Proiectul de Ordonanta de urgenta a Guvernului privind reglementarea activitatii de ridesharing a fost publicat joi seara pe site-ul Ministerului Transporturilor.Proiectul de OUG privind activitatile de transport alternativ cu autoturism si conducator auto are in vedere crearea unui sistem…

- Proiectul de ordonanta de urgenta are in vedere crearea unui sistem unitar de reglementare a activitatilor de transport alternativ, care functioneaza prin intermediul unor platforme digitale, prin autorizarea administrativa a acestora pe o perioada de trei ani, atat in ceea ce priveste platformele digitale…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca, joi, proiectul de ordonanta de urgenta privind reglementarea activitatii de ridesharing va fi pus in consultare publica, urmand ca acest act normativ sa fie adoptat saptamana viitoare. “Un alt subiect aflat in atentia publica este reglementarea activitatii de…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca ordonanța de urgența care reglementeaza activitațile de tip ride sharing va fi pusa joi in transparența decizionala, urmand sa fie adoptata saptamana viitoare de catre Guvern. „Un alt subiect important aflat in atentia publica este reglementarea activitatii…