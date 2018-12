Stiri pe aceeasi tema

- iPhone XS, XS Max si in special XR nu par sa se bucure de succesul pe care Apple il astepta inainte de lansare, asa ca viteza de productie a acestora a fost semnificativ scazuta, in timp ce productia pentru iPhone 8 si 8 Plus de anul trecut a fost in consecinta crescuta. Se pare ca utilizatorii sunt…

- Daca ne luam dupa zvonurile care circula in jurul viitorului flagship Galaxy S10, costul implementarii tehnologiei 5G in telefoane mobile este atat de mare incat Samsung va lansa o editie ultra-premium Galaxy S10 X 5G, doar pentru justifica aceasta dotare. Insa tratamentul exclusivist ar putea sa nu…

- Apple a introdus pentru seria de telefoane iPhone XR, XS si XS Max o tehnologie numita computational photographing, care foloseste algoritmi de inteligenta artificiala pentru a retusa automat pozele generate de camera foto. Filtrul Smart HDR este...

- Companiile de securitate puse in slujba autoritatilor americane acorda suspect de multa atentie tehnologiei Face ID, recomandand politistilor care gestioneaza telefoanele iPhone X confiscate de la persoane arestate sa nu priveasca direct ecranul acestora, in ideea de a acorda cat mai multe sanse de…

- Vizualizare documente și fotografii din vacanța pe smartphone, tableta și pe PC? Atunci a sosit timpul sa cauți un serviciu Cloud potrivit. Deoarece cei care iși stocheaza datele in rețea, le poate accesa de oriunde și se le poate partaja oricand cu prietenii și familia. Dar care sunt serviciile bune?…

- Apple a prezentat miercuri, la sediul din Cupertino (California), cel mai mare si cel mai scump smartphone lansat vreodata de compania americana, transmit DPA, Kyodo si Reuters. Gigantul american a lansat...

- Apple a prezentat miercuri iPhone-uri mai mari si ceasuri pentru monitorizarea sanatatii bazate pe design-ul modelelor actuale, confirmand asteptarile ca va face doar schimbari minore ale gamei de produse, transmite Reuters.Compania doreste ca utilizatorii sa treaca la dispozitive mai noi…