- CSA Steaua Bucuresti a reusit miercuri prima sa victorie in deplasare in SEHA League la handbal masculin, 29-28 (13-15) cu echipa macedoneana Metalurg Skopje. Primele minute au fost echilibrate, dar apoi gazdele s-au desprins la 5-3, au avut 9-7, dupa care Steaua a reusit sa intoarca scorul,…

- Steaua Bucuresti a invins echipa bosniaca RK Izvidac, cu scorul de 36-32 (16-19), miercuri, in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Capitala, intr-un meci din etapa a 7-a a competitiei regionale de handbal masculin SEHA League. Vicecampioana Romaniei a facut o repriza secunda…

- Celebra actrița franceza Catherine Deneuve iși vinde obiectele vestimentare marca Yves Saint Laurent. Creațiile vestimentare pe care Catherine Deneuve le scoate la licitație au fost realizate special pentru ea de renumitul creator de moda Yves Saint Laurent, pentru care vedeta a fost prietena și muza…

- Iți e dor de vara la castel? De ploaie? De pelerine? De muzica buna? De energie? De oameni? De atmosfera? De Electric? Castle. Well, așteptarea a luat sfarșit. Astazi și maine, 10 și 11 octombrie iți pot procura biletele Early Bird pentru Electric Castelul din 2019,ce va fi intre 17 și 21 Iulie, tot…

- Marian Badea – baschetprahova.wordpress.com Noul sezon al Campionatului National de Baschet U18 la masculin va debuta in acest sfarsit de saptamana, juniorii echipelor ploiestene ABC T-Pack, Sevlar si C.S. Universitar evoluand in cel dintai turneu. Competitia la U18 este rezervata sportivilor nascuți…

- Actorul in varsta de 43 de ani, nominalizat pentru un Oscar in 2011, va avea rolul principal in filmul „The Joker” ce va fi lansat anul viitor pe 4 octombrie, in regia lui Todd Phillips. Renumitul antagonist al DC Comics a mai fost interpretat de nume mari precum Heath Ledger, Jared Leto, Jack Nicholson…

- Ninsoarea a cuprins partea muntoasa a Romaniei, iar prima ninsoare a ajuns și pe Transfagarașan. Prima filmare cu asta a aparut pe contul de Facebook Sibiu in imagini, iar apoi turiștii au inceput sa puna și poze pe Instagram. Cam așa a aratat prima ninsoare pe cel mai popular drum al Romaniei: Intervenție…