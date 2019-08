Cum arata prima masina premium de familie complet electrica de la Mercedes

Stiri pe aceeasi tema

- Mercedes-Benz Vans a prezentat conceptul EQV sub forma unui studiu in cadrul Salonului Auto de la Geneva in martie 2019. Acum iși face debutul versiunea de serie a Mercedes-Benz EQV (consum combinat de putere: 27.0 kWh/100km, emisii combinate de CO2: 0g/km, valori provizorii). Urmatorul membru al familiei…

- Cu ocazia Salonului Auto de la Geneva din luna martie, Volkswagen a dezvaluit un concept electric inedit sub forma unui buggy dedicat aventurierilor, care a primit numele ID Buggy. Vehiculul a fost recent una dintre atracțiile Concursului de Eleganța de la Pebble Beach din California, acolo unde Volkswagen…

- In cadrul Salonului Auto de la Geneva din 2017, Infiniti a prezentat conceptul Q60 Project Black S, un prototip dezvoltat impreuna cu specialiștii echipei de Formula 1 Renault. De-a lungul timpului au existat o serie de voci care au anunțat ca prototipul va primi și o versiune de producție, iar acum,…

- A opta generație Porsche 911 a fost expusa in premiera in cadrul Salonului Auto de la Los Angeles din 2018. Cateva luni mai tarziu, nemții au prezentat și versiunea cu plafon retractabil 911 Cabrio. In momentul lansarii, noua generație 911 a fost disponibila exclusiv in versiunile Carrera S și Carrera…

- Cu ocazia Salonului Auto de la Geneva din 2016, Pagani a prezentat ediția speciala Huayra BC (Benny Caiola, numele unui colecționar de mașini care a facut o adevarata pasiune din modelele lansate de Ferrari și Pagani). Acum, oficialii Pagani au publicat o imagine teaser cu viitoarea versiune Huayra…

- Fotocredit: Peugeot Peugeot a dezvaluit conceptul electrificat 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED, automobil ce va fi prezentat in premiera mondiala cu ocazia Salonului Auto de la Geneva 2019, eveniment ce se va desfașura intre 7 și 10 martie. #UNBORING THE FUTURE, este promisiunea unui viitor care va…