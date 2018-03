Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, Vladimir Putin a anunțat ca Rusia si-a trasat ca obiectiv sa trimita echipaj uman pe Marte, dar și pe Luna, ca parte a unui program spațial renascut. Lansarea misiunilor va debuta anul viitor. Rușii vor incepe prin a trimite roboți pe planeta roșie, iar imediat dupa un echipaj uman…

- Miliardarul american Elon Musk, fondatorul SpaceX, este de parere ca civilizatia ar putea fi pusa la adapost, in cazul unui al Treilea Razboi Mondial, prin construirea unor baze spatiale pe Luna si pe Marte.

- Sansele ca trupul unui astronaut sa ramana in spatiu dupa ce moare, in viitorul apropiat, sunt tot mai mari, dupa ce agentii spatiale si companii private au anuntat misiuni pentru anii care urmeaza. Un biolog crede ca trupul neinsufletit ar trebui lasat acolo, deoarece poate da nastere la viata pe o…

- Viitorul omenirii este reprezentat de o alta planeta, crede fondatorul Tesla.Elon Musk va incepe anul viitor testarea unor zboruri ce vor duce oamenii pe Luna si pe Marte, unde vor ridica colonii.

- Celebrul miliardar vizionar Elon Musk crede ca anul viitor va trimite spre Marte prima nava spațiala. El a explicat ca se lucreaza deja la un asemenea aparat de zbor, care va fi testat in prima parte a lui 2019.

- Dupa lansarea reusita a rachetei Falcon Heavy, Elon Musk isi permite sa rasufle usurat si sa priveasca inainte, catre noul obiectiv din drumul sau catre Marte. Pana sa lanseze BFR (Big Falcon Rocket), propulsorul care se afla in dezvoltare in acest moment, si care va duce omenirea pe Planeta Rosie,…

- Baze spatiale aflate pe luna si pe planeta Marte ar putea ajuta la conservarea civilizatiei umane si la grabirea procesului de regenerare al acesteia pe Pamant in contextul unui al treilea razboi mondial, a...

- Societatea SpaceX, care a lansat in februarie o puternica racheta spre Marte, ar putea efectua de anul viitor zboruri test cu nava sa interplanetara, in perspectiva asigurarii supravietuirii speciei umane in caz de pericol, a anuntat duminica proprietarul sau Elon Musk, citat de AFP. Nava va putea efectua…

- SpaceX va lansa prima racheta spre Marte in anul 2019. Anunțul a fost facut de fondatorul companiei spațiale private, Elon Musk, in cadrul unui festival specializat in tehnologiile spațiale din statul american Texas.

- Racheta Falcon 9 de la SpaceX a pus pe orbita doi sateliti de inernet din cadrul proiectului Starlink, alaturi de o nava spaniola de observatie a Pamantului. Falcon 9 trebuia sa decoleze initial pe 17 februarie, dar misiunea a fost amanata pentru 22 februarie, din motive tehnice si de vreme.…

- Atunci cand Elon Musk a decis sa-si lanseze masina in spatiu, multa lume a spus despre acesta ca este nebun si excentric. Dupa misiunea reusita, Tesla Roadster-ul personal al antreprenorului nascut in Africa de Sud se indreapta spre Centura de Asteroizi dintre Marte si Jupiter, dupa ce va trece razant…

- O racheta Falcon 9 va decola, sambata, de la o baza militara din California si va lansa pe orbita primii doi sateliti-prototip, care au rolul de a testa sistemul prin care SpaceX isi va organiza viitoarea flota de sateliti care vor furniza Internet in orice colt al lumii. Planul companiei…

- O racheta Falcon 9 ce va decola sambata de la baza militara Vandenberg, din California, va plasa pe orbita doi sateliti prin care SpaceX va testa viitoarea retea de sateliti prin care compania vrea sa ofere internet in orice zona din lume, transmite News.ro . Misiunea principala de sambata pentru racheta…

- Misiunea principala de sambata pentru racheta Falcon 9 este lansarea satelitului comercial Paz. Operatiunea este comandata de Spania, iar satelitul va fi folosit de guvernul spaniol si de mai multe companii din Spania. Ca misiune secundara, alaturi de Paz, SpaceX va trimite in spatiu cu aceeasi…

- Automobilul Tesla Roadster, lansat de Elon Musk in spatiu in cadrul unui prim test reusit al rachetei Falcon Heavy si care se afla pe o orbita eliptica in jurul Soarelui, ar putea sa cada inapoi pe Pamant sau pe planeta Venus peste cateva milioane de ani, conform rezultatelor unui nou studiu, informeaza…

- Președintele Donald Trump dorește sa puna capat finanțarii Stației Spațiale Internaționale (ISS) de catre Statele Unite și dorește sa o treaca in mediul privat dupa 2025. Aceste planuri reies din propunerea sa de buget pentru 2019, scrie BBC News. Președinte american a propus in bugetul pe 2019 alocarea…

- Ar putea deveni Statia Spatiala Internationala o intreprindere comerciala condusa de industria privata? Aceasta este dorinta Casei Albe, care spera sa puna capat finantarii pentru programul foarte costisitor in cativa ani, relateaza Washington Post in editia sa online. Planul american, scrie ziarul,…

- Planul american implica privatizarea ISS, statia spatiala condusa de NASA si dezvoltata in comun cu agentia spatiala rusa. ISS le-a permis unor echipe internationale - in special in colaborare cu agentiile spatiale canadiana, europeana si japoneza - sa faca cercetare stiintifica intr-un…

- Bolidul Tesla Roadster si manechinul "Starman", aflat la volan, ce au fost trimisi in spatiu printr-o lansare reusita a noii rachete Falcon Heavy, construita de compania lui Elon Musk, SpaceX, nu...

- Bolidul Tesla Roadster si manechinul "Starman", aflat la volan, ce au fost trimisi in spatiu printr-o lansare reusita a noii rachete Falcon Heavy, construita de compania lui Elon Musk, SpaceX, nu se indreapta spre Centura de asteroizi, asa cum s-a anuntat dupa lansare, ci va trece pe langa planeta Marte,…

- Bolidul Tesla Roadster ce i-a apartinut lui Elon Musk si a fost lansat in spatiu in cadrul testarii puternicei rachete Falcon Heavy, produsa de compania lui Musk, SpaceX, nu va mai trece pe langa Marte ci prin Centura de asteroizi dintre Marte si Jupiter, informeaza Space.com. Automobilul…

- Compania SpaceX a inregistrat, marti, un succes istoric, dupa ce a reusit sa lanseze racheta Falcon Heavy, alcatuita din trei propulsoare Falcon 9, fiecare dotat cu noua motoare Merlin, si considerata cea mai puternica din lume. Racheta a fost lansata de pe platforma Centrului Spatial Kennedy de la…

- Elon Musk are numai 46 de ani, dar o avere estimata la peste 20 de miliarde de dolari. Numele sau este asociat unor branduri revolutionare la nivel mondial. Musk este locul 21 in topul miliardarilor Forbes. A fost casatorit cu o colega de facultate, Justine, intre 2000 si 2008. Dupa ce aceasta…

- Racheta Falcon Heavy, lansata ieri de compania aerospațiala SpaceX a lui Elon Musk, are in acest moment cea mai mare capacitate de incarcare: poate scoate pe orbita joasa a Pamantului 64 de tone de marfa, pe Marte – 17 tone, pe Pluton – 3,5 tone. Inainte de lansarea Falcon Heavy, cea mai puternica racheta…

- Doi astronauți ruși au facut cea mai lunga plimbare in spațiu. Doi astronauți au completat cea mai lunga plimbare in spațiu, petrecand opt ore și 13 minute in exteriorul Stației Spațiale Internaționale. Ei au instalat, in timpul petrecut in afara modului rusesc, o noua antena de comunicații. Vezi galeria…

- Compania SpaceX a lansat, marti seara, cea mai puternica racheta din lume, Falcon Heavy, la bordul careia s-a aflat automobilul directorului companiei Elon Musk, relateaza Mediafax . Racheta a fost lansata de la centrul spatial Kennedy din Florida, la 22:45 (ora Romaniei). Falcon Heavy are o putere…

- Elon Musk a facut-o din nou, vorba englezului. A dus pe orbita Pamantului o racheta modulara care va revolutiona pentru totdeauna industria spatiala. Si a facut-o cu stil, cu o cascadorie de PR. Alaturi de Falcon Heavy, a dus si Tesla in spatiu. Pe acordurile lui David Bowie.

- Elon Musk face astazi unul dintre cei mai importanti pasi catre indeplinirea visului sau de a coloniza Marte. Racheta Falcon Heavy, cea mai puternica din lume in acest moment, va duce pe orbita incarcatura inedita care va calatori catre Planeta Rosie.

- SpaceX a bifat inca un moment important in explorarea spatiului. Cea mai puternica racheta din lume, Falcon Heavy, a decolat cu succes de la Cape Canaveral si a lasat in siguranta incarcatura pe orbita Pamantului. Starman si automobilul Tesla se afla chiar acum in drum spre Marte, calatorie care va…

- O noua racheta ce era programata sa fie lansata marti ar putea reprezenta un pas important pentru SpaceX, compania privata care a dezvoltat propulsoare reutilizabile pentru rachete astfel incat zborurile...

- Elon Musk a anunțat ca cea mai puternica racheta din lume, Falcon Heavy este gata de lansare la Centrul Spațial Kennedy. Potrivit miliardarului american, lansarea este programata sa aiba loc marți seara la 20.30 (ora Romaniei), scrie BBC News. Falcon Heavy este cea mai puternica racheta din lume, fiind…

- O noua racheta programata sa fie lansata marti ar putea reprezenta un pas important pentru SpaceX, compania privata care a dezvoltat propulsoare reutilizabile pentru rachete astfel incat zborurile spatiale sa fie mai accesibile si sa faciliteze drumul primilor oameni catre Marte, relateaza DPA. Racheta…

- Planul lui Elon Musk de a duce oameni pe Marte continua cu pasi mici dar siguri. Racheta care ar urma sa duca pe orbita incarcatura care va ajunge pe Planeta Rosie a fost testata pentru ultima data la sol, ea urmand sa execute primul zbor in aproximativ o saptamana.

- Compania lui Elon Musk, Space X, efectueaza marți teste la racheta Falcon Heavy. Testele trebuiau sa fie efectuate luni, însa membrii echipajului le-au amânat pentru astazi fiindca înca mai aveau de lucrat la racheta. Falcon Heavy este considerata a fi cea mai puternica…

- Exista numerosi factori care pot influenta viteza de rotatie a Pamantului in jurul propriei axe, iar surprinzator, chiar viata este unul dintre acesti factori, alaturi de influenta Soarelui si a Lunii sau a atmosferei, conform unui material publicat in ultimul numar al revistei

- Lansarea acestei misiuni va avea loc cu un an mai devreme, in 2022, iar restul de trei ani vor fi castigati prin alegerea unei noi traiectorii, mai eficiente, spre acest obiect din Centura de asteroizi. Aceasta noua traiectorie scuteste sonda ce va fi trimisa spre Psyche de nevoia de a orbita…

- Elon Musk a prezentat recent o imagine cu super-racheta Falcon Heavy cu care doreste sa transporte, in 2018, oameni pe Marte. In prezent, nava se afla in etapa de a asambla in hangarul Space X din Florida. Uriasa racheta va efectua primele teste de zbor luna viitoare, informeaza The Sun. Anterior, cea…

- Lansarea rachetei era planificata pentru ora 17.27, vineri, potrivit TechCrunch. Scopul misiunii a fost de a trimite zece sateliti pe orbita joasa a Pamantului, pentru compania Iridium Satellite Communications. Unii dintre utilizatorii de Twitter au crezut initial ca este vorba despre o vizita extraterestra,…