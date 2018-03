Cum arata piata de spatii comerciale din afara Bucurestiului?

Stiri pe aceeasi tema

- Piata solutiilor de birouri va inregistra o crestere moderata in 2018, cu un avans de aproximativ 7%, potrivit Corporate Office Solutions (COS) Romania. Aceasta va fi influentata, in special, de preocuparea companiilor pentru crearea spatiului de lucru...

- Familia de producatori agricoli din Aiud a mizat pe acest fruct si a pus bazele unei plantati de mure in ideea de a pune pe mesele consumatoriilor fructe naturale ti de calitate la un pret de productie cat mai mic. Plantatia de mure se afla pe raza localitatii Aiud, cu acces rapid la autostrada Sebes…

- Corina Catalina Petre, referent economist la SN Aeroport International Mihail Kogalniceanu, detine, potrivit declaratiei de avere completate la data de 9 iunie 2016, doua terenuri in intravilanul localitatii Eforie Sud, in suprafata totala de aproximativ 190 de metri patrati. De asemenea, ea mai are…

- Primele smartphone-uri Samsung Galaxy S9, noul model varf de gama al gigantului sud-coreean, vor fi livrate in Romania incepand din 9 martie - pentru cei care au facut pre-comenzi, cu o saptamana inainte de lansarea comerciala la nivel global. Pre-comenzile au început pe 25 februarie şi sunt…

- Piata hoteliera din Romania a avut in 2017 cel de-al saptelea an consecutiv de crestere, in cele aproape 100.000 de camere de hotel fiind inregistrate peste 20 de milioane de innoptari, un avans de 4% fata de anul precedent, arata o analiza Cushman & Wakefield Echinox. Unitatile de cazare din Romania…

- Piata hoteliera din Romania a avut in 2017 cel de-al saptelea an consecutiv de crestere, in cele aproape 100.000 de camere de hotel fiind inregistrate peste 20 de milioane de innoptari, un avans de 4% fata de anul precedent, respectiv 57% fata de anul 2010, arata un studiu C&W Echinox. …

- Tinerii care vor sa-si construiasca o casa in 2018 pot primi o mana de ajutor de la stat, conform legislatiei in vigoare, prin acordarea la cerere a unui teren gratuit. Deși reglementarea e veche, credem ca sunt mulți tineri care nu știu sau unii au uitat de aceasta lege (Legea nr. 15/2003 privind sprijinul…

- Zona ultracentrala din Bucuresti continua sa atraga mari companii, pentru stabilirea sediului, cel mai recent exemplu fiind Red Bull Romania, reprezentanta marcii de bauturi energizante, care isi va stabili biroul in Unirii View, dupa inchirierea a 600 de metri patrati de spatii de birouri, a anuntat…

- Red Bull Romania, marca de bauturi energizante, isi va stabili biroul in Unirii View, dupa inchirierea a 600 de metri patrati de spatii de birouri. Proiectul, care va fi finalizat in vara lui 2018, va fi cea mai inalta cladire din centrul Capitalei, cu 19 etaje si o suprafata inchiriabila de aproximativ…

- In urma incendiului, au ars 15 metri patrati de acoperis pe structura din lemn si invelitoare din tabla si s-au degradat alti aproximativ 5 metri patrati de acoperis. "Interventia prompta a pompierilor a facut ca incendiul sa nu se propage si la interiorul sediului de politie, fiind salvate toate bunurile…

- 'Daca colegele mele de la organizatia de femei ma vor recomanda, le voi multumi, ma voi simti onorata si voi candida pentru un post de vicepresedinte al PSD. Mi-as dori nu atat pentru functia in sine, pentru ca oricum cea mai mare activitate a mea este la Primaria Capitalei, ci pentru faptul ca ar…

- Un incendiu puternic a izbucnit, marti, la o fabrica de mobile din Teliu, judetul Brasov, focul cuprinzand acoperisul pe o suprafata de 500 metri patrati. La aceasta ora, pompierii intervin cu sapte autospeciale pentru stingerea flacarilor. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații…

- DISCUTII… De o vreme, alesii locali ai municipiului Husi au o dilema, reiterata la cea mai recenta sedinta de CL Husi: sa treaca sau sa nu treaca prin Consiliul Local, fiecare licitatie facuta pentru spatiile comerciale din piata Victoria, mai exact pentru cele “abandonate” de unii chiriasi?! Primarul…

- Primaria Capitalei susține ca acest informații sunt false și arata care vor fi dotarile autobuzelor, fapt ce justifica prețul mai mare. ”Referitor la informatiile care circula in mediul online, potrivit carora Bucurestiul achizitioneaza autobuze mai scumpe decat Clujul, Primaria Municipiului Bucuresti…

- Referitor la informatiile care circula in mediul online, potrivit carora Bucurestiul achizitioneaza autobuze mai scumpe decat Clujul, Primaria Municipiului Bucuresti face urmatoarele precizari: Informatiile diseminate in mediul online, care compara, in mod eronat, preturile autobuzelor ce vor fi achizitionate…

- Bitcoin, cripto-monede. Pentru unii un hobby, pentru multi inca o idee abstracta, iar pentru altii o solutie rapida de a castiga bani. Insa, pentru cei ce au vazut dincolo de o simpla aplicatie pe telefon, este deja de cativa ani un subiect de interes, un concept aflat intr-o continua expansiune.

- In Cluj-Napoca – orasul care a tinut, si in 2017, capul de afis in materie de scumpiri pe piata imobiliara – evolutia preturilor a fost, la fel ca in celelalte centre regionale, mai temperata la inceputul anului 2018. Astfel, indicele Imobiliare.ro a consemnat un avans de 0,41% la nivelul pietei apartamentelor…

- „Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA are in administrare statiile CF Bucuresti Baneasa, Bucuresti Obor, halta de miscare Otopeni, precum si statia Bucuresti Nord grupa B (Basarab). Tunari si Pipera nu sunt statii de cale ferata sau puncte de oprire pentru trenurile de calatori. Cu exceptia haltei…

- Zona de nord a Bucurestiului, unde sunt concentrate mai multe cladiri de birouri si peste 100.000 de corporatisti, are patru gari - Otopeni, Tunari, Baneasa si Pipera, care ar putea deservi angajatii din imprejurimi. Dintre acestea insa, Tunari, Pipera si Otopeni nu sunt statii de cale ferata pentru…

- Cererea neta de spatii de birouri, extinderi si contracte noi, din Bucuresti a totalizat anul trecut 171.000 metri patrati, in crestere cu 10% fata de 2016, suprafata medie inchiriata fiind de circa 1.300 metri patrati, potrivit celui mai recent raport pe piata realizat de compania de consultanta…

- O garsoniera din centrul Capitalei, pe care dezvoltatorul cere 45.000 de euro, are doar 24 de metri patrati utili. Cu 13 metri patrati mai putin decat prevad normele in vigoare. Legea nu e respectata nici in cazul aparamentelor cu doua camere, care ar trebui sa aiba macar 57 de metri patrati utili si…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a primit spre administrare de la ANAF un teren de peste 10.000 metri patrati, cu o valoare contabila de peste 820.000 de lei, pentru realizarea unui Centru informatic si de comunicatii, potrivit unei Hotarari de Guvern adoptate in 25 ianuarie de premierul…

- La nivelul ministerului Agriculturii s-a vorbit in ultima perioada despre o schimbare extrem de importanta privind lantiurile de magazine hypermarket. Principala dorinta a reprezenantilor ministerului este aceea ca aceste magazine sa nu mai fie amplasate in orase si sa fie scoase in afara acestora,…

- Pompierii maramureseni au intervenit in intervalul 4-5 februarie in patru situatii de urgenta. Duminica, echipa pirotehnica a inspectoratului a ridicat o grenada defensiva din localitatea Leordina. Grenada a fost gasita in urma demolarii unui imobil vechi. Tot ieri, pompierii sigheteni, impreuna cu…

- Inmatricularile de autoturisme Dacia noi, in Franta, au inregistrat in ianuarie o crestere de 14,3% in ritm anual, la 9.888 unitati, arata datele publicate de Comitetul Constructorilor Francezi de Automobile (CCFA), preluate de Agerpres. Livrările principalelor grupuri franceze, PSA Peugeot Citroen…

- In 2017 au fost livrati pe piata 75.000 de metri patrati de spatii comerciale moderne, cu doua mall-uri noi in Ramnicu Valcea si Bistrita si doua extensii in Bucuresti si Galati, iar 2018 anul acesta va fi similar din acest punct de vedere, cu doua mall-uri la Satu Mare si Tirgu Mures, o extensie…

- Cel mai mare dezvoltator de parcuri industriale si logistice construiește 30.000 de mp la Cluj CTP, cel mai mare dezvoltator si administrator pe termen lung de parcuri industriale si logistice din Romania si Europa Centrala si de Est, construieste 70.000 de metri patrati de spatii logistice si industriale…

- Dezvoltatorii de spatii logistice si industriale vor livra in acest an, in Bucuresti, peste 300.000 de metri patrati, mai mult de jumatate din totalul anuntat pentru 2018. Timisoara dispare din topul oraselor cu cele mai mari livrari de spatii logistice si industriale in 2018, clasamentul fiind completat…

- “Ne-am propus sa crestem portofoliul de spatii logistice la peste un milion de metri patrati.” CTP, cel mai mare dezvoltator si administrator pe termen lung de parcuri industriale si logistice din Romania si Europa Centrala si de Est, continua sa se dezvolte alert la nivel national, compania…

- Piata de spatii comerciale a inregistrat o premiera in 2017, acesta fiind primul an in care inchiderile de centre comerciale au depasit volumul deschiderilor, marcand o contradictie cu evolutia vanzarilor si potentialul inca neacoperit al pietei, spune Florian Gheorghe, head of research in…

- Pe data de 23 ianuarie 2017, Primaria Constanta a emis Autorizatia de construire nr. 42 pentru societatea DDN Global SRL. Potrivit actului, pe strada Barbu Stefanescu Delavrancea nr. 14 va fi ridicat un ansamblu rezidential Autorizatia de construire nr. 42 consta in urmatoarele: "Construire imobil tronson…

- Omul de afaceri Sorin Ghite, cunoscut ca unul dintre membrii fondatori ai Bancii Transilvania, a vindut vila Capo din centrul Bucurestiului doctorului Radu Ignatescu, antreprenorul care a dezvoltat proiectul Labvision, si care va face aici o clinica stomatologica, potrivit Cushman & Wakefield Echinox,…

- Vila Capo, una dintre proprietatile emblematice din zona centrala a Bucurestiului, situata pe Aleea Alexandru, in apropierea Pietei Victorie, a fost preluata de doctorul Radu Ignatescu, dezvoltatorul proiectului Labvision, si va gazdui o clinica de stomatologie, un centru de productie de tehnica…

- V. S. Consilierii locali din orașul Breaza au aprobat, la sfarșitul anului trecut, asocierea dintre autoritatea locala și mai multe persoane fizice in vederea extinderii suprafețelor de teren intravilan. Astfel, orașul Breaza s-a asociat cu locuitorii pentru a mari suprafața de intravilan cu 8778 de…

- In ultimii cinci ani, stocul de birouri din Bucuresti a crescut cu aproximativ 800.000 de metri patrati, de la 1,8 milioane de metri patrati la peste 2,6 milioane de metri patrati, in timp ce rata de neocupare a scazut de la 15% la 8-8,5%, potrivit datelor centralizate de catre Cushman & Wakefield…

- Cererea bruta de spatii industriale si de logistica a crescut, in 2017, cu 15%, la peste 525.000 de metri patrati, inregistrand un nou maxim istoric, conform unui studiu realizat de o companie de consultanta imobiliara, remis luni AGERPRES. Cea mai mare parte a cererii a venit din partea…

- Cererea bruta de spatii industriale si de logistica a crescut anul trecut cu circa 15%, la peste 525.000 de metri patrati, inregistrand un nou maxim istoric, in conditiile in care cea mai mare parte a cererii a venit din partea companiilor de logistica, transport si distributie, care au inchiriat…

- Marile puteri de pe piața tehnologiei informaționale sunt ușor de reperat. Google, Facebook și Amazon domina in aceste zone, spune The Wall Street Journal. Intrebarea lansata și analizata de publicația americana este: ar trebui piața fragmentata pentru a crea noi oportunitați?

- Iulian Dascalu, cel care detine compania de dezvoltare imobiliara a inceput in decembrie constructia la partea de retail din proiectul Openville din Timisoara si va demara in curand lucrarile la cel de-al patrulea imobil de birouri. Ansamblul Openville va avea la final, va avea 118.000 de metri…

- Pentru ca acest lucru chiar sa fie posibil, e important sa incepi anul cu un mic plan, scrie libertatea.ro. 1. Eficientizeaza-ți casa Spre exemplu, pentru o incalzire excelenta a casei tale, la costuri mai mici, poți alege una dintre aceste centrale pe gaze. Sunt utile atat pentru incalzirea…

- ♦ Avalansa de noi proiecte de birouri din Capitala din zone precum Orhideea, Expozitiei si Timpuri Noi, alaturi de apropierea termenului de expirare a contractelor curente pot declansa o adevarata revolutie in piata de office din Capitala ♦ Cine se muta?

- Livrarile combinate de gaze naturale catre Ucraina ale companiilor europene precum Eni SpA sau Uniper SE vor fi mai mici cu aproximativ un miliard de dolari in acest an, dupa ce un tribunal din Stockholm a cerut Ucrainei sa reia o parte din importurile de gaze din Rusia, dupa o pauza de peste de doi…

- Un puternic incendiu a izbucnit, marti seara, la o hala de productie a alimentelor in Topoloveni, judetul Arges, flacarile manifestandu-se pe aproximativ 1.600 de metri patrati. Mai multe echipaje de pompieri actioneaza in zona, deocamdata nefiind anuntate victime.

- Segmentul centrelor comerciale a intrat intr-o etapa noua, si anume dezvoltarea proiectelor de tip strip mall, potrivit Danielei Popescu, Associate Director, Retail Agency in cadrul Colliers International Romania. Anul trecut, au fost livrati 100.000 de metri patrati de spatii comerciale in mall-uri,…

- In primele noua luni din anul trecut au fost livrati 215.000 de metri patrati de spatii logistice si industriale, iar pana la finalul anului urmeaza sa fi livrat un total de 327.000 de metri patrati, potrivit lui Costin Banica, Head of Industrial Agency JLL Romania, care a acordat un interviu pentru…

- Sultanul Hassanal Bolkiah traieste intr-un palat cu 1788 de camere si 257 de bai, 18 lifturi, o sala de bal ce poate acomoda pana la 5.000 de oameni si o moschee si se intinde pe 200.000 de metri patrati, ceea ce-l face mai mare decat Vaticanul....

- Potrivit Capital.ro, dezvoltatorii imobiliari au in plan sa construiasca aproximativ 290.000 de metri patrati de spatii comerciale noi in 2018. ”Suntem siguri ca in orasele mari, precum Bucuresti, Timisoara, Cluj-Napoca sau Iasi, vor mai aparea in urmatorii ani noi spatii de retail care vor veni in…

- Cele trei spatii comerciale din Gara de Nord detinute de compania SC Ami Food SRL sunt evacuate, vineri, din cauza unor datorii de peste 2 milioane de lei inregistrate la plata chiriei, informeaza CFR...

- Pompierii intervin cu cinci autospeciale cu apa si spuma, cu 18 subofiteri si trei ofiteri pentru a stinge incendiul care a izbucnit la o hala in care sunt deseuri de fibra de sticla, iar interventia fiind dificila pentru ca in zona nu sunt hidranti.“La ora 8.54 ISU Vaslui a fost apelat…