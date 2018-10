De curand, Pamela Anderson a fost surprinsa de paparazzi in Paris, la un festival de moda. Actrita de afla intr-o forma de zile mari si arata la fel de bine ca in tinerete. In cele mai recente fotografii realizate de paparazzi, Pamela Anderson demonstreaza ca este in continuare foarte sexy, desi a ajuns la 51 de ani. Ea a aparut de curand pe strazile din Paris imbracata in alb si cu o fusta scurta care a atras toate privirile. Pamela Denise Anderson este o actrita, manechina, producatoare de televiziune americano-canadiana. Anderson este cunosuta pentru roluile din Home Improvement si Baywatch.…