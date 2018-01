Stiri pe aceeasi tema

- Termometrul dintr-un izolat sat siberian cunoscut drept cea mai friguroasa localitate de pe Pamant s-a stricat dupa ce temperaturile au plonjat aproape de minimele istorice, noteaza Telegraph. Dispozitivul instalat de autoritati in Oymyakon ca atractie pentru turisti a cedat dupa ce a aratat saptamana…

- Azi-noapte, la Cota 2000 - Transfagarasan a curs cu avalanse, iar temperaturile au scazut sub minus 16 grade Celsius. Chiar daca astazi e mult mai cald, temperaturile fiind puțin sub zero grade, si e senin, pericolul nu a trecut. Zapada a ajuns la 120 de centimetri, din care stratul proaspat…

- Prognoza meteo duminica, 14 ianuarie. Temperaturi resimtite de – 30 de grade Celsius, in mai multe zone din țara. In regiunile sudice și sud-estice vor fi innorari și local va ninge slab. Indicele de racire reprezinta o masura a temperaturii resimtite si depinde de temperatura aerului si de viteza…

- In aceasta dimineata s-au inregistrat primele temperaturi negative carea arata un ger deosebit, in unele zone ale tarii. Temperaturile scad cu repeziciune pe tot parcursul zilei, informeaza jurnalul.ro. La primele ore ale dimineții, se inregistrau minus 13 grade la Intorsura Buzaului ...

- Meteorologii au emis, in cursul zilei de vineri, o informare de vreme rea, iar estimarile lor au fost corecte. Temperaturile scad cu repeziciune, in toate zonele tarii, ajungand chiar si pana la minus 36.

- Meteorologii de la ANM anunța ca vremea se va raci considerabil în acest sfârșit de saptamâna la Cluj.Astfel, vineri, temperaturile vor fi cuprinse între 7 grade Celsius și 1 grad Celsius. De asemenea cerul va fi predominant noros.Sâmbata, vremea…

- Un val de aer polar aduce iarna adevarata in Romania. Incepand cu ziua de joi, 11 ianuarie, vremea se schimba radical: va ninge in toate regiunile, vor scadea temperaturile, iar vantul puternic va face ca frigul resimtit sa fie cumplit. Conform meteorologilor, iarna autentica loveste Romania. Dupa temperaturi…

- Sute de lilieci au murit din cauza temperaturilor extreme din Australia. Reprezentantii mediului au declarat ca temperaturile le-au „prajit creierul” liliecilor care au început sa se prabuseasca în zbor. Un val de caldura puternic a dus la cresterea temperaturilor pâna…

- Vremea se va mentine mai calda decat in mod obisnuit, in vestul, nord-vestul si centrul tarii, dar si in extremitatea de sud-est. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 1 si 12 grade, iar cele minime intre -2 si 7 grade, usor mai scazute in estul Transilvaniei.

- Regimul termic estimat de meteorologi pentru urmatoarele doua saptamani va fi, in general, peste normalul termic al perioadei, cu toate ca temperaturile vor scadea. Precipitatiile vor incepe sa fie din ce in ce mai prezente la nivel national, in special spre finalul fiecarei saptamani de prognoza, potrivit…

- Vreme de sfarșit de martie in loc de gerul Bobotezei. Temperaturile au ajuns la 17 grade Celsius in mai multe localitati din dealurile sudice si vestice. Care este explicația acestui fenomen neobișnuit?

- "Anul acesta este ceva mai cald de Boboteaza. In noaptea de 5 spre 6 ianuarie, vom avea chiar si temperaturi pozitive, doar in estul Transilvaniei vor fi -5 grade C, ceea ce este mult spre deosebire de alti ani. Noaptea urmatoare temperaturile minime vor fi un pic mai scazute, intre -2 si -7 grade,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta ca, in acest sfarsit de saptamana, vremea va fi extrem de calda pentru aceasta perioada a anului, iar sambata, in ziua de Boboteaza, se vor inregistra temperaturi de pana la 16 grade, urmand ca, de marti, sa se mai raceasca. „De Boboteaza…

- Temperaturile acestui inceput de an sunt peste media normala, spun meteorologi, acestia precizand ca in urmatoarea saptamana vor aparea precipitatii in majoritatea zonelor tarii. Potrivit meteorologilor, pentru miercuri, valorile termice se vor situa peste cele normale din aceasta perioada, iar cerul…

- Agenția Naționala de Meteorologie a dat publicitații prognoza meteo pentru perioada 1-14 ianuarie, pe regiuni geografice. PROGNOZA METEO MUNTENIA Temperaturile medii diurne se vor încadra de la 11 grade în prima zi pâna la 6...8 grade în intervalul 2 - 6 ianuarie. În…

- Vremea se va mentine calda si marti in majoritatea zonelor tarii, cu temperaturi maxime de 11-12 grade, dar cu probabilitate mare de precipitatii. La munte vremea se raceste, iar temperaturile medii vor ajunge sa fie negative si in timpul zilei, iar de miercuri vor scadea usor in toata tara, insa spre…

- Prima zi de 2018 ne aduce vreme calda. Temperaturile maxime, mult mai ridicate decât mediile climatologice specifice datei, se vor situa între 6 grade în depresiuni si 13...14 grade în dealurile sudice.

- Revelionul cu zapada este o amintire tot mai indepartata. Iarna sfarșitului de an seamana mai degraba cu o primavara timpurie. Temperaturile sunt mai mari chiar și cu 10 grade Celsius fața de cele normale pentru ultimele zile de decembrie.

- Meteorologii prognozeaza pentru prima zi a noului an temperaturi generoase, cu maxime de pina la +9 grade Celsius. Chiar daca sint peste norma pentru aceasta perioada, nu sint cele mai inainte temperaturi inregistrate pe teritoriul țarii la inceput de an. Pe 1 ianuarie 1971 s-au inregistrat temperaturi…

- Joi, vremea va continua sa fie mult mai calda decat in mod obișnuit la sfarșit de decembrie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, in general, intre 7 si 14 grade, iar cele minime, intre 0 si 10 grade.

- Meteorologii prognozeaza o continua crestere a temperaturilor, cu oscilatii destul de mari fata de temperaturile medii normale pentru aceasta perioada. Daca serile si noptile vor fi mai reci, temperaturile diurne pot urca si pana la 15 grade Celsius in unele zone. MIERCURI. Regimul termic, apropiat…

- Meteorologii de la ANM anunța ca zilele urmatoare temperaturile vor continua sa creasca, la Cluj, maximele termice ajungând pâna la 8 grade.Luni, temperaturile vor fi cuprinse între 6 grade Celsius și 2 grade Celsius. De asemenea, cerul va fi parțial înnorat.Marți,…

- Meteorologii au anuntat ca de vineri, vremea va intra intr-un proces de incalzire. Temperaturile maxime vor avea valori cuprinse intre minus 2 grade in estul Transilvaniei si 8 grade Celsius in zonele de deal din sud si din est. In ...

- Vremea va fi mai rece decat in mod obisnuit, in special dimineata si noaptea, in cea mai mare parte a tarii, informeaza ANM. JOI Vor fi innorari in vest, centru si nord, unde mai ales spre seara si noaptea va ninge, in timp ce in restul teritoriului cerul va fi variabil, iar precipitatiile se vor semnala…

- Vremea va fi mai rece decat in mod obisnuit, in special dimineata si noaptea, in cea mai mare parte a tarii, informeaza ANM. Joi: Vor fi innorari in vest, centru si nord, unde mai ales spre seara si noaptea va ninge, in timp ce in restul teritoriului cerul va fi variabil, iar precipitatiile…

- Cea mai mare parte a tarii va fi ferita de ninsori si viscol in zilele urmatoare. Aceste fenomene vor aparea in special pe la munte in a doua jumatate a saptamanii. In rest, va continua sa fie frig. In cursul noptii de marți, norii vor fi prezenti in special in jumatatea de est a tarii. Va…

- Temperaturile încep sa scada în acest sfârșit de saptamâna la Cluj, iar meteorologii anunța și vreme ploioasa.Vineri, temperaturile vor fi cuprinse între 9 grade Celsius și 2 grade Celsius. De asemenea, cerul va fi predominant noros și se anunța ploi…

- Incepand de marti, vremea va deveni mult mai calda decat in mod normal pentru a doua decada a lunii decembrie in cea mai mare parte a țarii. Temperaturile maxime pot ajunge la 17-18 grade in sud-vestul tarii.Marti vremea va deveni mult mai calda decat in mod normal pentru a doua decada a lunii…

- Iarna isi intra pe deplin in drepturi. De sambata, vremea se schimba radical, in cea mai mare parte din tara inregistrandu-se temperaturi negative. In vestul tarii mai intai va ploua, apoi va ninge. Regimul termic din acest weekend va fi, in prima sa parte, caracterizat de valori de temperatura mai…

- Vremea va fi in general inchisa, cu ploi, in cursul zilei de marti, in cea mai mare parte a tarii, iar noaptea in sud vest si sud si pe arii din ce in ce mai restranse, in restul teritoriului, informeaza ANM Vremea va fi rece, mai ales dimineata si noaptea. Temperaturile maxime se vor incadra intre…

- Meteorologii de la ANM anunța ca vremea va fi destul de mohorâta în zilele urmatoare la Cluj, nelipsind nici precipitațiile.Vineri, 1 decembrie, temperaturile vor fi cuprinse între 4 grade Celsius și 2 grade Celsius. Cerul va fi predominant noros și va ploua slab.Sâmbata,…

- Oameni de știința de la Universitatea Melbourne din Australia și de la Universitatea Pekin (Beijing) din China au evaluat peste 1,6 milioane de persoane de pe teritoriul Statelor Unite și din China pentru a testa relația dintre temperatura ambianta și personalitate."Temperatura este un…

- Meteorologii anunța ca, in intervalul 27 noiembrie – 10 decembrie, la munte vor fi ninsori abundente, in timp ce in alte regiuni, in special in sud și sud-est, temperaturile vor fi in creștere, depașind chiar și pragul de 10 grade Celsius. Pe 1 Decembrie, de Ziua Romaniei, in Capitala va fi frig și…

- Administrația Naționala de Meteeorologie anunța ca la Cluj va fi un sfârșit de sâptamâna mohorât, cu cer noros, ceața și precipitații.Vineri, temperaturile vor fi cuprinse între 9 grade Celsius și 2 grade Celsius. Cerul va fi predominant noros și se anunța…

- Va mai ninge la munte si in nordul Moldovei, iar in Crisana, Transilvania si Maramures vor fi mai ales ploi. Norii vor fi prezenti si in celelalte regiuni. Vantul va continua sa fie intens pe creste, dar si prin extremitatile sud-vestice si sudice ale tarii.

- Iarna se instaleaza in Romania in urmatoarele zile, iar vremea va deveni din ce in ce mai rece. Frigul se datoreaza ciclonului Peter, care va ajunge in tara noastra sambata noapte. Meteorologii avertizeaza ca temperaturile vor scadea si sub zero grade in timpul noptii. Conform specialistilor in meteorologie,…

- Daca vreți sa va faceți planuri pentru acest sfarșit de saptamana, ar fi bine sa consultați prognoza meteo pentru perioada 16-18 noiembrie. Meteorologii spun ca incepe sa se instaleze frigul, iar vremea va fi in general inchisa in cea mai mare parte a țarii. Specialiștii Admnistrației Naționale de Meteorologie…

- Vremea incepe, de marti, sa se raceasca, temperaturile continuand sa scada si in cursul zilei de miercuri, in toata tara, iar termometrele nu vor indica mai multe de 14 grade Celsius, a declarat, pentru MEDIAFAX, meteorologul de serviciu Teodora Cumpanasu. „Temperaturile scad, de azi (marti…

- Astazi vremea se va ușor in toata tara si se vor situa peste cele normale pentru a doua decada a lunii noiembrie, cu maxime intre 8 si 16 grade si minime intre -4 grade in depresiunile Carpatilor Orientali si 10 grade pe litoral

- ANM: PROGNOZA METEO, VREMEA IN BANAT Pe intreg intervalul de prognoza, variațiile termice vor fi spre scadere, ușoara și treptata. Majoritatea valorilor ce urmeaza sa se inregistreze se vor situa peste cele climatologic specifice perioadei. In medie, temperaturile maxime vor fi de la 16 grade…

- LUNI IN TARA In restul teritoriului, cerul va fi variabil. Mai ales la inceputul zilei si noaptea, in zonele joase de relief din centru, sud si est, local, se va semnala ceata. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari la munte si in Banat. Temperaturile maxime se vor…

- Dupa un inceput de saptamana in care Romania s-a confruntat cu un val de ger, provocat de slabirea vortexului polar , meteorologii anunta cum va fi vremea in weekend, iar vestile de la ANM sunt neasteptat de placute. „De sambata asistam la ameliorarea vremii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre…

- Dupa un final de octombrie rece, cu ploi si viscol, prima saptamana de noiembrie continua cu temperaturi tot mai ridicate. In orele urmatoare, vremea se va incalzi in toata tara, chiar mai mult decat ar fi normal in aceasta perioada. Temperaturile maxime vor trece de 7 grade peste tot si vor ajunge…

- Desi meteorologii au emis un cod galben de vant puternic, nimeni nu se astepta la asa ceva. In cateva judetete, vantul a batut cu puterea unui uragan, rafalele atingand viteze de 150 de kilometri pe ora. Aceste fenomene extreme au fost puse pe teama unui „vortex polar”.

- Vremea va intra, in perioada imediat urmatoare, intr-un proces de racire, dar ulterior temperaturile vor reveni pe un trend ascendent. Insa, pana la jumatatea lunii noiembrie, maximele vor scadea pana la mediile normale climatologice. Prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, emisa de Administrația…

- PROGNOZA METEO pentru perioada 27 – 29 octombrie indica ploi slabe cantitativ la sfarsit de saptamana. PROGNOZA METEO pentru perioada 27 – 29 octombrie, data publicitații de ANM, arata ca in vestul, nordul si centrul tarii cerul va fi mai mult noros si va ploua, in general slab cantitativ, cu precadere…

- Potrivit prognozei ANM, valabila in intervalul 23 octombrie - 5 noiembrie, in Banat, in primele zile ale intervalului de prognoza vremea va fi mai rece decat in mod normal la aceasta data, astfel incat media regionala a temperaturilor diurne va fi de aproximativ 13 grade Celsius. Totodata,…

- Duminica In nord, centru si nord-est, valorile termice, in marea lor majoritate in scadere accentuata, vor deveni apropiate de mediile climatologice din ultima decada a lunii octombrie, in timp ce in restul tarii vremea se va mentine calda, cu toate ca temperaturile vor fi mai mici decat in…

- Meteorologii ne dau vești proaste despre iarna care va veni. Temperaturile in luna ianuarie ar putea scadea pana la minus 30 de grade pe timpul noptii, in timpul unor episoade de ger napraznic. Momente extrem de reci ar putea avea loc si in luna decembrie, au avertizat cei de la Administratia de Meteorologie,…