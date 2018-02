Stiri pe aceeasi tema

- In Franta, doua persoane fara adapost au fost gasite moarte, una la Valence, duminica, si una in regiunea pariziana, vineri. Temperaturi glaciale, accentuate de rafale de vant din nord-est, erau preconizate sa coboare pana la -10°C, dar urmeaza sa fie resimtite ca fiind de -18°C. Marti si miercuri…

- Nu se intampla des ca un bancher devenit politician con­servator sa-l citeze aprobator pe celebrul economist Thomas Piketty, insa exact asta a facut premierul polonez Mateusz Morawiecki in timpul unui interviu recent, semnaland tensiunea existenta in centrul vi­ziunii economice a guvernului sau…

- Datele unui sondaj realizat recent de compania franceza Ifop, in cadrul proiectului Sputnik.Opinii, arata ca majoritatea locuitorilor Batranului Continent nu considera Rusia drept parte a Europei. Excepție face Polonia, unde cei chestionați, in proporție covarșitoare, s-au declarat convinși ca Rusia…

- ♦ Piata din Romania a inregistrat in perioada 2008-2017 cel mai puternic avans din regiune in ceea ce priveste suprafata medie de comert alimentar la mia de locuitori, avansul fiind de circa 34% ♦ Prin comparatie, in Bulgaria si Cehia cresterea a fost de trei ori mai mica, in Ungaria a fost…

- Romania nu e pregatita pentru o noua criza internaționala, țara noastra avand deficit de cont curent și crescand prin consum, nu prin exporturi și investiții, așa cum fac 20 de țari europene, inclusiv Ungaria sau Slovacia, a declarat Valentin Lazea, economistul-șef al Bancii Naționale a Romaniei (BNR).…

- Potrivit avocatului general Bot, deciziile de gestionare forestiera privind situl Natura 2000 Puszcza Bialowieska adoptate de Polonia incalca dreptul Uniunii Aceste decizii sunt susceptibile in mod necesar sa determine o deteriorare a siturilor de reproducere a speciilor protejate. In 2007, Comisia…

- Filip a afirmat ca Guvernul de la Chisinau va pleda in continuare pentru stabilirea unui statut juridic special pentru regiunea transnistreana, cu respectarea suveranitatii si integritatii teritoriale a Republicii Moldova, insa a adaugat ca solicita retragerea trupelor ruse si munitiilor dislocate…

- Comisia Europeana a dat, miercuri, publicitatii o serie de propuneri cu privire la urmatorul buget al Uniunii Europene, care includ taieri de fonduri in anumite domenii si noi surse de venituri care sa acopere golul aparut in urma Brexit-ului, adaugand ca fondurile de la UE ar trebui conditionate de…

- Daca aveti cumva in buzunare o bricheta alba, poate ca ar trebui sa luati in considerare sa o aruncati. Sau sa o daruiti unui dușman. Se pare ca de brichetele albe este legat un blestem, unul care pare ca a functionat mai cu seama in cazul unor mari cantareti. Se spune ca regretatii Kurt Cobain,…

- Amenintarea terorista la adresa Europei nu va face decat sa creasca anul acesta, avertizeaza unii experti, in contextul in care multi combatanti straini de intorc acasa avand cunostinte „high tech” despre arme, pe care le-au invatat pe terenul de lupta, scrie The...

- Faptul ca ne-am nascut si am crescut intr-un cadru natural pitoresc, cu munti ce se inalta pana la cer, cu ape limpezi si cristaline, in care se oglindeste cerul, este o binecuvantare. Avem o tara frumoasa nu doar din punct de vedere geografic. Istoria de mii de ani, cultura bogata, obiceiurile…

- Europa se va confrunta in scurt timp cu probleme in a-si satisface necesitatile in crestere de gaze naturale, daca va incerca sa se bazeze pe importurile din SUA, in loc sa majoreze achizitiile din Rusia, a declarat, vineri, pentru Reuters, un oficial de la Gazprom. Administraţia Trump şi-a…

- Un protocol de colaborare intre Muzeul Judetean Giurgiu si Muzeul Regional din Ruse, Bulgaria, a fost semnat miercuri la Giurgiu, in prezenta directorilor celor doua institutii si a unor istorici, muzeografi si graficieni de pe ambele maluri ale Dunarii. “Ne dorim ca relatia noastra sa nu fie una formala,…

- Premierul croat Andrej Plenkovic a fost al doilea lider care a dezbatut viitorul Europei cu deputații, marți dimineața. El a spus: ”Drumul nostru trebuie sa mearga inainte, nu inapoi. Croația a intrat in Uniunea Europeana pentru a construi și a dezvolta proiectul european impreuna cu partenerii noștri,…

- Site-ul de promovare a Romaniei ca destinatie turistica, activ Site-ul de promovare a României ca destinatie turistica www.romania.travel a redevenit activ, dupa ce ministrul turismului, Bogdan Trif, a achitat personal suma necesara pentru redeschiderea portalului. Site-ul fusese…

- Pentru a putea adopta moneda euro, Bulgaria trebuie sa mentina o cresterea economica solida si prudenta fiscala pentru o perioada relativ lunga de timp, a declarat marti guvernatorul Bancii Nationale a Bulgariei, Dimitar Radev. Bulgaria, tara care in prezent detine presedintia rotativa a blocului…

- Ca am avut cea mai mare creștere economica din Europa in anul trecut au scris chiar și cele mai importante publicații din lume, iar guvernanții nu au ratat nicio ocazie de a se lauda cu acest lucru. Dar despre faptul ca am fost lideri in Europa la scumpirea carburanților, ca urmare a majorarii taxelor,…

- Tratatul de la Dublin privind refugiatii nu functioneaza asa cum ne dorim. El nu doar separa, ci divizeaza literalmente Europa, a spus premierul bulgar, Boiko Borisov, la sfarsitul intalnirii pe care a avut-o cu premierul ceh, Andrej Babis, la Sofia. Invitatul ceh a criticat de asemenea Acordul de la…

- Gigantii Orange si Deutsche Telekom au discutat anul trecut posibilitatea de a forma un colos franco-german care sa domine industria mult prea fragmentata a comunicatiilor din Europa si care saa-i permita noii entitati sa concureze mai bine cu rivalii de pe alte continente, insa negocierile s-au…

- Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, a exprimat regret ca state central si est-europene nu accepta solicitanti de azil in cadrul sistemului UE de redistribuire, observand ca si imigrantii extracomunitari refuza sa mearga in tari precum Romania, Bulgaria si Polonia. Sebastian Kurz a criticat politicile…

- In februarie 2016, Franta a devenit prima tara din lume care le-a interzis supermarket-urilor sa arunce mancarea neutilizata, printr-o reforma legislativa, potrivit Business Insider. In prezent, supermarket-urile de o anumita dimensiune, care nu doneaza mancarea neutilizata, sunt amendate.…

- Un raport din Congresul Statelor Unite atesta faptul ca Rusia a incercat sa influenteze alegerile democratice din 19 state europene printre care si Romania. Documentul evidentiaza actiunile prompte ale statelor europene fata de propaganda ruseasca, in comparatie cu atitudinea pasiva pe care ar fi avut-o…

- Serviciile secrete israeliene au contribuit la prevenirea a zeci de atacuri teroriste majore in Europa, a declarat marti premierul Benjamin Netanyahu, la o intalnire la Ierusalim cu ambasadorii statelor membre ale NATO, potrivit DPA. "Unele dintre ele ar fi putut fi atacuri in masa, de…

- Ungaria si Polonia vor sa aiba un cuvant greu de spus in ce priveste viitorul Europei si resping cu fermitate cotele de migranti impuse de UE, a declarat miercuri premierul ungar Viktor Orban, dupa o intalnire cu omologul sau polonez Mateusz Morawiecki, la Budapesta, transmite Reuters.

- E oficial: avem energie mai scumpa ca in Germania sau Franța! In al treilea trimestru al acestui an, Romania a inregistrat cea mai mare crestere a pretului angro al energiei electrice, potrivit datelor Comisiei Europene, pretul crescand cu peste 50% fata de aceeasi perioada din 2016. Datele Directoratului…

- Publicația americana New York Times a publicat, in ultima zi a anului, o analiza despre situația tensionata din Romania generata de modificarile aduse legilor justiției. Romania este nominalizata printre țarile din Europa de Est in care guvernele au amenințat, in anul 2017, valorile liberale, „adoptand…

- CHIȘINAU, 26 dec — Sputnik. Parintele Calistrat Chifa de la Manastirea Vladiceni de lânga Iași, a vorbit creștinilor ce crede el despre valul de emigranți musulmani și face apel la istorie pentru a a trage învațaminte din experiența trecutului. © REUTERS/ Soe Zeya TunIn zece…

- Europa este marcata de o multitudine de diverse probleme si exista o indepartare radicala de valori, dar Polonia poate reconstrui o Europa a valorilor, a estimat sambata vicepremierul polonez Beata Szydlo, transmite agentia de presa PAP.Intr-un interviu acordat cotidianului Nasz Dziennik,…

- In timpul vizitei sale in Rusia, secretarul britanic de externe, Boris Johnson, intenționeaza sa faca o declarație dura in care sa acuze Moscova de destabilizarea situației din Europa și necesitatea incetarii acestor activitați, se arata in declarația ministrului, emisa in ajunul plecarii sale in Rusia,…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat miercuri ca ar trebui sa fie un avertisment "foarte dur" pentru Guvernul de la Bucuresti ceea ce s-a intamplat astazi pentru Polonia, in conditiile in care Uniunea Europeana se teme ca "Romania s-ar transforma intr-un rai al infractionalitatii europene".…

- "Din pacate observam o deteriorare majora a climatului democratic in Europa de Est. Daca pana nu demult exemplele Ungariei sau Poloniei erau privite ca sperietori sau ca elemente negative ale Europei de Est, acum vedem ca si Romania se intregreaza in acest trend profund negativ si, dupa cum era de asteptat,…

- Serviciile de tip Uber este necesar sa fie reglementate, iar în acest sens dialogul companiei cu autoritatile din Europa va continua, au declarat, miercuri, reprezentantii companiei. "În majoritatea tarilor UE în care operam sub legea transportului sau suntem…

- Grupul energetic polonez Enea a inaugurat, marti, la centrala electrica de la Kozienice o unitate pe baza de carbune cu o capacitate de 1.075 Megawati, cea mai mare din Europa potrivit companiei, informeaza AFP, scrie agerpres.ro.

- Monarhi din mai toate casele regale din Europa au fost prezenti la Bucuresti, la funeraliile regelui Mihai. Regele Juan Carlos I si Regina Sofia ai Spaniei, precum si printul Charles au participat la Palatul Regal, in sala Tronului, alaturi de membrii Casei regale a Romaniei si de oficialii romani,…

- Valul de ninsori si de frig afecteaza tarile din vestul Europei, drumuri fiind blocate in Marea Britanie, zboruri anulate, iar mai multe competitii sportive amanate, informeaza news.ro.In Anglia, ninsorile si zapada de 20 de centimetri a dus la blocarea unor drumuri, la locuinte lipsite de…

- "Chiar daca respect Europa, nu sunt dispus sa accept duble standarde din partea ei", a declarat Netanyahu sambata seara, inainte de a urca in avion pentru o vizita oficiala de doua zile la Paris si Bruxelles. Netanyahu a subliniat ca el a auzit voci in Europa care au condamnat decizia lui Trump, dar…

- "Europa este asigurarea noastra de viața", a declarat Martin Schulz in fața congresului SPD reunit la Berlin. In opinia liderului SPD, statele membre ale Uniunii Europene care refuza aderarea la un nou tratat constituțional ar trebui sa paraseasca "automat" blocul comunitar. El crede ca aceasta…

- Potrivit ultimului studiu Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2016/17 Women’s Report, la nivel mondial activitatea antreprenoriala a femeilor este in creștere cu 10%, comparativ cu 2014. In Romania aceasta creștere depașește media globala de aproape 14%, in schimb dorința femeilor de a inființa o…

- O zona din Romania ocupa locul cinci in topul celor mai performante regiuni din Europa, conform analizei facute de Milken Institute pe baza datelor privind locurile de munca, salariile si calificarea fortei de munca. Regiunea de Nord-Vest a Romaniei ocupa locul cinci in clasamentul celor mai performante…

- Inner London-East, cu economia dinamica si sectorul IT&C in continua dezvoltare, este cea mai performanta regiune a Europei, potrivit clasamentului. Stockholm, cu sectorul de productie aflat in continua dezvoltare si comunitatea tehnologica in crestere, ocupa locul al doilea, urmat de Budapesta, care…

- Clasamentul, realizat de Milken Institute, ia in considerare variabile precum crearea de locuri de munca, castigurile salariale, productia si concentrarea de forta de munca calificata. Pe primul loc se gasește Inner London-East, cu economia dinamica si sectorul IT&C in continua dezvoltare.…

- CHIȘINAU, 1 dec — Sputnik. Imigrația sporita va face ca în Europa sa ajunga sa locuiasca aproximativ 76 de milioane de musulmani pâna în 2050. Studiul, realizat de Centrul de Cercetare Pew, intitulat „Populația musulmana este în creștere în Europa",…

- Cea mai moderna inchisoare din Europa se va deschide in Polonia, orașul Brzeg. Costurile sunt estimate la aproximativ 500 de milioane de zloti (119 milioane de euro). 1.500 de deținuți va primi penitenciarul, iar cateva sute dintre aceștia vor avea posibilitatea de ...

- Mii de militari americani, zeci de elicoptere și sute de mașini de lupta au ajuns in Europa pentru a intari securitatea flancului estic. Brigada americana are cartierul general in Germania, insa mai multe subunitați vor fi trimise in Polonia, Letonia și Romania. Militarii vor sta in Europa 9 luni, dupa…