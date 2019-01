Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Maruța a vorbit deschis despre viața profesionala, dar și despre cea personala și a dezvaluit unele secrete de familie. Indragitul prezentator de televiziune a atins și subiecte delicate, dar și subiecte controversate, așa cum este… sarcina soției sale. Este sau nu este Andra insarcinata? –…

- Lavinia Parva și-a etalat cu mandrie burtica de gravida. Artista și soțul sau, Stefan Banica, se pregatesc sa devina parinți pentru prima data. Lavinia Pirva, in varsta de 34 de ani, și Ștefan Banica, 51 de ani, sunt impreuna de peste șase ani, iar in 2017 s-au casatorit in mare secret. Zilele acestea…

- Elena și Nelu Ploieșteanu l-au pierdut pe Mihaița in urma cu noua luni, iar de atunci viața lor s-a schimbat total. Cei doi nu iși mai pot reveni, iar zi de zi traiesc o drama. "Daca ar fi sa-mi faca cineva o radiografie ar vedea ca sufletul meu este negru de suparare. Merg in fiecare zi la cimitir,…

- Andi Moisescu și soția sa Olivia Steer au evitat sa publice imagini cu cei doi baieți ai lor, pe care fanii nu i-au mai vazut de cand erau foarte mici. Acum, cand Luca și David au 10, respectiv 12 ani, iar mama lor a publicat pe contul sau de Instagram o fotografie de la masa de Craciun. Celebrul cuplu…

- Oana Roman a ajuns din nou pe mana medicului, insa de data asta pe cea a unui stomatolog, pentru ca vedeta a vea ceva probleme cu dantura. Soția lui Marius Elisei a postat un mesaj pe contul de socializare, in care le-a dezvaluit fanilor la ce are interzis. „Azi nu-mi arat fata. Imi scot o masea de…

- Loredana Groza și soțul sau, Andrei Boncea, sunt casatoriți de 20 de ani și intotdeauna au avut o relație discreta, pe care au preferat sa o țina la distanța de ochii curioșilor. Cei doi au impreuna o fiica, pe nume Elena, o domnișoara frumoasa, in varsta de 20 de ani. Loredana Groza, 48 de ani, vorbește…

- Cantaretul canadian Justin Bieber si modelul Hailey Baldwin confirma pe retele de socializare ca s-au casatorit, la doua luni dupa ce s-a aflat ca cei doi au certificat de casatorie. Hailey Baldwin, nascuta in Arizona, si-a schimbat numele pe Instagram in Hailey Bieber, in timp ce cantaretul si-a actualizat…

- Andi Moisescu este un tata modern și relaxat care incearca sa țina mereu pasul cu generația tanara, implicit, sa fie in același ritm cu copiii sai care deja au crescut și in curand vor deveni adolescenți. Andi Moisescu, 46 de ani, este casatorit din 2004 ani cu Olivia Steer, 42 de ani, și au impreuna…